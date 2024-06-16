Комментарий редакции

На этой неделе российские боевые корабли и подводные лодки совершили дружественные визиты на Кубу и в Египет. Нигер предложил разместить на своей территории нашу военную базу, а также планируется строительство двенадцати портов за пределами России. Что происходит, почему «теневой флот» стал сильно нервировать некоторые страны, а также о новом герое расскажем как обычно после краткой сводки позитивных новостей.

Основные тезисы выпуска:

1. Российские военные корабли и подлодки совершили дружественные визиты на Кубу и в Египет.

2. Россия активно работает над созданием собственной "портовой империи" с 12 новыми портами в разных странах мира.

3. Египет и Центральноафриканская Республика выразили заинтересованность в размещении российских военных баз на своей территории.

4. Россия продолжает наращивать военное присутствие в Африке, развивая сотрудничество с рядом стран континента.

5. Появился так называемый "теневой флот", который восстанавливает грузооборот российских портов и экспорт, несмотря на западные санкции.

6. В России идет активное развитие портовой инфраструктуры, в том числе строительство новых терминалов и комплексов.

7. Рассказана история о героическом поступке сотрудника МВД Михаила Леготина, спасшего людей из горящих машин.

Вывод: Россия активно работает над созданием альтернативной логистической и портовой инфраструктуры, чтобы обойти западные санкции и сохранить свободу передвижения судов. Для этого строятся новые порты, налаживаются военные базы в дружественных странах, а также задействуется "теневой флот". Все это направлено на формирование новой логистической карты мира, независимой от западного влияния.