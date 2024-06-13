В этом году мы отмечаем юбилей А.С. Пушкина – 225 лет со дня рождения. Каждое новое поколение потомков Пушкина находит в его работах что-то новое. То, что в XIX веке читателям произведений Пушкина казалось просто «хорошей художественной литературой», сегодняшним – видится как пророчества, причем нередко как эсхатологические.

Напомним, эсхатология – учение (как правило, религиозное) о конечной судьбе человека и всего сущего за пределами истории и нынешнего мира, т.е. в «вечности». Различаются индивидуальная эсхатология – учение о посмертной судьбе одной человеческой души, и всеобщая, или универсальная эсхатология – учение о целях и назначении мира и конце земной истории человечества (а также о том, что будет следовать за этим концом).

Как мне кажется, особенно ярко эсхатологический смысл выражен в пушкинских произведениях, относящихся к жанру сказки. Сказки Александра Сергеевича имеют явные признаки притч, которые, как известно, содержат универсальные и вечные истины, слегка закамуфлированные разными привычными предметами, живыми существами, выдуманными людьми и т.п. «Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». Все хорошо знают со школы (или даже детского сада) эти слова из стихотворения Александра Пушкина «Сказка о Золотом петушке». Каждая русская сказка обязательно несёт поучительный момент. А пушкинская сказка – тем более. И читать сказки Пушкина можно и нужно не только в детском саду и школе, но также во взрослом состоянии, читать всю жизнь. С каждым годом постигаешь все новые их тайны.

Только законченных сказок у Пушкина семь: «Царь Никита и сорок его дочерей» (1822); «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1830); «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831); «Сказка о рыбаке и рыбке» (1833); «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1833); «Сказка о золотом петушке» (1834). Седьмой считается «У лукоморья дуб зелёный», которая является прологом к поэме «Руслан и Людмила» (1818-1820).

Можно также упомянуть неоконченные сказки: «Сказка о медведихе» (1830); «Царь увидел пред собою» (1833) (некоторые пушкинисты считают, что первоначальный набросок «Сказки о золотом петушке»). До сих пор идут споры об авторстве известной всем сказки «Конёк-Горбунок». Кто-то считает, что ее автором является писатель и поэт Пётр Ершов (1815-1869). Кто-то приписывает авторство Пушкину. Наконец, некоторые считают, что это совместное произведение обоих упомянутых авторов.

Если говорить об эсхатологической стороне пушкинских сказок, то, как мне кажется, наиболее ярко она проявляется в «Сказке о рыбаке и рыбке». Как отмечают пушкиноведы, сказка написана «на одном дыхании» – 2 (14) октября 1833 года. Впервые напечатана в 1835 году в журнале «Библиотека для чтения» В рукописи есть пометка: «18 песнь сербская». Она означает, что Пушкин собирался включить её в состав «Песен западных славян» (написаны в том же 1833 году). Как отмечают литературоведы, сказку с этим циклом сближает стихотворный размер.

Как и у многих других произведений Пушкина, у данной сказки были свои предшественники (поэт редко когда сочинял с нуля). Считается, что предшественницей была сказка «О рыбаке и его жене» из сборника сказок братьев Гримм. Только там вместо золотой рыбки фигурирует камбала. Впрочем, есть и более древняя версия сюжета — индийская сказка «Золотая рыба», с местным национальным колоритом. В ней под образом Золотой рыбы скрывается подводный дух Джала Камани (что-то наподобие древнеримского Нептуна). Впрочем, некоторые аналоги имеются в русской литературе. В сборнике А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки» под № 76 фигурирует сказка о жадной старухе. Там, правда, золотую рыбку заменяет волшебное дерево, которое выполняло желания старухи. Когда старуха пожелала стать равной богам, то дерево превратило её и старика в медведей.

Пересказывать сказку нет смысла, все ее знают. Мораль сказки нам, вроде бы объяснили еще в школе: следует умерять свои желания, которые имеют свойство расти беспредельно. Если их не умерять (ограничиваясь разумными потребностями), то можно, подобно неуемной старухе, оказаться у разбитого корыта. Кстати, выражения «разбитое корыто», «остаться у разбитого корыта» стали очень популярным фразеологизмом. Вот, например, в очерковой повести В. Вересаева «На японской войне» (1907) читаем: «Мутин воротился к своему разбитому корыту – полковому околотку, а через несколько дней из Москвы приехал его преемник по госпиталю, д-р Султанов».

О том, до чего может довести человека алчность, А.С. Пушкин говорит во многих своих произведениях. Например, в маленькой трагедии «Скупой рыцарь», где одержимый страстью любостяжания барон Филипп (он и есть скупой рыцарь) в конце умирает. Или в повести «Пиковая дама», где главный герой Герман, одержимый желанием разбогатеть с помощью карточной игры и идущий ради этого на все, кончает сумасшедшим домом.

Но смысл сказки заключается не только в том, чтобы объяснить читателю смертельную опасность алчности, неуемной тяги к деньгам и власти. В ней есть еще кое-что. Попробуем сделать некоторые обобщения и обратить внимание на некоторые детали.

Желания старухи можно представить в виде лестницы, у которой пять ступенек. Первые две ступеньки – желания материального характера: сначала новое корыто, а потом новая богатая изба.

Далее следуют ступеньки статусные, которые отражают желание славы и власти. Третья ступенька – желание стать столбовой дворянкой, четвертая – царицей. В черновиках у Пушкина была еще одна ступенька. Пятой ступенькой было желание старухи стать «римскою папой»:

Говорит старику старуха: // «Не хочу быть вольною царицей, // А хочу быть римскою папой» … // Стал он кликать рыбку золотую… // «Добро, будет она римскою папой» …

Самое удивительное, что и это желание старухи выполнила золотая рыбка (хотя очень нехотя). Пушкиноведы до сих пор спорят по вопросу о том, почему Пушкин исключил эту ступеньку из лестницы желаний старухи. Одни говорят, что по причине возможных проблем с цензурой. Другие считают, что эта ступенька нарушает русскую атмосферу сказки. Это в Европе папа римский долгое время стоял над монархами в иерархической вертикали власти. А в России такого не было, и быть не могло.

И как мы знаем, последним желанием старухи стало владычицей морскою:

Говорит старику старуха: // «Воротись, поклонися рыбке. // Не хочу быть вольною царицей, // Хочу быть владычицей морскою, // Чтобы жить мне в Окияне-море…»

Если бы старуха желала просто жить в Окияне-море, то, наверное бы, золотая рыбка удовлетворила бы эту прихоть. Но старуха восхотела быть владычицей морской, т.е. властвовать над золотой рыбкой. А чтобы не было никаких на сей счет недопониманий, старуха прямо наставляет старика:

«…Чтоб служила мне рыбка золотая // И была б у меня на посылках».

Старуха посягнула на полномочия золотой рыбки. И на этом благодатные дары золотой рыбки закончились. Все вернулось на круги своя, т.е. к разбитому корыту. Один из участников обсуждения сказки в социальных сетях объяснил все простым языком: «Так почему на владычице морской халява закончилась? Не наглей. Ни одной золотой рыбке не захочется, чтобы ею командовала какая-то глупая старуха».

У профессиональных литературоведов и пушкиноведов есть немало толкований сказки, в которых совершенно верно Окиян-море олицетворяется с мирозданием, а золотая рыбка – с центром этого мироздания, коим является Бог. Безумная старуха пожелала стать как Бог, и даже над Богом.

В одной из книжек советского времени (когда нельзя было писать слово Бог с большой буквы, а было принято ссылаться на языческих богов из мифов древней Греции) было написано, что пушкинская золотая рыбка олицетворяла Посейдона – древнегреческого бога океана (древнеримский аналог – Нептун).

Попытки занять место Бога уже случались в истории мироздания. Мы с вами хорошо помним историю ангела по имени Денница, который посягнул как минимум на то, чтобы стать вровень с Богом. Он повел за собой треть ангельского мира. И все они были низринуты Богом в бездну. Они образовали инфернальный мир, состоящий из Сатаны и бесов более низких иерархических уровней. В Священном Писании Ветхого и Нового Заветом об этом много сказано. Ветхозаветный пророк Исаия (кон. VIII в. – VII в. до Р.Х.) так описывает падение ангела (денницы): «Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера; взойду на высоты облачные; буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». (Ис. 14, 12–20). Святитель Игнатий Брянчанинов (1807–1867) написал о падших ангелах: «…не все ангелы сохранили свое первобытное достоинство, в котором были сотворены Богом: многие из них пали, и мы знаем их под ужасными именами сатаны, диавола, бесов, демонов, ангелов тьмы и падших ангелов».

Подобные попытки не раз предпринимали некоторые безумцы из рода человеческого. Первая такая попытка описана в книге Бытие (глава 11). Она была предпринята царем Нимродом, правившим в Вавилоне. Он решил строить «башню высотою до небес», которую мы сегодня называем «Вавилонской башней». Это было во времена, когда люди еще хорошо помнили трагическую историю Всемирного потопа. Нимрод также помнил. И понимал, что потом был в наказание грешным людям (среди которых преобладали кровные и духовные потомки первого человекоубийцы Каина). И безумный Нимрод полагал, что «башня высотою до небес» спасет его от гнева Бога. Чем вся эта затея закончилась, мы хорошо знаем: недостроенная башня была разрушена, строители рассеяны по всей Земле, а сам Нимрод, по преданию, погиб. Образ Нимрода многократно использовался в литературе как символ гордыни и отречения от Бога.

Возвращаясь к сказке А.С. Пушкина, скажу, что злая и алчная старуха являет собой богоборческое начало. Это литературно-художественный образ таких библейских богоборцев, как падший ангел Денница и Вавилонский правитель Нимрод.

Кстати, в черновом варианте сказки, где Пушкин задумал старуху сделать «римскою папой», фигурирует Вавилонская башня:

Воротился старик к старухе. // Перед ним монастырь латынский, // На стенах латынские монахи // Поют латынскую обедню. // Перед ним вавилонская башня. // На самой верхней на макушке // Сидит его старая старуха.

Теперь об Окияне-море, владычицей которого является золотая рыбка. В начале, когда старик закинул невод и поймал золотую рыбку, море было синим и спокойным. Таковым оно было все тридцать три предыдущих года, когда старик ловил рыбу.

Далее от раза к разу (после каждой просьбы старухи, передаваемой стариком золотой рыбке) море становилось все более темным и страшным. Читаем: «море слегка разыгралось», «помутилось синее море» и так далее. А во время последнего визита старика к золотой рыбке на море началась самая настоящая черная буря:

Вот идет он к синему морю, // Видит, на море черная буря: // Так и вздулись сердитые волны, // Так и ходят, так воем и воют.

Сказка говорит о том, что сама природа дает знаки предостережения и предупреждает. Будем же внимательно следить за теми знамениями, которые мы видим на небесных облаках и тучах, в море, лесу и даже на солнце и звездах. Бог может давать нам знаки, а мы к ним должны присматриваться и делать выводы.

Эта тема весьма глубоко продумана святителем Николаем Сербским (1880-1956) в его работе «Символы и знаки» (в другом переводе: «Символы и сигналы»). Работа состоит из 20 глав, одна из них посвящена как раз тем знакам, которые подавало море в сказке Пушкина (глава 15 «Обычные и аномальные явления природы как сигналы»). Знамения посылаются не только через море (Всемирный потоп, наводнения, морские бури), но также в виде землетрясений, нашествий саранчи и других насекомых, засух, гроз и проливных дождей, града и др. Святитель пишет, что в нынешнем мире с доминирующей идеологией материализма принято считать, что все детерминировано законами физики, механики, химии, других естественных наук, а все что не укладывается в эти «железные» законы следует отнести к «случайностям» и «стечениям обстоятельств»: «Для философа-материалиста вообще не существует никаких сигналов свыше, он отрицает всякого рода знамения, проявляющиеся и в явлениях природы… Все, что существует и что случается, с его точки зрения, существует и происходит без смысла и цели. Одно колесо толкает второе колесо, второе – третье, и так далее. И если эти колеса кого-то переедут, то в этом не виноват ни он сам, ни колеса, но это лишь фатальное стечение обстоятельств».

В свою очередь, мысли святителя Николая Сербского о знаках (сигналах), подаваемых Богом человеку через природные явления, я постарался дополнительно разобрать в моей книге: Катасонов Валентин. Мир глазами святителя Николая Сербского (М.: Русская цивилизация, 2018).

Заметьте, всякого рода природные «аномалии» и катастрофы порой случаются все чаще, а разрушительная сила землетрясений, морских цунами, наводнений, засух, лесных пожаров, аномальных повышений температуры воздуха и, наоборот, похолоданий, извержений вулканов, всяких иных природных катаклизмов – неуклонно растет. Одним словом, некогда «синее море» становится черным и страшным. Но люди этого будто не замечают. А ведь все идет к тому, что они могут оказаться у «разбитого корыта».

Похоже, используя сказочные сюжеты и образы, Александр Сергеевич хотел читателю напомнить старые, к сожалению, сильно подзабытые библейские истины.

Катасонов Валентин Юрьевич – профессор, д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова

Специально для «Столетия»

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Сказки Пушкина, особенно "Сказка о рыбаке и рыбке", имеют глубокий эсхатологический и религиозно-нравственный смысл, в них закодированы вечные истины.

2. Желания старухи символизируют безграничную человеческую алчность и стремление к власти, что в конечном итоге приводит к гибели.

3. Образ золотой рыбки олицетворяет Бога, а старуха – богоборческое начало, желание занять место Бога, подобно падшему ангелу Деннице или Нимроду с его Вавилонской башней.

4. Окиян-море, сначала спокойное, а затем разбушевавшееся, символизирует мироздание, природу, которая посылает человеку предупреждающие знаки и знамения в виде катаклизмов и аномалий.

5. Люди должны быть внимательны к этим знакам свыше и делать правильные нравственные выводы, иначе они окажутся "у разбитого корыта".

Вывод:

В сказке "О рыбаке и рыбке" Пушкин в аллегорической форме предостерегает человечество от греховных страстей – алчности, властолюбия, богоборчества, невнимания к знакам и предупреждениям природы, что может привести к духовной и физической гибели. Сказка призывает к покаянию, смирению и неуклонному следованию библейским ценностям.

Центральный конфликт сказки – противостояние низшего, греховного человеческого "я", олицетворенного старухой и ее неуемными страстями, и высшей божественной воли, символизируемой золотой рыбкой-творцом.

Рыбка готова по милости своей одарить человека всеми благами мира, но требует смирения и осознания, что эти блага – не самоцель, а средство служения высшим духовным ценностям. Когда старик говорит "плыви с Богом", он демонстрирует правильное смиренное отношение к Творцу.

Однако старуха, подчиняясь своему эгоистичному низшему "я", использует дары рыбки не во благо, а для насыщения властолюбия и алчности. Ее страсти разгораются все больше по мере их удовлетворения. Возомнив себя правительницей над рыбкой-творцом, она восстает против высшего начала, за что и лишается всех милостей.

Главный урок сказки в том, что человек должен обуздывать свои страсти, не ставить их на первое место. Истинная цель – служение Высшему, Богу. Тогда даже низшие страсти и блага мира будут подчинены этой цели и принесут пользу. Но если человек позволит греховным страстям взять верх, они сгубят его, оставив ни с чем, "у разбитого корыта".