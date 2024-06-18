▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Волоховское, Синельниково и Липцы Харьковской области.

Отражены две контратаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии.

Потери противника составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР «Stryker» производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 163-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики, Песчаное Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ.

Противник потерял до 455 военнослужащих, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 105-мм орудие М119 производства США.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 80-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Катериновка, Предтечино и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 665 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР М113 производства США, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в течение прошедших суток улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 144-й пехотной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики.

Отражены четыре контратаки штурмовых групп 142-й пехотной, 23-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США, два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и 100-мм пушку «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 108-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зализничное Запорожской области, Доброволье, Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады, 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенного пункта Дарьевка, Осокоровка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области.

ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены: цех производства ударных БпЛА, склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и военной техники, поставленных киевскому режиму странами Запада, скопления живой силы и техники противника в 124-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25891 беспилотный летательный аппарат, 531 зенитный ракетный комплекс, 16366 танков и других боевых бронированных машин, 1343 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10610 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22645 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России