Андрей Афанасьев | Ловушки для детей – темная сторона интернета | Подкаст Вадима Коженова
Эпизоды:
0:00 Вступление
1:10 Книга "Дети интернета"
3:57 О второй книге
6:45 Деструктивный контент и влияние на детей
10:53 Виды пагубного контента и невозможность блокировки
15:28 Работа "курьером" для детей. Как они ее находят
17:11 Способы вовлечения во вредоносные паблики
18:03 Вовлечение на примере 4chan
22:55 Значение количества просмотров для детей
24:39 Пропаганда наркотиков в медиа
27:17 Пример типового родителя. Зависимость от гаджетов
28:31 Чего сильнее всего боятся родители?
34:01 Аниме – деструктивный контент?
38:51 Суицид
44:10 Критика внешнего вида. Лишний вес
45:02 Романтизация Ильназа Галявиева в пабликах
51:47 Отношение к True Crime контенту. Его влияние на людей
53:35 Гейминг и зависимость
59:01 Азартные игры
1:01:44 Как родителям уберечь детей от деструктивного контента
1:05:05 Родительский контроль в гаджетах
1:09:39 Что делать, если ребенок увлечен деструктивным контентом
1:13:14 Что больше всего бесит?
1:17:11 Что нужно сделать человеку до 20, 30 и 40 лет?
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Андрей Афанасьев / писатель / подкасты / кибербезопасность / охота за информацией / безопасный интернет / информационная война / предотвращение терактов / теракты / безопасность в интернете / информационная гигиена / дети интернета / телеграм / даркнет / расчеловечивание
Комментарий редакции
Основные выводы из беседы:
1. Существует проблема расчеловечивания и десенсибилизации детей и подростков через деструктивный контент в интернете, компьютерные игры, аниме и т.д., который пропагандирует насилие, суицид, садизм.
2. Дети легко вовлекаются в опасные сообщества и группы в мессенджерах и соцсетях (Телеграм, ВК и др.), где распространяется такой контент. Это формирует у них искаженное мировоззрение.
3. Родительский контроль и фильтры в интернете малоэффективны, так как дети легко их обходят. Требуется формировать критическое мышление у детей с раннего возраста.
4. Министерства и ведомства мало уделяют внимания этой проблеме, хотя многое можно сделать через образовательные программы в школах.
5. Существует опасность интернет- и игровой зависимости у детей, формирующей клиповое мышление и мешающей обучению.
6. Родителям важно осознавать риски цифровой среды и стараться максимально ограждать детей от деструктивного контента до сознательного возраста, выстраивая доверительные отношения.