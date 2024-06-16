Главная » Видео, Путь к пробуждению

Множества яств рождают много падений

65 2

В этом видео мы разберём высказывание преподобного Иоанна Лествичника о чревоугодии. Попробуем раскрыть суть данной проблемы и осветить некоторые философские и духовные аспекты человеческого поведения и восприятия.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rS29a4R1giI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Глава 3. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
Наши Родовые Традиции. Наследие Предковъ.
Школа и Клуб как модели общества
Рождение Тартарии
Ответ Патриарху Кириллу на кощунственное высказывание о славянах
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 12539 9739
    chu час назад

      Разнообразное и множество по объему питания необходимо если человек хочет чего то достичь.
      Превращать жизнь только во вкусовые и другие виды наслаждений это плохо.
      Но я считаю что угодие чреву должно быть в полной мере.
      Самое серьезное потребление энергии берет мозг. Особенно во время лимита по времени когда определена сдача результатов труда мозга. Именно в этот момент появляются человеческие “черви” которые желают сделать пакость другому. В это время нужна внимательность, и физическая сила чтобы постоять за себя.
      Поэтому такое чревоугодие необходимо.
      Если человек не отводит время на другие удовольствия, тогда организм начинает работать негармонично и развиваться несбалансированно.
      Где та грань когда чревоугодие это падение каждый выбирает сам.
      Или я не прав, уважаемый Брахман ?

    • 27917 25969
      жора шапов час назад

        Одно из них (падений) :

        https://www.youtube.com/watch?v=eLdv8gTraOY

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru