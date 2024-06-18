Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение подписать договор о стратегическом сотрудничестве с КНДР.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в распоряжении, которое подписал Путин.

При этом российскому внешнеполитическому ведомству разрешено во время переговоров вносить в проект соглашения изменения, не имеющие принципиального характера.

Отмечается, что договор, предусмотренный данным распоряжением, целесообразно подписать на высшем уровне.

Уже сегодня Владимир Путин по приглашению главы КНДР Ким Чен Ына посетит с двухдневным визитом Пхеньян. Запланированы переговоры с глазу на глаз, а также в расширенном формате.

В преддверии поездки российский лидер написал для северокорейской газеты «Нодон синмун» статью. В ней он отметил, что между нашими странами продолжает развиваться многоплановое сотрудничество. Как указал президент, Москва высоко ценит «твёрдую поддержку» Северной Кореи в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, а также солидарную с Россией позицию по ключевым международным вопросам и готовность защищать общие интересы и мнения в ООН.

«Пхеньян был и остаётся нашим убеждённым единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учёте интересов друг друга. Соединённые Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах. Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением. Руководство США рассматривает такое естественное и законное стремление к самостоятельности и независимости как угрозу своему доминированию в мире», — пишет Путин.

Он указал на то, что Штаты и их союзники открыто говорят о стремлении «нанести России стратегическое поражение», а также «делают всё, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами». При этом Запад отвергает все попытки Москвы урегулировать ситуацию мирно и пытается «измотать нашу экономику всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны».

«Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились. Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру», — констатировал глава государства.

Президент отметил, что такую же политику Вашингтон проводит в отношении КНДР. Пхеньян неоднократно предлагал решить проблемы мирным путём, но Белый дом «непрерывно выдвигает новые, всё более жёсткие и заведомо неприемлемые требования». При этом, несмотря на многолетние санкции и военные угрозы со стороны Запада, Северная Корея продолжает отстаивать свои интересы.

«Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития, — заявил Путин. — Мы готовы также к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными. Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчётов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям. И одновременно — выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии».

В планах — развивать гуманитарное взаимодействие между РФ и КНДР, активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами, нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодёжные и спортивные обмены. Всё то, что, по словам президента, «очеловечивает общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание».

«Твёрдо уверен: общими усилиями нам удастся вывести двустороннее взаимодействие на ещё более высокий уровень, что будет способствовать развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между Россией и КНДР, укреплению нашего суверенитета, углублению торгово-экономических связей, развитию контактов в гуманитарной сфере и в конечном итоге повышению благосостояния граждан двух государств», — заключил российский лидер.

По материалам сайта Президента РФ, «Известий»

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

2. Путин высоко оценил поддержку КНДР в спецоперации на Украине и солидарную позицию по ключевым международным вопросам.

3. Россия и КНДР выступают против стремления Запада навязать миру "неоколониальную диктатуру" и готовы противостоять давлению и санкциям.

4. Путин заявил о готовности развивать альтернативные Западу механизмы торговли и расчетов, выстраивать архитектуру равной безопасности в Евразии.

5. Планируется развивать гуманитарное взаимодействие, академическую мобильность, туризм и культурные обмены между РФ и КНДР.

Вывод:

Россия и КНДР углубляют стратегическое партнерство на фоне противостояния с Западом. Две страны намерены укреплять сотрудничество в различных сферах, включая экономику, безопасность и гуманитарные контакты, для отстаивания своих суверенных интересов и построения многополярного мироустройства.