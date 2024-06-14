

Эпизоды:

0:00 Вступление

1:10 Книга "Дети интернета"

3:57 О второй книге

6:45 Деструктивный контент и влияние на детей

10:53 Виды пагубного контента и невозможность блокировки

15:28 Работа "курьером" для детей. Как они ее находят

17:11 Способы вовлечения во вредоносные паблики

18:03 Вовлечение на примере 4chan

22:55 Значение количества просмотров для детей

24:39 Пропаганда наркотиков в медиа

27:17 Пример типового родителя. Зависимость от гаджетов

28:31 Чего сильнее всего боятся родители?

34:01 Аниме – деструктивный контент?

38:51 Суицид

44:10 Критика внешнего вида. Лишний вес

45:02 Романтизация Ильназа Галявиева в пабликах

51:47 Отношение к True Crime контенту. Его влияние на людей

53:35 Гейминг и зависимость

59:01 Азартные игры

1:01:44 Как родителям уберечь детей от деструктивного контента

1:05:05 Родительский контроль в гаджетах

1:09:39 Что делать, если ребенок увлечен деструктивным контентом

1:13:14 Что больше всего бесит?

1:17:11 Что нужно сделать человеку до 20, 30 и 40 лет?



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Андрей Афанасьев / писатель / подкасты / кибербезопасность / охота за информацией / безопасный интернет / информационная война / предотвращение терактов / теракты / безопасность в интернете / информационная гигиена / дети интернета / телеграм / даркнет / расчеловечивание

Комментарий редакции

Основные выводы из беседы:

1. Существует проблема расчеловечивания и десенсибилизации детей и подростков через деструктивный контент в интернете, компьютерные игры, аниме и т.д., который пропагандирует насилие, суицид, садизм.

2. Дети легко вовлекаются в опасные сообщества и группы в мессенджерах и соцсетях (Телеграм, ВК и др.), где распространяется такой контент. Это формирует у них искаженное мировоззрение.

3. Родительский контроль и фильтры в интернете малоэффективны, так как дети легко их обходят. Требуется формировать критическое мышление у детей с раннего возраста.

4. Министерства и ведомства мало уделяют внимания этой проблеме, хотя многое можно сделать через образовательные программы в школах.

5. Существует опасность интернет- и игровой зависимости у детей, формирующей клиповое мышление и мешающей обучению.

6. Родителям важно осознавать риски цифровой среды и стараться максимально ограждать детей от деструктивного контента до сознательного возраста, выстраивая доверительные отношения.