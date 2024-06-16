Подсечно Огневая Фантазия
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Непонятно, как появился современный человек и когда именно люди перешли к земледелию.
2. Согласно распространенной версии, первые земледельцы были охотниками-собирателями, которые начали выращивать растения, чтобы иметь стабильный источник пищи.
3. Считается, что земледелие зародилось в Месопотамии, где шумеры придумали плуг, систему орошения и стали выращивать зерновые культуры.
4. Автор сомневается в логике перехода от охоты к земледелию, задавая вопросы: почему племена не просто переселились в места с изобилием дичи, почему они стали выращивать невкусное зерно вместо употребления мяса и плодов.
5. Подвергается сомнению версия о подсечно-огневом земледелии в Европе, где якобы срубали и сжигали леса для создания пашен.
6. Автор критикует представление о том, что леса легко расчищались под пашни без современных технологий.
Вывод: В лекции критикуются распространенные версии о происхождении земледелия, высказываются сомнения в их логичности и реалистичности. Автор ставит под вопрос мотивы и способы перехода древних людей от охоты и собирательства к выращиванию зерновых культур.
Сколько их, фантазий…
Так сейчас не понимают как без помощи современных технологий, при помощи топора и спичечного коробка можно построить сруб из шестиметровых брёвен.