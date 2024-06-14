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С.В. Савельев – Скорость мысли

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Лектор критикует попытки измерить "скорость ума" с помощью IQ-тестов и других подобных методов, которые, по его мнению, отбирают лишь "посредственностей".

2. Он иронизирует над рекомендациями для развития скорости мышления, такими как ЗОЖ, упражнения, запоминание алгоритмов. 

3. Лектор объясняет, что мышление – сложный процесс, требующий времени, в отличие от быстрых реакций на простые раздражители.

4. Он подчеркивает важность не скорости, а способности создавать новые идеи и воплощать их в понятной для других форме.

5. Лектор критикует стремление к "быстрому мышлению", которое характерно для "мелких мазуриков", а не для настоящих творцов.

Вывод:

Основной посыл лекции заключается в критике идеи "быстрого ума" и акцентировании внимания на глубине, созидательности и способности донести свои идеи до других, а не на скорости реакций и мышления как таковой. Лектор призывает ценить тех, кто создает что-то новое, а не просто быстро манипулирует существующим.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dFWaMBQIS7U
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