Найденное гораздо позже смерти Петра I и написанное почему-то на французском языке "Завещание Петра" какое-то время считалось подлинным. В нем император якобы давал наказы потомкам нейтрализовать Турцию и завоевать Индию. И только после тщательного изучения историками документ был признан поддельным. Историческую фигуру Петра I окутывают тайны и мифы. Какие из них – правда, а какие – легенда, выясняем в авторской программе Егора Яковлева "Исторический ликбез" в эфире радио Sputnik.

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Комментарий редакции

Основные тезисы из лекции:

1. Петр I с юных лет проявлял интерес к морю и флоту, стремился пробиться к морю через Азовские походы и позже Северную войну.

2. Во время Великого посольства в Европу Петр путешествовал инкогнито, изучал европейские технологии и государственное устройство.

3. После возвращения начался процесс европеизации России – строительство Петербурга, реформы, привлечение иностранцев.

4. Петр боролся с консерваторами, не желавшими перемен, включая стрельцов и царевича Алексея с его окружением.

5. Для упрочения своей власти Петр изменил порядок престолонаследия на назначаемый царем, но преемника четко не назначил.

6. Борьба за трон после смерти Петра привела к воцарению Екатерины I при поддержке гвардии.

Вывод: Петр I совершил грандиозные преобразования, вестернизировал и модернизировал Россию, сделав ее великой европейской державой. Но внутренняя борьба и изменение порядка престолонаследия привели к дестабилизации и периоду дворцовых переворотов после его смерти. Пётр I был великим реформатором, но оставил нерешенным вопрос о прямом наследнике.