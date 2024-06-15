Наш Президент Владимир Владимирович Путин вчера предложил формулу мира не только по ситуации на Украине, но и в Европе в целом:

Это нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также её демилитаризация и денацификация.

Статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ должен быть зафиксирован в международных договорах.

Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть закреплены международными договорами. Также должна быть предусмотрена и отмена санкций против России.

В этой связи инициативы, выдвинутые бывшим президентом Украины Зеленским и поддержанные Байденом, Макроном, Шольцем и т.д., теряют всякий смысл.

Переговоры можно вести только от имени граждан своей страны. Но срок полномочий Зеленского завершился, и этим всё сказано.

Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная Рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договорённостей.

Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство.

Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это.

Чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал, а территория Украины будет сокращаться.

Пора им осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной Раде.

В такой ситуации — нельзя стоять в стороне.

Вячеслав Володин

Комментарий редакции

Основные выводы из статьи:

1. Президент России В.В. Путин предложил формулу мира по ситуации на Украине и в Европе, которая включает нейтральный и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, закрепление статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ в международных договорах, отмену санкций против России.

2. В связи с этим инициативы бывшего президента Украины Зеленского и лидеров западных стран теряют смысл, так как срок его полномочий истек.

3. Единственным легитимным субъектом для переговоров со стороны Украины теперь является Верховная Рада, которая должна обсудить предложения Путина, если хочет сохранить государство и думает о своих гражданах.

4. Чем дольше украинские депутаты будут надеяться на США и ЕС, тем меньше останется граждан Украины, а ее территория будет сокращаться, так как для Запада они лишь "расходный материал".

5. Верховной Раде необходимо осознать, что президента Украины нет, и ответственность лежит на них, поэтому они не могут оставаться в стороне от решения этого вопроса.

Дополнительный вывод:

Запад запланировал провести "мирную конференцию" по Украине, чтобы создать видимость стремления к миру и представить Россию как агрессора, не желающего переговоров. Однако Путин опередил эту попытку, инициировав встречу МИД России, где были озвучены реальные предложения по урегулированию конфликта на выгодных для всех сторон условиях.

Таким образом, теперь любая "мирная конференция" Запада будет выглядеть как лицемерие на фоне конкретных инициатив России. При этом все стороны понимают, что на деле Западу невыгодно реальное урегулирование, так как затяжной конфликт ослабляет Россию, а Украина фактически находится в заложниках у Запада, который использует ее в своих геополитических интересах.

Сейчас, когда полномочия Зеленского истекли, у Верховной Рады Украины появился шанс перехватить инициативу, взять управление ситуацией на себя и закончить конфликт на условиях, предложенных Россией. Однако вероятность этого невысока, учитывая небольшое число пророссийски настроенных депутатов. В то же время, катастрофическая для Украины ситуация на фронте, сделает последующие условия мира для Украины еще хуже.

Тем не менее, выдвинутые Путиным мирные предложения продемонстрировали всему миру, что Россия вынужденно продолжает спецоперацию, так как Запад не проявляет готовности к реальным переговорам и достижению компромиссного урегулирования конфликта. Таким образом, дальнейшие "мирные инициативы" Запада будут выглядеть еще большим лицемерием на фоне конкретных предложений России.