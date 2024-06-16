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Швейцария и пустота

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Если смотреть на "саммит мира" и заявления оттуда, то можно констатировать, что российская дипломатическая линия о том, что никаких переговоров о мире невозможно без России, вполне себе успешно проникла в Швейцарию и уже очевидно, что в дальнейшем мы вряд ли увидим какие-либо "саммиты мира" без России. Правда вряд ли эти саммиты будут проходить в Швейцарии, которую РФ не считает нейтральной страной.

В итоге, ничего существенного нового в Швейцарии не прозвучало, в условиях, когда Россия заведомо считает любые предложения с "саммита мира" ничтожными. Отсюда уже рутинные зачитывания обвинений и угроз со стороны США и их сателлитов, что собственно и ожидалось от данного мероприятия.

Никаких "олимпийских перемирий" понятное дело не будет. Ни сейчас, ни в дальнейшем.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9209028.html
Метки: война на украине, дипломатия
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 12539 9739
    chu сегодня в 11:53

      Договариваться надо а не угрожать.

      • 31985 27199
        маринаchu четыре часа назад

          Одна из резолюций состоявшегося в Италии саммита G7 была посвящена конфликту Украины и России. «Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине. По данным Всемирного банка, этот ущерб на сегодняшний день превышает 486 млрд долларов», — говорится в документе саммита
          торгаши вечные эти католитки и протестанты с ж/ми –деньги..деньги-дорого они оценили свой холокост для украинцев

      • 31985 27199
        марина сегодня в 13:02

          сочетание торгашеской мотивации с национально-идейной упоротостью — везде дает одинаковые результаты

          справедливости ради, европейцы пытались от национализма отползти в сторону “общеевропейского сада”, но для упоротых это лишь камуфляж, потому что каждый мнит только себя истинным европейцем

        • 27917 25969
          жора шапов 16 мин. назад

            Самыми агрессивными (по высказываниям) на сходняке в Кошельке оказались бабы -”молодычки”из Италии и Швеции.
            ООН-а и Ватикан отказались подписывать маляву.

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