Путин собрал совещание с руководящим составом МИД России
Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководящим составом Министерства иностранных дел РФ в Москве в пятницу, 14 июня.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководящим составом Министерства иностранных дел РФ в Москве в пятницу, 14 июня.
И снова дядя Вова предложил столкнутся лбами генералитету 404 с лбом клоуна “энд компани” для прояснения,- с кем базарить после сноса головы кагала-хунты.
Наивняк. Там – фсе свои. Неужели по Куму не понял ?
А Хозяева 404 подсунут куклу.
Политики всегда заканчивают войны .когда военные выполнили план и Договор и договорняк состоялся .А потом на сцену выходят Они -сталин.рузвельт .Черчиль ..но таковых ныне нет -есть очень закрытые .тайные Демиурги ,потому возможно ,что это Договор Неокончательный ,промежуточный подпишут зеля и кто-то отРФ .вряд ли Путин .он потеряет лицо, ранее обьвив его недействительным.
а так Путин говорит то,что хотят услышать массы -это не всегда реальность.. Брикс не забывайте придумали ОНИ -еще в далекие 80гг-во всяком случае начали говорить об этом в сми .чтобы привыкали…
Почему же председатель Рады не берет власть до сих пор ?
Власть у хазаров везде ,их и спроси.но о них ведь речь нигде не идет..Так что с Одессой ?-а я говорила пару лет назад об этом ..
Посмотри Сивкова “курильские острова”. Я с ним по Украине полностью согласен.
https://www.youtube.com/watch?v=p9Jo96EfmbY
7-я минута
да много Сивковых,которые говорят то ,что тебе близко.даже Юра из Сум..но они однодевки .нет концептуала во всем их деянии.но я посмотрю..
Этих русских
ну И..,что нового ты услышал от Сивкова .я сто раз это слышала уже .Я за ,но это очень,очень врядли будет,чтобы армия организовалась против хазар в Киеве..А они все кто с этими Прицкерами и БлэкРоками -хазары
Да ,по старинке они мечтают ,как Сталин после ВОВ восстановил Польшу ,др.страны (и это хитрый политик??? так и Путин взял на себя содержание Украины .при условии ,что их собственность -это их священная корова..Не дай Бог ,мы опять будем самым голым народом ,как вегда в РФ .даже по сравнению с братьями .Зачем Сталин ,уже победив в 1927 году по-прежнему оставил им армии и свободу выхода из СССР .содержа их на особом ,усиленном пайке??
И они все равно заберут не мытьем дак катаньем эти 300млрд.вроде как бы на восстановление ,но в кредит!!Хитро..Потому как эти деньги возможно и не лисиных с Усманами ,а неких ротшильдов ,как Юкос ходора..
А что нового ты хочешь услышать от меня ?
Чтобы кто не делал, они все равно всех обманут, распилят и слямзят.
Хороший “слом хатки” на послезавтрашнем сходняке в Кошельке..
Не прошло и два часа, как Зехунта заявила, что :”смеялся весь Крещатик” на предложение дяди Вовы.
Но есть ньюанс, – как говорят : ” смеётся весело тот , кто смеётся без последствий . И последним.”
Или не ?
Пора.