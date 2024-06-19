Композитор Евгений Тростянский. “Два портрета”. Солист Михаил Рожков (балалайка) (1987)
Композитор Евгений Тростянский. “Два портрета”. Михаил Рожков (балалайка) и Государственный республиканский русский народный ансамбль “Россия” п/у Виктора Гридина.
Главная редакция народного творчества, 1987 г.
#ЕвгенийТростянский #ДваПортрета #МихаилРожков
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