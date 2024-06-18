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Отвергнув предложение Москвы, глобалисты добили Украину. Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Цель России – контролировать Украину, чтобы не допустить размещения там американских и натовских военных баз, создания русофобского режима, угрожающего России.

2. Предложения Путина по мирному урегулированию – самые мягкие на данный момент, они предусматривают лишь признание уже освобожденных территорий частью России и нейтральный статус остальной Украины.

3. Запад отверг эти предложения, так как глобалисты преследуют цель обрушить экономику Европы, уничтожить конкурента США, вынудив ЕС закупать дорогие американские энергоресурсы и оружие.

4. США наращивают военную помощь Украине, чтобы продлить конфликт и получить сверхприбыли для своего ВПК.

5. Мирная конференция в Швейцарии провалилась, ее итоговый документ не подписали ключевые страны, понимая, что без России решать украинский вопрос бессмысленно.

Вывод:
Лектор убежден, что Россия вынуждена освобождать всё новые украинские территории силой, так как Запад отвергает любые мирные инициативы, стремясь продлить конфликт ради экономической выгоды США в ущерб интересам Европы и Украины. Переговоры возможны лишь после военных успехов России, вынудивших Киев к компромиссу.

Источник: https://rutube.ru/video/486b34d303091c7bc798cb8f2997206c/
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