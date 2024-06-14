▫️ С 8 по 14 июня т. г., в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет «Storm Shadow» и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.

▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины. Отражены 45 контратак штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 1710 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 32 автомобиля, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 16 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Нота», а также восемь полевых складов боеприпасов.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» в течение недели заняты более выгодные рубежи и освобождены населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области.

Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, соединения теробороны, а также трёх бригад нацгвардии Украины.

ВСУ потеряли до 3405 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии, из них семь гаубиц М777 производства США.

Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также двух соединений теробороны.

Противник потерял до 3785 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Также уничтожено 22 полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх пехотных, четырёх механизированных, а также воздушно-десантной бригады ВСУ и соединения теробороны.



Отражены 34 контратаки противника. За неделю на данном направлении общие потери противника составили до 2375 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, их них четыре боевые машины пехоты «Bradley» производства США и две БМП «Marder» производства ФРГ, шесть автомобилей, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе десять гаубиц М777 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и соединения нацгвардии Украины.

Противник потерял до 965 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 29 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire» производства Чехии и 12 орудий полевой артиллерии.



Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Нота».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям трёх бригад ВСУ, бригады морской пехоты и соединения нацгвардии Украины.

Потери противника составили до 555 военнослужащих, 37 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых семь иностранного производства.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, в течение недели уничтожены: 13 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три ракеты зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, две противокорабельные ракеты «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, восемь управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции и JDAM производства США, 46 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire», «Ураган» и «Ольха», а также 465 беспилотных летательных аппаратов.

▫️ На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины.

▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25791 беспилотный летательный аппарат, 529 зенитных ракетных комплексов, 16329 танков и других боевых бронированных машин, 1337 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10441 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 22542 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России