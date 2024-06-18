Путин выпустил программную статью перед государственным визитом в Северную Корею в гости к товарищу Ким Чен Ыну.



Накануне государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику хотел бы поделиться с корейской и зарубежной аудиторией газеты «Нодон синмун» соображениями о перспективах партнёрских связей между нашими государствами, их значении в современном мире.

Отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями. Наши народы бережно хранят память о нелёгкой совместной борьбе против японского милитаризма, чтут павших героев. В августе 1945 года советские воины, сражаясь плечом к плечу с корейскими патриотами, разгромили Квантунскую армию, освободили Корейский полуостров от колонизаторов, открыли перед корейским народом путь к самостоятельному, независимому развитию. Символом боевого братства двух народов является монумент на холме Моранбон, воздвигнутый в 1946 году в центре Пхеньяна в честь освобождения Кореи Красной армией.

Советский Союз первым в мире признал молодую Корейскую Народно-Демократическую Республику, установив с ней дипломатические отношения. И уже 17 марта 1949 года в ходе первого визита в Москву основателя КНДР товарища Ким Ир Сена был подписан Договор об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР, который заложил правовой фундамент для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия. Наша страна помогала корейским друзьям строить национальную экономику, налаживать систему здравоохранения, развивать науку и образование, готовить профессиональные административные и технические кадры.

В трудное время Отечественной освободительной войны 1950–1953 годов Советский Союз также протянул руку помощи народу КНДР, поддержал его в борьбе за независимость. И впоследствии оказал весомое содействие в восстановлении и укреплении народного хозяйства молодого корейского государства, в становлении мирной жизни.

Мой первый визит в Пхеньян в 2000 году и ответный визит в следующем году Председателя Государственного комитета обороны КНДР товарища Ким Чен Ира в Россию стали новыми важными вехами в отношениях наших стран. Подписанные тогда двусторонние декларации определили основные приоритеты и направления нашего созидательного многопланового партнёрства на годы вперёд.

Нынешний руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками – выдающимися государственными деятелями и друзьями российского народа товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. В очередной раз убедился в этом в ходе нашей встречи, которая состоялась в сентябре прошлого года в России на космодроме «Восточный».

Сегодня, как и прежде, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнёрство. Мы высоко ценим твёрдую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединённых Наций. Пхеньян был и остаётся нашим убеждённым единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учёте интересов друг друга.

Соединённые Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах. Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением. Руководство США рассматривает такое естественное и законное стремление к самостоятельности и независимости как угрозу своему доминированию в мире.

США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Делают всё, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами, поддержав и организовав вооружённый государственный переворот в Киеве в 2014 году, а потом и войну на Донбассе. При этом все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации. Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам. Вновь говорил об этом недавно – в ходе встречи с российскими дипломатами в Москве.

Вместе с тем, напротив, наши противники продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, оружием и разведывательными данными, позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Причём чаще всего – по заведомо мирным целям. Они грозятся направить на Украину свои воинские контингенты. При этом пытаются измотать нашу экономику всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны.

Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились. Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру.

Отрадно, что наши корейские друзья – несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США – столь же эффективно отстаивают свои интересы. Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны. При этом руководство страны во главе с товарищем Ким Чен Ыном неоднократно изъявляло желание решать миром все имеющиеся разногласия. Однако Вашингтон, отказываясь от выполнения ранее достигнутых договорённостей, непрерывно выдвигает новые, всё более жёсткие и заведомо неприемлемые требования.

Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития.

Мы готовы также к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными. Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчётов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям. И одновременно – выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии.

Конечно, будем развивать гуманитарное взаимодействие между нашими странами. В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Ещё больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодёжные и спортивные обмены. Всё то, что «очеловечивает» общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание.

Твёрдо уверен: общими усилиями нам удастся вывести двустороннее взаимодействие на ещё более высокий уровень, что будет способствовать развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между Россией и КНДР, укреплению нашего суверенитета, углублению торгово-экономических связей, развитию контактов в гуманитарной сфере и в конечном итоге повышению благосостояния граждан двух государств.

Желаю доброго здоровья товарищу Ким Чен Ыну, а всему дружественному народу КНДР – мира и масштабных успехов на пути развития.

http://kremlin.ru/events/president/news/74317 – цинк

В общем, многое из этого вы могли последние лет 10 читать на "Рупоре Тоталитарной Пропаганды".

Теперь уже официально объявили, что КНДР эффективно отстаивает свои интересы, добивается колоссальных результатов и является надежным партнером России, под умелым руководством товарища Ким Чен Ына.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия и КНДР имеют долгую историю дружественных отношений, основанных на принципах равенства, взаимного уважения и доверия.

2. Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении специальной военной операции на Украине и солидарность по ключевым международным вопросам.

3. Россия и КНДР противостоят стремлению Запада навязать миру "глобальную неоколониальную диктатуру" и готовы развивать альтернативные механизмы торговли и расчетов.

4. Россия поддерживает КНДР в ее борьбе за независимость, самобытность и право самостоятельно выбирать путь развития.

5. Планируется активизировать гуманитарное сотрудничество между странами, включая академические, туристические, культурные и молодежные обмены.

6. Россия уверена, что общими усилиями удастся вывести двустороннее взаимодействие на более высокий уровень и углубить торгово-экономические связи.

Вывод: Статья подчеркивает стратегическое партнерство между Россией и КНДР, их общую позицию в противостоянии Западу и стремление укреплять сотрудничество во всех сферах, несмотря на давление и санкции со стороны США и их союзников.