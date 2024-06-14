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Доллар стал токсичным

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Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов нашей страны.

Они не дадут желаемого для США эффекта.

В марте 2022 года доля «недружественных» валют достигала 84,7%.
Сегодня она снизилась почти в 5 раз — до 17,8%.

Расчёты в рублях, наоборот, выросли в 3,5 раза, а в дружественных валютах — почти в 15 раз.

Как пример: более 90% расчётов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах. В торговле между Россией и Китаем 95% всех операций проходят в рублях и юанях.

Ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов должны заставить задуматься и другие государства о надежности хранения своих средств в американской валюте.

Сейчас все страны стали понимать, что США используют свою валюту как инструмент политического давления.

Не желая становиться заложниками американской политики, от токсичного доллара отказывается не только Россия. Альтернативу ищут многие суверенные государства, в частности — страны БРИКС.

Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира — неизбежна.

Вячеслав Володин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Доллар стал токсичным для мировой экономики из-за незаконных санкций США против финансовых институтов России.

2. Санкции США не достигли желаемого эффекта, доля "недружественных" валют в расчетах России снизилась почти в 5 раз, а доля рублей и дружественных валют выросла в несколько раз.

3. Более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе и 95% расчетов между Россией и Китаем проводятся в национальных валютах.

4. Ограничения на платежи в долларах и воровство золотовалютных резервов заставляют другие страны задуматься о надежности хранения средств в американской валюте.

5. Страны понимают, что США используют доллар как инструмент политического давления, и ищут альтернативы токсичному доллару, например, страны БРИКС.

6. Доллар дискредитировал себя как мировая резервная валюта, и дедолларизация мира неизбежна.

Вывод:

Статья утверждает, что незаконные санкции США против российских финансовых институтов подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте. Многие страны, включая Россию и страны БРИКС, активно ищут альтернативы доллару, переходя на расчеты в национальных валютах и снижая долю "недружественных" валют в своих операциях. Ограничения на использование доллара и конфискация золотовалютных резервов заставляют государства сомневаться в надежности хранения средств в американской валюте. Автор делает вывод, что дедолларизация мира неизбежна, поскольку доллар дискредитировал себя как мировая резервная валюта из-за политического давления США.

Дополнительный вывод:

Статья подчеркивает токсичность доллара и неизбежность дедолларизации мира в современных условиях. Однако можно добавить, что доллар всегда был токсичным инструментом финансовой и политической гегемонии США, просто раньше отказ от него мог привести к катастрофическим последствиям для государств из-за жесткого подавления США любых попыток посягнуть на доминирование доллара.

Примером может служить ситуация в Ливии, когда лидер Муаммар Каддафи предпринял попытку перевести расчеты за нефть на национальную валюту вместо доллара. США обвинили его в тирании и спровоцировали государственный переворот, в результате чего некогда процветающая Ливия превратилась в охваченную хаосом нищую страну, контролируемую бандами террористов.

Люди помнят ужасающие примеры применения США ядерного оружия против Хиросимы и Нагасаки, а также бомбардировки мирного Дрездена. Поэтому многие государства просто боялись навлечь на себя гнев США, пытаясь отказаться от необеспеченного ничем доллара в пользу собственных валют и суверенитета.

Однако в последние годы позиции США как гегемона стали ослабевать. Это, вкупе с токсичностью доллара как инструмента политического давления, привело к тому, что страны больше не боятся быть "растоптанными" Вашингтоном за свободомыслие и желание суверенитета. Отсюда и нынешняя волна дедолларизации по всему миру.

Источник: https://t.me/vv_volodin/830
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15 Комментариев » Оставить комментарий
  • 31972 27186
    марина сегодня в 10:32

      ИГОРЕША,хотела,чтобы ты разьяснил эмоциональной тетке .что это такое и как скажется на людях..Затронут ли они личные запасы ,белорусы ,в отличии от русских,просто помешаны на дол…Но все равно .у большинства мелкие накопления от труда..но я всегда держу в голове:ничто в мире неслучайно и у Паразитов всегда есть План..А они разные ,клановые..Пожили глобалисты ,наклепав 34 трлн пустой бумаги ,устроили сверхкризис .развязав кучу минивойн ,сьели несколь стран маленьких,слабо вооруженных,но это ничего почти не дает ,концентрацию только активов в ограниченном круге ИХ,средний класс массово уходят..
      “то плавное продолжение развода между полюсами и подрыв самими американскими “контролерами” роли доллара как международной валюты в пику глобалистам, в том числе и нашим доморощенным”
      “главные фронты информационно-психологической “гибридной” войны пролегают между крыльями западной элиты, но еще жестче — между элитами и плебсом, тоже амбициозным и мнительным, мриющим о перемогах, и который нужно держать в узде в том числе и таким способом

      “идет война антинародная, профанная война”

      любому клану или коалиции, кто выгрызет в подковерной схватке номинацию на выборы, нужно будет изображать перемогу, но особенно самому Байдену — что именно его администрация своими решительными шагами заставила Путина не захватывать всю Б/У и не вторгаться в страны НАТО

      ну и заодно “контролеры” сами два года готовились к зарабатыванию денег на обходе своих же санкций — создавали разные прокладки в той же Турции или Сербии с Венгрией и так далее !!!!(турция просится в БРИКС ,не платя нам за С400 и газ,набирает кредитов и ФСЁ)
      при этом на деле, вводя санкции, действуют осторожно, чтобы не обрушить международную торговлю, а то как тогда зарабатывать на серых схемах”

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      1
    • 27900 25956
      жора шапов четыре часа назад

        Да здравствует золотой юань ! И швейцарский франк.

      • 99 91
        Пушистый четыре часа назад

          Не подскажете по с срокам когда же,этот токсичный доллар рухнет?

          • 12526 9726
            chuПушистый четыре часа назад

              Судя по торгам никогда. Это как гениальность нерусских.
              Вот у нас во дворе тестомесильная пекарня. Она вечна.
              На заказ месят во все торты и доставки пиццы.
              Все что осталось продают людям.
              Я все время беру слоеное тесто.
              Но у меня при выпечке не получаюцца сыровязкие. У меня всегда сухобздеи.

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              1
            • 7449 5735
              ИгорьПушистый два часа назад

                Ну как рухнет. С 90 годов когда все началось не было надежного способа сохранения, накопления денег в РФ кроме покупки бумажного доллара или уепа цифрового и конвертации в бумажный. Т.е. в рублях в ммах в золоте в квартирах в акциях в вкладах все провально. Вдобавок отберут, если узнают, что у депутата, генерала, героя с горы, что то есть. Так что Степаныч на сугробе я думаю не токсичет доллар а очищает от редких подделок. Молодец Степаныч, наш герой.

            • 7449 5735
              Игорь час назад

                Степаныч наш ящиковый ронитель бакса, практически ронин воин без хозяина. Доллар никуда не палет ему некуда падать. Весь мир не готов жить в режиме рф сегодня ленин завтра колчак сегодня деньги завтра бумага. Есть капиталисты у них есть капиталы, уроним доллар и что будет с капиталом? Эти воротилы ни эс мавроди ни зэк ходорковский, серьезные люди и держат руку на пульсе. Кстати они же держат за гачу ениралов, которые давно бы замутили три мв.

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