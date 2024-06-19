На фестивале-лектории в Минске создатель проекта "Цифровая история" Егор Яковлев рассказал об историографии вопроса о признании геноцида советского народа и объяснил, почему СССР его не требовал

Фестиваль-лекторий организован при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Российского военно-исторического общества

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Семнадцатый научно-популярный фестиваль «Легенды Балтики» 20 и 21 июля: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2907374/

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Термин "геноцид" был введен Рафаэлем Лемкиным для обозначения преступлений нацистов, в том числе по уничтожению славянских народов ("план голода").

2. Геноцид советского народа был уникален тем, что к нему применялись все 5 форм геноцида по конвенции ООН 1948 года.

3. Советский Союз не требовал признания геноцида, так как нацистские преступления уже были признаны Нюрнбергским трибуналом как "преступления против человечности".

4. Признание геноцидов активизировалось только в 1990-2000-х годах после ратификации конвенции ООН США и другими странами.

5. План "голодной смерти" до 30 млн славянского населения на оккупированных территориях был принят нацистами весной 1941 года.

6. Потери СССР составили около 27 млн человек, из них около 13 млн составляют жертвы геноцида на оккупированных территориях и в плену.

7. Союзники Германии (Финляндия, Венгрия, Румыния, Италия) также совершали военные преступления против советского народа.

Вывод: Лекция убедительно показывает, что целенаправленная политика нацистов по истреблению славянских народов СССР полностью подпадает под определение геноцида по конвенции ООН. Это не было следствием военных действий, а спланированным преступлением. Признание этого преступления геноцидом является вопросом восстановления исторической справедливости.