Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты.

Потери противника за сутки составили до 300 военнослужащих, четыре пикапа, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские, Дружелюбовка Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики.

ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Александро-Шультино и Горняк Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм орудие Д-30. Также уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новая Полтавка Донецкой Народной Республики.

За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.

Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица 2А65 «Мста-Б», две 122 мм гаубицы Д-30, 100 мм пушка «Рапира», боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Варваровка Запорожской области. Отразили две атаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 31-й бригады нацгвардии.

ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Также уничтожены два полевых склада с боеприпасами ВСУ.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20, а также 122 мм гаубица Д-30.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 110-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25867 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16359 танков и других боевых бронированных машин, 1343 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22634 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России