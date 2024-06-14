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Родина любимая моя. Исполняет Алексей Покровский (1982)

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Музыкально-поэтическая композиция на стихи советских поэтов в исполнении Алексея Покровского в сопровождениие инструментального ансамбля п/у Анатолия Цадиковского.

Главная редакция литературно-драматических программ 1982
Автор сценария – Александр Покровский
Режиссер – Алина Казьмина
Оператор – Андрей Тюпкин

#АлексейПокровски #ФильмКонцерт #РодинаЛюбимаяМоя

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W6fVt_QlkKI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31972 27186
    марина два часа назад

      да брахман ,выросли на этих песнях и они мне нравятся и они воспитывали патриотов -умели держать в узде чувства ..особенно нравилось хор слушать.у нас в школе была хорошая учительница по пению.
      сегодняшние Инстосамки и Бузовы.Кристи с папиками и мамками .безголосые поют НИКАК -готовят кого -эскортниц,как и сами..
      И хотели бы что-то спеть .но ненаписали текстов за 30 лет .все старое перепевают..Баста носится с сансарой .как этот с” я -русский”..
      спасибо ++++++++++++++++++

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