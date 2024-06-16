Швейцария и пустота
Если смотреть на "саммит мира" и заявления оттуда, то можно констатировать, что российская дипломатическая линия о том, что никаких переговоров о мире невозможно без России, вполне себе успешно проникла в Швейцарию и уже очевидно, что в дальнейшем мы вряд ли увидим какие-либо "саммиты мира" без России. Правда вряд ли эти саммиты будут проходить в Швейцарии, которую РФ не считает нейтральной страной.
В итоге, ничего существенного нового в Швейцарии не прозвучало, в условиях, когда Россия заведомо считает любые предложения с "саммита мира" ничтожными. Отсюда уже рутинные зачитывания обвинений и угроз со стороны США и их сателлитов, что собственно и ожидалось от данного мероприятия.
Никаких "олимпийских перемирий" понятное дело не будет. Ни сейчас, ни в дальнейшем.
Договариваться надо а не угрожать.
Одна из резолюций состоявшегося в Италии саммита G7 была посвящена конфликту Украины и России. «Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине. По данным Всемирного банка, этот ущерб на сегодняшний день превышает 486 млрд долларов», — говорится в документе саммита
торгаши вечные эти католитки и протестанты с ж/ми –деньги..деньги-дорого они оценили свой холокост для украинцев
украинцы должны победить
сочетание торгашеской мотивации с национально-идейной упоротостью — везде дает одинаковые результаты
справедливости ради, европейцы пытались от национализма отползти в сторону “общеевропейского сада”, но для упоротых это лишь камуфляж, потому что каждый мнит только себя истинным европейцем
Самыми агрессивными (по высказываниям) на сходняке в Кошельке оказались бабы -”молодычки”из Италии и Швеции.
ООН-а и Ватикан отказались подписывать маляву.