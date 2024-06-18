Главная » Образование, Политика, События

Володин обсудил в Минске совместное развитие науки и образования

20 0

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. В Минске состоялась 66-я сессия Парламентского Собрания Союза двух государств. Участники встречи обсудили развитие общего научного и образовательного пространства.

«Вопрос формирования и развития общего научно-образовательного пространства в рамках Союзного государства стоит как целеполагание, задача, которую мы должны решать», — отметил Володин. 

«Нам надо, чтобы аспирантуры наших вузов были доступны ребятам и из России, и из Беларуси. Нам важно, чтобы целевой набор позволял укомплектоваться кадрами как предприятиям одной, так и другой страны… Это вопрос формирования будущего, основания для того, чтобы были открытия, и мы с вами не только достигали бы цели, но интегрировались в образовательных пространствах», — добавил он.

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, ключевыми результатами совместной работы с белорусскими коллегами стали два стратегически важных документа: новое межправсоглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве (вступило в силу 8 сентября 2023 года) и Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. В настоящий момент план по реализации этой Стратегии проходит согласование. Документ разработан Курчатовским институтом и Национальной академией наук Белоруссии.

В Минске Володин посетил мемориальный комплекс в центре города. Там он вместе со своим белорусским коллегой — председателем Палаты представителей Национального собрания республики Игорем Сергеенко — возложил цветы к Монументу Победы. Церемония прошла в преддверии 22 июня — Дня памяти и скорби.

По материалам сайта ГД РФ, НТВ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию для участия в 66-й сессии Парламентского Собрания Союза двух государств.

2. На встрече обсуждалось развитие общего научного и образовательного пространства России и Белоруссии.

3. Володин подчеркнул важность формирования и развития общего научно-образовательного пространства в рамках Союзного государства.

4. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил ключевые результаты совместной работы с белорусскими коллегами: новое межправсоглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве и Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года.

5. В Минске Володин посетил мемориальный комплекс и возложил цветы к Монументу Победы в преддверии Дня памяти и скорби.

Вывод:
Статья освещает рабочий визит Председателя Госдумы Вячеслава Володина в Белоруссию, где на сессии Парламентского Собрания Союза двух государств обсуждались вопросы развития общего научного и образовательного пространства России и Белоруссии. Были отмечены важные достижения в этой сфере, такие как новое межправсоглашение о сотрудничестве и Стратегия научно-технологического развития до 2035 года. Кроме того, Володин принял участие в памятной церемонии, возложив цветы к Монументу Победы в преддверии Дня памяти и скорби.

Источник: https://www.stoletie.ru/lenta/volodin_obsudil_v_minske_sovmestnoje_razvitije_nauki_i_obrazovanija_851.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости славян. №27. Украина
В больших семьях одиноко не бывает
12 МАЛОИЗВЕСТНЫХ ЗАКОНОВ КАРМЫ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ИЗМЕНИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ
Потери и состояние российской армии во время Первой мировой войны
Бывший директор НИИ статистики В.М. Симчера о лжи в Росстате

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru