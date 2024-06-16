Множества яств рождают много падений
В этом видео мы разберём высказывание преподобного Иоанна Лествичника о чревоугодии. Попробуем раскрыть суть данной проблемы и осветить некоторые философские и духовные аспекты человеческого поведения и восприятия.
Разнообразное и множество по объему питания необходимо если человек хочет чего то достичь.
Превращать жизнь только во вкусовые и другие виды наслаждений это плохо.
Но я считаю что угодие чреву должно быть в полной мере.
Самое серьезное потребление энергии берет мозг. Особенно во время лимита по времени когда определена сдача результатов труда мозга. Именно в этот момент появляются человеческие “черви” которые желают сделать пакость другому. В это время нужна внимательность, и физическая сила чтобы постоять за себя.
Поэтому такое чревоугодие необходимо.
Если человек не отводит время на другие удовольствия, тогда организм начинает работать негармонично и развиваться несбалансированно.
Где та грань когда чревоугодие это падение каждый выбирает сам.
Или я не прав, уважаемый Брахман ?
Одно из них (падений) :
https://www.youtube.com/watch?v=eLdv8gTraOY