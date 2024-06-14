Главная » Видео, Политика, События

Путин собрал совещание с руководящим составом МИД России

78 11

Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководящим составом Министерства иностранных дел РФ в Москве в пятницу, 14 июня.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k_ZPZlD4C3s
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 18 апреля 2016
Новости Украины и Новороссии 05 мая 2015
Новости Украины и Новороссии 14 января 2016
Глава российского Правительства утвердил документ, игнорирующий Конституцию и традиционные семейные ценности
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
11 Комментариев » Оставить комментарий
  • 27903 25959
    жора шапов сегодня в 15:19

      И снова дядя Вова предложил столкнутся лбами генералитету 404 с лбом клоуна “энд компани” для прояснения,- с кем базарить после сноса головы кагала-хунты.
      Наивняк. Там – фсе свои. Неужели по Куму не понял ?
      А Хозяева 404 подсунут куклу.

      1
      1
    • 31975 27189
      марина сегодня в 15:32

        Политики всегда заканчивают войны .когда военные выполнили план и Договор и договорняк состоялся .А потом на сцену выходят Они -сталин.рузвельт .Черчиль ..но таковых ныне нет -есть очень закрытые .тайные Демиурги ,потому возможно ,что это Договор Неокончательный ,промежуточный подпишут зеля и кто-то отРФ .вряд ли Путин .он потеряет лицо, ранее обьвив его недействительным.
        а так Путин говорит то,что хотят услышать массы -это не всегда реальность.. Брикс не забывайте придумали ОНИ -еще в далекие 80гг-во всяком случае начали говорить об этом в сми .чтобы привыкали…

        1
        1
      • 12530 9730
        chu сегодня в 16:03

          Почему же председатель Рады не берет власть до сих пор ?

          1
          1
          • 31975 27189
            маринаchu два часа назад

              Власть у хазаров везде ,их и спроси.но о них ведь речь нигде не идет..Так что с Одессой ?-а я говорила пару лет назад об этом ..

              • 12530 9730
                chuмарина два часа назад

                  Посмотри Сивкова “курильские острова”. Я с ним по Украине полностью согласен.
                  https://www.youtube.com/watch?v=p9Jo96EfmbY
                  7-я минута

                  • 31975 27189
                    маринаchu час назад

                      да много Сивковых,которые говорят то ,что тебе близко.даже Юра из Сум..но они однодевки .нет концептуала во всем их деянии.но я посмотрю..

                    • 31975 27189
                      маринаchu 21 мин. назад

                        ну И..,что нового ты услышал от Сивкова .я сто раз это слышала уже .Я за ,но это очень,очень врядли будет,чтобы армия организовалась против хазар в Киеве..А они все кто с этими Прицкерами и БлэкРоками -хазары
                        Да ,по старинке они мечтают ,как Сталин после ВОВ восстановил Польшу ,др.страны (и это хитрый политик??? так и Путин взял на себя содержание Украины .при условии ,что их собственность -это их священная корова..Не дай Бог ,мы опять будем самым голым народом ,как вегда в РФ .даже по сравнению с братьями .Зачем Сталин ,уже победив в 1927 году по-прежнему оставил им армии и свободу выхода из СССР .содержа их на особом ,усиленном пайке??
                        И они все равно заберут не мытьем дак катаньем эти 300млрд.вроде как бы на восстановление ,но в кредит!!Хитро..Потому как эти деньги возможно и не лисиных с Усманами ,а неких ротшильдов ,как Юкос ходора..

                        • 12530 9730
                          chuмарина только что

                            А что нового ты хочешь услышать от меня ?
                            Чтобы кто не делал, они все равно всех обманут, распилят и слямзят.

                  • 27903 25959
                    жора шапов сегодня в 16:04

                      Хороший “слом хатки” на послезавтрашнем сходняке в Кошельке..

                    • 27903 25959
                      жора шапов три часа назад

                        Не прошло и два часа, как Зехунта заявила, что :”смеялся весь Крещатик” на предложение дяди Вовы.
                        Но есть ньюанс, – как говорят : ” смеётся весело тот , кто смеётся без последствий . И последним.”
                        Или не ?
                        Пора.

                        1
                        1

                      Оставить комментарий

                      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

                      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
                      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

                      (Обязательно)

                      Быстрый переход:

                      Информация о сайте

                      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

                      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
                      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
                      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

                      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

                      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru