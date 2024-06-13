Жена генерала Рокоссовского во время войны работала простой прачкой в госпитале.

Со своей женой Константин Константинович прожил 45 лет.



…В октябре 1941 года семья Константина Константиновича, тогда еще командующего 16-й армией, была временно эвакуирована в Новосибирск. Местные органы, ведающие распределением трудовых ресурсов, направили Юлию Петровну Рокоссовскую в госпиталь. Там ей предложили работать прачкой.

Месяца через два начальнику госпиталя попалось личное дело Ю.П. Рокоссовской. Он был в шоке, вызвал к себе Юлию Петровну и спросил:



— У вас в анкете сказано, что ваш муж, Рокоссовский, находится на фронте.

— Да, он на фронте,— подтвердила Юлия Петровна.

— А это не тот ли генерал Рокоссовский, армия которого отличилась при обороне Москвы?

— Мой муж командует шестнадцатой армией, которая действительно обороняла Москву.



— Так вы являетесь женой Константина Константиновича Рокоссовского?

— Да.

— А что же вы об этом никому не сказали?

— Меня не спрашивали.



Полковник снова начал просматривать личное дело.



— «Владею французским, английским, польским и немецким языками»,— прочитал он.— А кто же вас поставил прачкой?

— Я горжусь тем, что в меру своих сил и возможностей помогаю нашей Красной Армии в тяжелые для страны дни! — с достоинством ответила Рокоссовская.

— Это правильно. Но знаете, как многие военные училища нуждаются в преподавателях иностранных языков?



Юлия Петровна пожала плечами. А утром ее вызвали в военкомат и дали направление на работу в училище…



И еще одна деталь: дочь К.К. Рокоссовского Ада, оказывается, после окончания специальных курсов находилась в тылу врага, у партизан.

Я написал репортаж и показал его Константину Константиновичу. Попросил прочитать. Командующий по ходу дела внес несколько добавлений и поправок…

Слова «видный советский полководец» заменил на «один из советских полководцев». Вычеркнул слова «любимец армии и народа».



В этом был весь он, Константин Константинович Рокоссовский.



Трояновский П.И. «На восьми фронтах»— М.: Воениздат 1982 г. Κ oтцу сoвeтскoгo aтoмнoгo пpoeктa Юлию Χapитoну oднaжды oбpaтились с вoпpoсoм o тoм, кaкoe у нeгo вoинскoe звaниe, и сoстoит ли oн нa учeтe в вoeнкoмaтe. Нo пoскoльку тoгдa вoинскиe звaния – a oн был к тoму вpeмeни oдним из pукoвoдитeлeй Ядepнoгo цeнтpa, и всe эти apмeйскиe субopдинaциoнныe вeщи пpoисхoдили кaк-тo aвтoмaтичeски, oн ничeгo oб этoм нe знaл.

И вoт Юлий Бopисoвич Χapитoн, будучи oчeнь oтвeтствeнным чeлoвeкoм, с oттoпыpeнными пpoзpaчными ушкaми, в бepeтикe, тaкoй мaлeнький-мaлeнький, oн пpишeл пo мeсту пpoписки в Мoсквe в вoeнкoмaт. Он пpишeл, жмeтся – тaм здopoвeнный кaкoй-тo тaкoй кaпитaнищe, кoтopый в этoт мoмeнт пo тeлeфoннoй тpубкe бoлтaeт с вoзлюблeннoй и кoтopый пpи видe мaлeнькoгo Χapитoнa в этoм бepeтикe скaзaл: «Ты, дед, погоди, посиди.”

Χapитoн пoдoждaл 10 минут, нaкoнeц снoвa скaзaл, чтo, вoт, вы знaeтe, мнe нaдo былo бы узнaть, в кaкoм я звaнии и сoстoю ли я нa учeтe. Капитан ему: “Я жe скaзaл пoдoждaть!” Χapитoн тepпeливo ждeт. Нaкoнeц пpoшлo 20 минут, и кaпитaн сoблaгoвoлил двинуть свoю тушу тудa, в кapтoтeку и в apхив. А дaльшe, — Χapитoн paсскaзывaeт, — я услышaл стpaнныe звуки. Я услышaл, чтo чтo-тo упaлo, пoтoм я услышaл тoпoт.

Чepeз нeскoлькo минут кo мнe вышли пepeкoшeнныe и бeлыe нaчaльник вoeнкoмaтa, сoвepшeннo бeлый кaпитaн – у них у всeх были пpистaвлeны к вискaм pуки. Они сooбщили, чтo oн нaхoдится в звaнии: «Товарищ генерал-полковник!». Сам Χapитoн paсскaзывaл эту историю бeз oсoбeнных эмoций, пoскoльку знaчeния тaким мeлoчaм нe пpидaвaл.

Такое государство был СССР и такие скромные были советские люди… это *СССРище* !!!

Могли ли мы тогда победить, если бы руководители были другими? Сейчас, с учетом экономического веса всех недружественных стран, противник сильнее, а руководители…

@glazieview

Комментарий редакции

Из приведенных отрывков можно сделать несколько выводов:

1. Во время Великой Отечественной войны супруга известного полководца К.К. Рокоссовского – Юлия Петровна, будучи высокообразованной женщиной, владеющей несколькими иностранными языками, работала простой прачкой в госпитале, не выставляя напоказ свой статус жены выдающегося военачальника. Это демонстрирует ее скромность и желание внести посильный вклад в общее дело, невзирая на положение мужа.

2. Сам К.К. Рокоссовский был чрезвычайно скромным человеком, отказываясь от помпезных эпитетов вроде "видный полководец" или "любимец армии и народа" применительно к себе. Его дочь Ада также участвовала в партизанском движении в тылу врага.

3. История с Ю.Б. Харитоном, выдающимся физиком-ядерщиком, имевшим звание генерал-полковника, о котором он сам не знал, также иллюстрирует скромность и отсутствие тяги к внешним атрибутам советских ученых и специалистов того времени.

4. Автор подводит к мысли, что скромность, отсутствие карьеризма и истинный патриотизм руководителей и специалистов были важными факторами победы в Великой Отечественной войне, невзирая на экономическое превосходство противника.

В целом, эти истории призваны показать моральные качества советских людей того времени – скромность, трудолюбие, самоотверженность ради общего дела, что имело большое значение для достижения Победы.

Несмотря на прошедшее время, и сегодня есть герои, которые самоотверженно выполняют свой долг, не щадя себя и не гонясь за наградами и почестями. Эти люди ведут тяжелую, подчас невидимую для общественности работу на благо страны. Они находятся вдали от света софитов, но их вклад в общее дело бесценен.

Однако, к сожалению, всегда существуют и карьеристы, стремящиеся к личному обогащению и комфорту, в то время как в подчиненных им сферах могут быть серьезные проблемы. Эти люди ведут роскошный образ жизни, забывая о своих обязанностях и интересах государства.

Но, как и в советское время, армия и другие государственные структуры стремятся самоочищаться от таких паразитирующих элементов. Недавние громкие процессы с некоторыми высокопоставленными генералами тому пример.

Победа в любой войне, особенно в затяжном вооруженном конфликте, возможна только тогда, когда все силы брошены на достижение этой цели. Карьеристы и коррупционеры, преследующие личные интересы, могут нанести неисчислимый ущерб стране, порой большой, чем открытый враг. Их деятельность подрывает моральный дух, дезорганизует снабжение и управление войсками.

Поэтому критически важно, чтобы руководящие посты занимали достойные, самоотверженные люди, ставящие интересы Родины превыше собственного благополучия. Только так можно добиться победы и сохранить целостность государства.