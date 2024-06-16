Герои составляют неотъемлемую часть культурного канона этнической системы, формируя и отражая эталонные стереотипы поведения. Привычное и понятное с детства для своих, чужакам кажется странным и нелогичным. Читая в детстве про грузинского государственного деятеля, полководца и национального героя Георгия Саакадзе (1570 – 1629 гг.), не покидало ощущение странности, оставалось послевкусие нелогичности отдельных действий. Привычной по русской истории борьбы до победного конца, в логике «умри, но сделай!» не было.

В середине 2024 г. действия властей Грузии начали складываться в единую картину, чётко показывая тренд на разрыв с Западом. Может показаться удивительным, но происходящие действия очень характерны для грузин, если не зацикливаться на текущем моменте, а смотреть в исторической перспективе. Грузия постоянно находилась на пересечении интересов сильных игроков, она не была способна выдержать прямое, лобовое столкновение, но стремилась выжить и сохранить себя. Для данного народа характерно странное чутьё, несколько столетий с небольшими поправками повторяется один и тот же сюжет:

— самый сильный игрок в регионе, от которого зависят грузины, слабеет;

— население и элиты Сакартвело первыми начинают сопротивление, бунт, саботаж;

— они активно участвуют в падении сеньора, получая при этом проблемы;

— после падения бывшего доминирующего в регионе игрока, вместо независимости они оказываются под властью другого, пришедшего на смену;

— несколько поколений/веков терпят, и история повторяется вновь.

Речь не идёт о слабости, о готовности подождать изменений и переметнуться — нет, они активно стремятся завоевать свободу, но вместо неё просто меняют господина, активно участвуя в этой ротации. История повторяется в последние десятилетия, грузины одними из первых восстали против СССР, словно предчувствовали его гибель. Не стали ждать у моря погоды, не рассчитали сил и потеряли Абхазию и Южную Осетию.

Будучи полностью зависимыми от Запада, вместо логичного и простого подчинения его требованиям, начали хитрить, выстраивая совершенно противоположный тренд. Странное и нелогичное сочетание героизма, желания самим исправить будущее, при понимании ограниченности возможностей и покорности судьбе. Идя на сближение с Россией Грузия не надеется на возвращение утраченных регионов, она просто хочет сохраниться, инстинктивно выбирая сложный, рискованный, но верный путь.

Совершенно противоположное поведение у Армении, которая подобно подростку, живёт в своей паралогике, пытаясь ошибки и глупости прикрыть ещё большими, словно азартный картёжник, которому не идёт карта. Самообман и вера в волшебные инвестиции с превращением в Сингапур и/или Швейцарию, греет наивной надеждой. Ну, а живущие в Европе и США диаспоряне — непосредственно сами или потомки предателей, удравших с родины и теперь стремящихся её изменить. Представьте, что правила жизни для России определяли бы уехавшие на Запад. А у армян именно так.

Схожие процессы и полное отсутствие чутья сейчас наблюдается в Казахстане, при поддержке местных спецслужб, активно провоцируется ещё один конфликт в стране, которая и так трещит от противоречий. Идёт попытка создания «параллельной православной церкви» под крышей Стамбульского патриарха. Под это дело даже нашли расстригу-либерала (не помню, каков у него сейчас статус), который даже умудрился служить панихиду по Алексею Навальному*.

О политиках надо судить по действиям, а не словам, Казахстан всё активнее идёт к статусу Оренбургского генерал-губернаторства, игнорируя сигналы: изменение маршрутов Россия-Китай, демонстративное отношение к Узбекистану, как будущему центру региона, и др.

И, да, судьба Средней Азии практически полностью в руках внешних игроков, чего не скажешь про Закавказье, где на наших глазах и в режиме реального времени происходит фееричное спасение государственности грузин и не менее фееричное самоубийство у армян…

* Физическое лицо, признанное иноагентом и экстремистом

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Герои составляют важную часть культурного канона этноса, формируя эталонные стереотипы поведения.

2. Грузия исторически находилась на пересечении интересов сильных игроков и вынуждена была приспосабливаться, меняя господина.

3. Грузины одними из первых восстали против СССР, предчувствуя его гибель, но потеряли Абхазию и Южную Осетию.

4. Сейчас Грузия, будучи зависимой от Запада, начинает сближение с Россией, чтобы сохраниться.

5. Армения живет в собственной паралогике, веря в превращение в Сингапур или Швейцарию с помощью диаспоры.

6. В Казахстане спецслужбы провоцируют конфликт и создание "параллельной православной церкви", игнорируя сигналы от России и Китая.

7. Судьба Средней Азии полностью в руках внешних игроков, в отличие от Закавказья, где грузины спасают государственность, а армяне идут к самоубийству.

Вывод: Автор противопоставляет "природное чутье" грузин, помогающее им выживать, меняя господина, и "непроходимую тупость" армян и казахов, живущих в иллюзиях и провоцирующих конфликты, игнорируя реальность. Закавказье само определяет свою судьбу, в отличие от Средней Азии.