Родина любимая моя. Исполняет Алексей Покровский (1982)
Музыкально-поэтическая композиция на стихи советских поэтов в исполнении Алексея Покровского в сопровождениие инструментального ансамбля п/у Анатолия Цадиковского.
Главная редакция литературно-драматических программ 1982
Автор сценария – Александр Покровский
Режиссер – Алина Казьмина
Оператор – Андрей Тюпкин
#АлексейПокровски #ФильмКонцерт #РодинаЛюбимаяМоя
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
да брахман ,выросли на этих песнях и они мне нравятся и они воспитывали патриотов -умели держать в узде чувства ..особенно нравилось хор слушать.у нас в школе была хорошая учительница по пению.
сегодняшние Инстосамки и Бузовы.Кристи с папиками и мамками .безголосые поют НИКАК -готовят кого -эскортниц,как и сами..
И хотели бы что-то спеть .но ненаписали текстов за 30 лет .все старое перепевают..Баста носится с сансарой .как этот с” я -русский”..
спасибо ++++++++++++++++++