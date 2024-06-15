Теперь этот вопрос закрыт
Путин о СВО.
1. Россия 8 лет не признавала ДНР и ЛНР, потому что хотела договориться.
2. Политического решения о штурме Киева в 2022 году не было. Тогда были разные варианты.
3. Украина в 2022 году отвергла мирные переговоры по указке Запада. Посредничество Израиля в марте 2022 года было отвергнуто Западом и Украиной.
4. Россия проводила в 2022 году операцию по принуждению к миру.
5. Украина в 2022 году могла в ходе переговоров сохранить контроль над Запорожской и Херсонской области при предоставлении России сухопутного коридора в Крым. Этот момент был Украиной упущен и теперь вопрос Херсонской и Запорожской областей для Украины закрыт навсегда. Это закреплено голосованием жителей обеих областей выбравших Россию.
6. Зеленский сейчас уже не легитимен. Основа власти на Украине – вооруженный путч.