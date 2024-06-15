Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника.

Нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Терновая Харьковской области.

Отражены семь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии. Потери противника за сутки составили до 350 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и боевая машина 122-мм РСЗО «Град».

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Калинина, Орехово-Василевка, Часов Яр, Ступочки и Горняк Донецкой Народной Республики. Отражена контратака 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял за сутки более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, боевая машина 122-мм РСЗО «Град», а также станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Восход, Новопокровское и Евгеновка Донецкой Народной Республики.

Отражены пять контратак штурмовых групп 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые машины пехоты, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М102 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 125-й бригад теробороны, 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Нескучное, Октябрь Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области.

ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Высшетарасовка и Добрая Надия Днепропетровской области.

Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и три автомобиля.

Кроме того, уничтожены пусковые установки РСЗО М142 HIMARS производства США и М270 MLRS производства США, а также 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 106 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 54 беспилотных летательных аппарата, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25845 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16340 танков и других боевых бронированных машин, 1341 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10491 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 22567 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России