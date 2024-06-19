Империалистическая война. Определение и сущность понятия



Понятие «империалистическая война» легко выводится из работы Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». В данной работе Ленин определял задачи капитализма во внешней политике как экспорт товаров, а задачи империализма как экспорт капиталов.

Поясню, что экспорт товаров, это когда капиталисты произвели товары на своих фабриках, и отправили в др. государства, где продали. А если те государства против. Например, вводят прямой запрет на продажу иностранных товаров, или облагают его дополнительными налогами, тем самым делая его сбыт нерентабельным, то буржуазия развязывает против тех государств капиталистические войны. Т.е. натравливают своё государство на войну с такими вот государствами. И при победе проигравшим запрещают вводить преграды для иностранных товаров. Называя это, например, победой свободного рынка, или ещё как похоже. Таким образом, капиталистические войны – это войны за право продавать свои товары, войны за доступ на рынок. Например, такими были опиумные войны Англии против Китая. Не всегда дело доходит до войны, чаще хватает угроз, или подкупа высших должностных лиц такого государства.

А экспорт капиталов, это когда капиталисты берут деньги (капиталы), приезжают с ними в др. государство, и на эти капиталы организовывают там производство, либо покупают долю, как правило, основную, в уже готовом производстве, либо расширяют существующее производство за получение доли.

Тут многие могут сказать, что это же инвестиции! Их же все хотят. Инвестиции – это же благо! Так нам говорят международные организации, тот же МВФ (Международный Валютный Фонд), спонсируемые капиталистами Европы и США. На что можно ответить, что не надо доверчиво слушать всё, что говорят организации, спонсируемые капиталистами. Потому что всё, что они говорят, идёт на пользу, как ни казалось бы это кому-то странным, капиталистам. Одно дело получить инвестиции как некий кредит: получили деньги – вернули деньги. Совсем другое дело получить инвестиции и отдать за них долю предприятия, особенно основную долю: получили деньги, и вот вам говорят, что производить, где и как продавать, а могут даже запретить производить, т.е. закрыть предприятие. В последнем случае вы оказываетесь не хозяином на своём предприятии. Другими словами происходит экономический захват государства. Экономика государства становится подчинена капиталистам др. государства. И если своим капиталистам государство может в случае чего устроить репрессии, то с иностранными капиталистами уже всё не так просто. Нужна какая-никакая армия, готовность воевать с др. государствами за экономическую самостоятельность, а также готовность и возможность противостоять мерам политического и экономического характера, тем же санкциям. Не надо путать инвестиции и продажу своего предприятия за инвестиции. На деле это покупка предприятия, и последующие инвестиции в уже своё предприятие. Но называют это инвестициями, чтобы не пугались.

Конечно, правительства государств могут понимать, что дать захватить свою экономику иностранцам, это конец хоть какой-то самостоятельности. И решат ввести ряд законодательных мер против такого захвата: лимиты на получение долей предприятий иностранцами, особенно в важных отраслях хозяйства, запрет на продажу иностранцам земли, национализация и др. Капиталисты негативно воспринимают подобные меры, и могут развязать войну, чтобы проигравшей стороне запретить принимать подобные меры. Если же государство настолько слабое, что неспособно защищать свою экономику, бывает, что его экономику пытаются захватить капиталисты из разных государств. Тогда они могут устроить войну между своими государствами за экономику этого государства. Такие войны и называются империалистическими. А государства, что ведут их, называются империалистическими. Таким образом, империалистические войны – это войны за контроль над экономикой др. государства, войны за допущение иностранных капиталов в экономику государства. Например, такими войнами были 1 и 2 мировые войны, Русско-Японская война 1904-05 гг., Панамская война 1989-90 гг., Ирако-Кувейтская война 1990 года, Иракская война 2003 года и др. Конечно, всего перечисленного можно добиться и без войны. Различные международные фонды, тот же МВФ, советуют продавать свою экономику всем желающим. Это для капиталистов дешевле, чем воевать.

https://smertnyy.livejournal.com/61985.html – цинк

У нас в "святые 90е" как раз и происходила та самая "неспособность защищать собственную экономику". Но как говорил в свое время Чубайс, такой задачи по сути и не стояло, заниматься экономикой. Была задача "уничтожить коммунизм в России". Последствия расхлебываем до сих пор. В том числе и империалистическую попытку США подчинить экономику России себе, подавив попытки капиталистической России проводить самостоятельную политику.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Империалистическая война – это война за экспорт капиталов, контроль над экономикой другого государства и доступ на его рынок для иностранных компаний.

2. Экспорт товаров капиталистами – цель капиталистических войн, когда другие государства препятствуют продаже иностранных товаров на своем рынке.

3. Экспорт капиталов – инвестирование с целью получения доли или контроля над предприятиями в другом государстве, что может привести к потере экономической самостоятельности этого государства.

4. Государства могут вводить ограничения на иностранные инвестиции и собственность, чтобы защитить свою экономику, что может спровоцировать империалистическую войну.

5. В 90-е годы Россия оказалась неспособна защитить собственную экономику от иностранного капитала, что привело к попытке США подчинить российскую экономику.

Вывод:

Статья объясняет сущность империалистических войн как средства капиталистических государств получить контроль над экономикой других стран для обеспечения экспорта товаров и капиталов. Это подрывает экономический суверенитет стран и может привести к полной зависимости от иностранного капитала, как это произошло в России в 90-е годы из-за неспособности защитить национальную экономику.