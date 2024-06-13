Хочется, чтобы в МО РФ, некоторые, почитали хотя бы
Жена генерала Рокоссовского во время войны работала простой прачкой в госпитале.
Со своей женой Константин Константинович прожил 45 лет.
…В октябре 1941 года семья Константина Константиновича, тогда еще командующего 16-й армией, была временно эвакуирована в Новосибирск. Местные органы, ведающие распределением трудовых ресурсов, направили Юлию Петровну Рокоссовскую в госпиталь. Там ей предложили работать прачкой.
Месяца через два начальнику госпиталя попалось личное дело Ю.П. Рокоссовской. Он был в шоке, вызвал к себе Юлию Петровну и спросил:
— У вас в анкете сказано, что ваш муж, Рокоссовский, находится на фронте.
— Да, он на фронте,— подтвердила Юлия Петровна.
— А это не тот ли генерал Рокоссовский, армия которого отличилась при обороне Москвы?
— Мой муж командует шестнадцатой армией, которая действительно обороняла Москву.
— Так вы являетесь женой Константина Константиновича Рокоссовского?
— Да.
— А что же вы об этом никому не сказали?
— Меня не спрашивали.
Полковник снова начал просматривать личное дело.
— «Владею французским, английским, польским и немецким языками»,— прочитал он.— А кто же вас поставил прачкой?
— Я горжусь тем, что в меру своих сил и возможностей помогаю нашей Красной Армии в тяжелые для страны дни! — с достоинством ответила Рокоссовская.
— Это правильно. Но знаете, как многие военные училища нуждаются в преподавателях иностранных языков?
Юлия Петровна пожала плечами. А утром ее вызвали в военкомат и дали направление на работу в училище…
И еще одна деталь: дочь К.К. Рокоссовского Ада, оказывается, после окончания специальных курсов находилась в тылу врага, у партизан.
Я написал репортаж и показал его Константину Константиновичу. Попросил прочитать. Командующий по ходу дела внес несколько добавлений и поправок…
Слова «видный советский полководец» заменил на «один из советских полководцев». Вычеркнул слова «любимец армии и народа».
В этом был весь он, Константин Константинович Рокоссовский.
Трояновский П.И. «На восьми фронтах»— М.: Воениздат 1982 г. Κ oтцу сoвeтскoгo aтoмнoгo пpoeктa Юлию Χapитoну oднaжды oбpaтились с вoпpoсoм o тoм, кaкoe у нeгo вoинскoe звaниe, и сoстoит ли oн нa учeтe в вoeнкoмaтe. Нo пoскoльку тoгдa вoинскиe звaния – a oн был к тoму вpeмeни oдним из pукoвoдитeлeй Ядepнoгo цeнтpa, и всe эти apмeйскиe субopдинaциoнныe вeщи пpoисхoдили кaк-тo aвтoмaтичeски, oн ничeгo oб этoм нe знaл.
И вoт Юлий Бopисoвич Χapитoн, будучи oчeнь oтвeтствeнным чeлoвeкoм, с oттoпыpeнными пpoзpaчными ушкaми, в бepeтикe, тaкoй мaлeнький-мaлeнький, oн пpишeл пo мeсту пpoписки в Мoсквe в вoeнкoмaт. Он пpишeл, жмeтся – тaм здopoвeнный кaкoй-тo тaкoй кaпитaнищe, кoтopый в этoт мoмeнт пo тeлeфoннoй тpубкe бoлтaeт с вoзлюблeннoй и кoтopый пpи видe мaлeнькoгo Χapитoнa в этoм бepeтикe скaзaл: «Ты, дед, погоди, посиди.”
Χapитoн пoдoждaл 10 минут, нaкoнeц снoвa скaзaл, чтo, вoт, вы знaeтe, мнe нaдo былo бы узнaть, в кaкoм я звaнии и сoстoю ли я нa учeтe. Капитан ему: “Я жe скaзaл пoдoждaть!” Χapитoн тepпeливo ждeт. Нaкoнeц пpoшлo 20 минут, и кaпитaн сoблaгoвoлил двинуть свoю тушу тудa, в кapтoтeку и в apхив. А дaльшe, — Χapитoн paсскaзывaeт, — я услышaл стpaнныe звуки. Я услышaл, чтo чтo-тo упaлo, пoтoм я услышaл тoпoт.
Чepeз нeскoлькo минут кo мнe вышли пepeкoшeнныe и бeлыe нaчaльник вoeнкoмaтa, сoвepшeннo бeлый кaпитaн – у них у всeх были пpистaвлeны к вискaм pуки. Они сooбщили, чтo oн нaхoдится в звaнии: «Товарищ генерал-полковник!». Сам Χapитoн paсскaзывaл эту историю бeз oсoбeнных эмoций, пoскoльку знaчeния тaким мeлoчaм нe пpидaвaл.
Такое государство был СССР и такие скромные были советские люди… это *СССРище* !!!
Могли ли мы тогда победить, если бы руководители были другими? Сейчас, с учетом экономического веса всех недружественных стран, противник сильнее, а руководители…
@glazieview
Комментарий редакции
Из приведенных отрывков можно сделать несколько выводов:
1. Во время Великой Отечественной войны супруга известного полководца К.К. Рокоссовского – Юлия Петровна, будучи высокообразованной женщиной, владеющей несколькими иностранными языками, работала простой прачкой в госпитале, не выставляя напоказ свой статус жены выдающегося военачальника. Это демонстрирует ее скромность и желание внести посильный вклад в общее дело, невзирая на положение мужа.
2. Сам К.К. Рокоссовский был чрезвычайно скромным человеком, отказываясь от помпезных эпитетов вроде "видный полководец" или "любимец армии и народа" применительно к себе. Его дочь Ада также участвовала в партизанском движении в тылу врага.
3. История с Ю.Б. Харитоном, выдающимся физиком-ядерщиком, имевшим звание генерал-полковника, о котором он сам не знал, также иллюстрирует скромность и отсутствие тяги к внешним атрибутам советских ученых и специалистов того времени.
4. Автор подводит к мысли, что скромность, отсутствие карьеризма и истинный патриотизм руководителей и специалистов были важными факторами победы в Великой Отечественной войне, невзирая на экономическое превосходство противника.
В целом, эти истории призваны показать моральные качества советских людей того времени – скромность, трудолюбие, самоотверженность ради общего дела, что имело большое значение для достижения Победы.
Несмотря на прошедшее время, и сегодня есть герои, которые самоотверженно выполняют свой долг, не щадя себя и не гонясь за наградами и почестями. Эти люди ведут тяжелую, подчас невидимую для общественности работу на благо страны. Они находятся вдали от света софитов, но их вклад в общее дело бесценен.
Однако, к сожалению, всегда существуют и карьеристы, стремящиеся к личному обогащению и комфорту, в то время как в подчиненных им сферах могут быть серьезные проблемы. Эти люди ведут роскошный образ жизни, забывая о своих обязанностях и интересах государства.
Но, как и в советское время, армия и другие государственные структуры стремятся самоочищаться от таких паразитирующих элементов. Недавние громкие процессы с некоторыми высокопоставленными генералами тому пример.
Победа в любой войне, особенно в затяжном вооруженном конфликте, возможна только тогда, когда все силы брошены на достижение этой цели. Карьеристы и коррупционеры, преследующие личные интересы, могут нанести неисчислимый ущерб стране, порой большой, чем открытый враг. Их деятельность подрывает моральный дух, дезорганизует снабжение и управление войсками.
Поэтому критически важно, чтобы руководящие посты занимали достойные, самоотверженные люди, ставящие интересы Родины превыше собственного благополучия. Только так можно добиться победы и сохранить целостность государства.
Ога. Но сегодня “не то пальто”.
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…pRRRivet…
~~~ X E N E P A L Ы ~~~
_Хенералы=лампасники (ИЗ минобороны),
ВОЗВЕЛИ СЕБЕ – ШИКАРНЫЕ “схроны”…
и ВСЁ-ЭТО – ЗА СЧЁТ – минобороны(РФ)!
Это – ПАДАЛЬщики = “ЧЁРНЫЕ” вороны…
* От них СТРАДАЮТ (в стране)- МИЛЛИОНЫ!
_Они В “МО” – для ЛИЧНОГО обогащения!
“ИХ” в стране – ПРЕЗИРАЕТ население!
они – ВРАГИ,в чём НЕТ сомнения!
РоссИИ Нужен СМЕРШ – для её Очищения!
**********************(и Т.Д.50-32)
…НЫНЕ в “мо” РФ:
_ МАССА Уважаемых Офицеров!
но МНОГО И – коррупционеров!
а также МНОГО и – ВЗЯТОЧНИКОВ!
также,как И – разных ФРАЕРов…
* но Хорошо,что НОВЫЙ Министр,
Порядок Наводить ГОТОВ, среди…
ТАМошних – ЛАМПАСных “ПЕТУХОВ”,.. :-)
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* ТОГДА – Были Генералы и Их БЛИЗКИЕ!
НЫНЕ = ХАПуги И – ИХние “СЛИЗКИЕ”=низкие…
* Армию Руси,Уважают,в чём НЕТ сомнения!
а-вот ХАПУГАм И “слизким” – Лишь ПРЕЗРЕНИЕ!!!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
* С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 13–6–24.
ну что же -этот твой перл точно в яблочко..только ты должен знать ,что за тридцать лет после 90гг именно это и культивировалось сверху -коррупция .один из действенных механизмов врага..Без войны,они покупают верхушку властную(украина
и вуаля -страна твоя..Твоя Канада -самый яркий пример .как Африка .но только кормят лучше..
п.с.Где был генералитет во время 90гг??один Ахромеев застрелился..только проРохлиных и лебедей не нужно-это уже продукт новых властителей.использовали личные амбиции -они не государственные мужи были..
Если взять ПЕНТАГОН -то там такие цифры краж.что нашим и не снились.
п.с. не будет никакой чистки верхов ,только средний,исполнительный персонал ,чтобы сократить потери денег бюджета ,раз принято решение увеличить его на армию до 7%..Генералов других быстро не сделаешь ,будут потиху обновлять от СВО,путин не сторонник массово делать
оппозицию и личных врагов..его метод с Кириенко..Уже полностью обновлен губернаторский состав на 40летних технарей ,управляемых.Личности .как Савченко (белгород)накануне вывели из СФ врядли будут уже.Он был хозяин и сделал область лакомым куском .за него дрались коммунисты и либералы (жирик0..Может в военное время и нужна жесткая вертикаль.Еще знак (для меня основной -военкурв рыжих и картавых не заменили)..”У меня семья .мне нужны деньги”-говорит самый нейтральный Сладков..попросили изменить коннект..
п.с. скажи честно -ты на работе или патриот -разнообразь темы -про попов и бороться с хохлом Ткачевым (там биография зашибись)-здесь нет тех,кто питает к церковной иерархии пиетет,но против Бога -даже не прыгай ..
Поддерживаю комментарий редакции. Коррупцию и воровство власть имущих надо приравнять к измене Родины и карать по всей строгости законов РФ, несмотря на занимаемые должности и регалии.