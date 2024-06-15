Украинцы стали часто сбивать наши «крылья». Это крайне тревожный сигнал. От таких действий не гибнут люди, но последствия могут быть серьезнее, чем от поставки десятков «абрамсов».

Многие РУКи опираются на «крылья». Уничтожение наших «глаз» в небе отбросит нас на поколение назад, и мы будем вынуждены сражаться в двухмерном пространстве, а противник продолжит вести войну 3D. FPV-дроны дешевы, а большие птицы нет. Если раньше украинцы ждали поставок дефицитных западных ракет для ПВО, то теперь их часть можно заменить дронами-истребителями.

Уже сейчас FPV-дроны могут летать на скорости до 500 км в час. Все тихолеты, включая «герани», находятся в зоне риска. Кроме того украинцы планируют сбивать наши ударные вертолеты, которые подходят близко к передовой. К счастью, таких случаев не было, но работы в этом направлении у противника ведутся.

Еще одним преимуществом дронов-истребителей является их мобильность и незаметность. Для их применения не нужны многотонные машины, которые в современных условиях невозможно спрятать. Два человека на мотоциклах – это уже средство ПВО, которое крайне тяжело обнаружить.

Но самое опасное здесь то, что украинцы смогли наладить систему обнаружения и поражения наших «крыльев». Построение таких систем и есть ключ к успешному применению. Без них FPV-дрон не найдет цель на высоте в несколько тысяч метров. Нам нужно срочно обратить внимание на эту сферу. Защитить наши «крылья» в небе нечем, поэтому единственным ответом станет уничтожение точно таким же способом «крыльев» противника. Кто первым очистит небо от тихолетов противника, тот получит потрясающие преимущества. И я надеюсь, что это будем мы.

Александр Харченко

Комментарий редакции

1. Украинские дроны-истребители лишают Россию воздушной разведки и создают угрозу для ударных вертолетов, вынуждая действовать «вслепую» в «двухмерном пространстве».

2. России срочно необходимо создать свои дроны-истребители, чтобы лишить украинскую сторону воздушной разведки и восстановить паритет.

3. Одновременно с этим России нужно найти способы защиты или удешевления своих дронов-разведчиков, чтобы не остаться полностью слепой на поле боя.

4. Сторона, которая первой лишит противника возможности воздушной разведки, получит серьезное преимущество в боевых действиях.

Таким образом, основной акцент должен быть сделан на скорейшем создании российских дронов-истребителей для нейтрализации украинской угрозы и восстановления равновесия в воздушной разведке, параллельно работая над защитой существующих разведдронов. Это критически важно для успеха военных операций.