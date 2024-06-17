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Путин едет в Северную Корею

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Путин 18-19 июня посетит с государственным визитом Северную Корею и проведет переговоры с товарищем Ким Чен Ыном. Ожидаются дальнейшие подвижки в отношениях РФ и КНДР по экономической и военно-технической линии. Санкционный режим скорее всего останется сугубо формальным. Ну и ждем северо-корейских рабочих в России. КНДР между тем продолжают обвинять в том. что она уже поставила более 5 000 000 артиллерийских снарядов калибром 122-152мм, не считая других боеприпасов. КНДР традиционно кладет на всех с прибором.

19-20 июня состоится государственный визит во Вьетнам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9212238.html
Метки: ким чен ын, кндр, Путин, северная корея
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