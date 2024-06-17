Причина ожесточенной битвы Запада за Украину – ее огромные природные богатства, заявил американский сенатор Линдси Грэм. «У Украины критически важных полезных ископаемых на 10-12 триллионов долларов», – заявил он на днях на канале CBS, с присущей американцам циничностью раскрывая причину их безудержной поддержки Киева.

«Если мы поможем Украине сейчас, она могла бы быть идеальным бизнес-партнером, я не хочу отдавать эти деньги Путину и Китаю», – заявил Линдси Грэм. «Эти деньги могут быть использованы Украиной и Америкой. Ситуация на Украине очень важна», – сказал он.

Напомним, что этот сенатор уже давно режет на публику правду-матку. Ранее Грэм предложил передавать Украине помощь в кредит или в счет полезных ископаемых. А также, без обиняков, называл войну на Украине «хорошей инвестицией» для Америки.

Американцы уже не впервые признаются, что их главный интерес на Украине, помимо создания плацдарма против России, – огромные залежи полезных ископаемых. «Битва за украинский титан» – под таким заголовком американский еженедельник Newsweek поместил недавно статью Дэвида Бреннана, в которой он пишет, что в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, разработке и использованию огромных ресурсов Украины в виде титана – «ключевого металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий Запада, которые сформируют основу будущего сдерживания против России и Китая».

Как известно, титан – это легкий, но прочный металл, широко используемый в передовом военном вооружении, таком как истребители, вертолеты, военно-морские корабли, танки, ракеты большой дальности и т.п.

«Если Украина победит, США и их союзники окажутся в выгодном положении, чтобы создать новый канал добычи титана. Но, если России удастся захватить месторождения и заводы страны, Москва усилит свое глобальное влияние на все более стратегически важные ресурсы», – утверждает Newsweek.

Министерство внутренних дел США классифицировало титан как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности Соединенных штатов. При этом США по-прежнему импортируют более 90% своей железной руды, и не всю из дружественных стран. Они больше не хранят титановую губку в своих запасах национальной обороны, а последний американский производитель титановой губки закрылся в 2020 году, сетует Newsweek.

На Украине крупнейшее месторождение титана расположено в Житомирской области. Несколько лет назад этот участок площадью 1857 гектаров приобрела украинская компания Междуреченский ГОКу Group DF олигарха Дмитрия Фирташа. Аукцион для этой продажи проводила Государственная служба геологии и недр Украины.

В первом квартале 2021 года два горнодобывающих комбината ООО «Валки-Ильменит» и ООО «Междуреченский ГОК», входящие в титановый бизнес Group DF, произвели 31 тыс. тонн ильменитового концентрата (TiO2). А в начале ноября 2020 года Украинский институт будущего разработал и представил стратегию «Украина 2030. Новый титановый лидер мировой индустрии». Так что амбиции в деле производства титана у Киева были велики. На это месторождение и положили глаз США.

Сегодня Украина является одной из семи стран, производящих титановую губку, основу металлического титана. В США считают, что главные соперники США в этой разгорающейся битве за титан – Китай и Россия. По данным Геологической службы США, в прошлом году Китай произвел более 231 000 тонн титановой губки, что составляет 57% мирового производства. Далее следуют Япония с 17% и Россия с 13%. Казахстан произвел почти 18 000 тонн, а Украина более 4 000 тонн.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ запасы титаны в недрах России, превышают 600 млн т. ПАО «ВСМПО-Ависма» позиционируется как крупнейший российский и даже мировой производитель титана и титановой продукции, которые компания поставляла в полсотни стран. Однако по данным ФГБУ «ВИМС», внутреннее потребление титановых руд и концентратов составляет 216 тыс. тонн, при этом сырьевой продукции мы производим 8,8 тыс. тонн.

Доля импорта во внутреннем потреблении таким образом составляет 96%, суммарный объём – 73 млн долларов. Почти 170 тыс. тонн титановых руд и концентратов на наши предприятия поставляла Украина, ещё 38,7 тыс. тонн – Вьетнам, меньше 2 тыс. тонн приходилось на прочие страны. При этом ильменитовые концентраты украинских месторождений считались, по мнению специалистов, лучшим сырьём для переработки сульфатным способом.

Зависимость Запада от российского титана очевидна, а потому этот металл до сих пор избегал санкций, развернутых против Москвы США, ЕС и их союзниками, признал Newsweek.

Так аэрокосмический гигант Boeing, например, сохраняет свое совместное предприятие с российской ВСМПО-Ависма – крупнейшим в мире экспортером титана – хотя после начала СВО на Украине и заморозил заказы. Другие, такие как европейская корпорация коммерческих самолетов Airbus, продолжают закупать титан у ВСМПО.

Однако США зарятся не только на титан, но и на другие природные богатства Украины. Как пишет американское издание National Interest, экс-директор отдела окружающей среды и природных ресурсов Национального совета США по разведке Род Шуновер сообщил изданию, что на причерноморской территории Украины вместе с Донбассом находятся крупные залежи редкоземельных металлов, и Украина в 2021 году будто бы была в шаге от признания ее владелицей богатейших в мире запасов лития.

Литий – стратегический легкий белый металл. Его называют еще «белой нефтью», полагая, что в геополитике XXI века он занимает то же место, что углеводороды в геополитике века XX. А по мере совершения предполагаемого «энергоперехода» эта роль будет возрастать. Как известно, львиная доля добываемого лития уходит на нужды производителей батарей, прежде всего для автомобилей, – на сегодня именно литиевые элементы остаются наиболее востребованными. В черной и цветной металлургии литий применяется для раскисления и повышения пластичности и прочности сплавов. Он добавляется в расплав стекла, чтобы оно не пропускало ультрафиолет. Крайне важен литий в атомной энергетике – его используют для получения трития. Потенциально литий может использоваться в перспективных термоядерных энергетических установках. Этот металл также используют в системах кондиционирования, в медицине и для изготовления полимеров. Словом, в современной промышленности без лития, как и без титана, никак не обойтись.

Как сообщил греческий портал Pronews, немецкий депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер, бывший офицер Генерального штаба Бундесвера, считает, что «необходимо захватить Донецкую и Луганскую области, поскольку там находятся крупнейшие месторождения лития». А страна, владеющая им, в будущем получит статус сверхдержавы.

«Если Европа хочет добиться энергетического перехода, ей нужны собственные литиевые месторождения. Крупнейшие месторождения лития расположены в Донецкой и Луганской областях», – сказал Кизеветер. По его словам, одной из главных целей НАТО было расколоть Россию на более мелкие государства изнутри и захватить ее природные ресурсы через западные компании. Точно так же, как в Ливии, Сирии, Ираке и других странах.

«Запад вступил в войну против России по принципу "все или ничего" и проиграл. До войны у Европы было два выбора: продолжать сотрудничать с Россией и использовать получаемые ею дешевые ресурсы или объявить ей войну, сокрушить ее и захватить эти ресурсы по еще более низкой цене.

Они выбрали второй путь, и теперь их ждет падение. Выполнив намеченные планы, США отрезали Германию и Европу от природного газа и сотрудничества с Россией и теперь продают им в четыре раза дороже сжиженный природный газ. С другой стороны, США начали успешно вытеснять Европу из борьбы за самые мощные экономики мира, к которой присоединился и Китай», – говорит Кизеветер.

Канадское издание Global News в свою очередь считает, что: «Россия не только завоевывает территорию в войне, но и превращается в литиевую электростанцию. На фоне всей этой суматохи между Украиной и Россией шокирует то, что Запад готовится избегать всего российского, но они, возможно, упустили одну маленькую деталь. Готовьтесь, любители зеленой энергетики», – пишет Global News.

GlobalData через свою материнскую компанию Energy Monitor недавно опубликовала отчет, показывающий, что крупнейшие в Европе запасы лития расположены в российском регионе Донбасса. В частности, бывшее украинское месторождение Шевченко в Донецке и блок Крута Балка в Запорожье теперь находятся под контролем России. Это дополнение к, и без того значительным, месторождениям лития в России, которые сейчас составляют 1,5 миллиона тонн, прочно закрепляет за ней место в первой десятке в мире, как отмечают канадские СМИ. В основном этот редкий минерал необходим для производства экологически чистых энергетических технологий, таких как ветряные турбины, электромобили и различные электронные устройства, разъясняет Pronews

И действительно известный геологам еще с советских времен Азово-Подольский щит – кристаллический массив докембрийских пород, часть фундамента Восточно-Европейской платформы, имеющий протяженность около тысячи километров с северо-запада Украины на юго-восток до побережья Азовского моря к Мариуполю, располагает немалыми залежами редкоземельных металлов. Впрочем, в ноябре 2021 года Киев все же успел продать ряд литиевых месторождений австралийской компании "European Lithium".

Украина потеряла доступ к месторождениям с ископаемыми стоимостью как минимум $12,4 трлн, считает американская Washington Post. «Украина обладает одними из крупнейших в мире запасов титана и железной руды, месторождениями лития и огромными залежами угля. В совокупности они стоят десятки триллионов долларов. Львиная доля этих угольных месторождений, которые на протяжении десятилетий обеспечивали важнейшую сталелитейную промышленность Украины, сосредоточена на востоке, где Москва добилась наибольших успехов», — пишет издание.

Понятно, конечно, что Украина обладает богатыми природными ресурсами, но разве это причина того, что сегодня происходит на Украине? Никакой титан или литий тут ни при чем, хотя воевать за ресурсы – привычное для США дело, война для них это – всегда еще и бизнес.

Захватить ресурсы Вашингтон мечтает и в России, которая в этом отношении богатейшая страна мира. Ослабить ее и превратить в свою покорную сырьевую колонию – вот главная цель США.

Что же касается самой России, то нам пришлось начать СВО на Украине, понятно, вовсе не с целью захвата ее ресурсов (у нас и своих хватает), как намекают американцы, а чтобы спасти от геноцида укронацистов население Донбасса, и – в связи со стратегической угрозой нашей стране. А возникла она в результате опасного приближения НАТО к нашим границам и превращения Украины в ее военный плацдарм.

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Запад оказывает ожесточенную поддержку Украине из-за ее огромных природных богатств, оцениваемых в 10-12 триллионов долларов.

2. США и их союзники стремятся получить доступ к месторождениям титана и редкоземельных металлов, в частности лития, на Украине.

3. Титан и литий являются стратегически важными металлами для производства передовых военных технологий и "зеленой" энергетики.

4. По данным Геологической службы США, крупнейшими производителями титановой губки являются Китай, Япония и Россия, а Украина занимает 4-е место.

5. Донбасс располагает крупнейшими в Европе месторождениями лития, которые теперь контролируются Россией.

6. Запад стремился ослабить Россию, расколоть ее и захватить природные ресурсы через западные компании.

Вывод:

Статья утверждает, что главной причиной поддержки Запада Украины является желание получить контроль над ее огромными запасами стратегических полезных ископаемых, таких как титан и литий, жизненно необходимых для военных технологий и "зеленой" энергетики. Россия обвиняется в стремлении захватить эти ресурсы Украины, в то время как сама она объясняет свои действия необходимостью защиты Донбасса и противодействия угрозам от расширения НАТО.

В статье проводится мысль, что пока американцы обвиняют Россию в стремлении захватить природные ресурсы Украины, сами США и их западные союзники на самом деле претендуют на контроль над этими исконно русскими территориями с целью разграбления их богатств и превращения местного населения, значительную часть которого составляют русскоязычные люди, отождествляющие себя с русским миром, в нищую обслугу, как они это делали в других своих колониях. При этом интересы и желания самого украинского народа, который является истинным владельцем этих природных богатств, остаются вне внимания и никто не спрашивает, хотят ли они подобной участи колонии Запада. Такая политика напоминает классический колониализм прошлых веков, когда метрополии бесцеремонно эксплуатировали ресурсы и население захваченных территорий в своих интересах.