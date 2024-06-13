В метро столицы Чехии Праге развернулось настоящее историко-идеологическое противостояние. Формально его спровоцировал шестнадцатилетний школьник Ян Богач. Он создал в Интернете петицию с требованием убрать «коммунистический декор» со станции «Андел».

Станция была открыта в 1985 году и первоначально называлась «Московской». В ее строительстве принимали участие инженеры и архитекторы из Советского Союза. Стены станции были украшены барельефами, посвященными дружбе между Чехословакией и СССР. В 1990-м «Московская» была переименована, как и другие станции, названия которых новые власти страны сочли «коммунистическими». Ее назвали «Андел». Однако оформление менять не стали, сославшись на необходимость защиты истории. И вот теперь это стало поводом для идеологического конфликта.

В петиции Богача речь идет о том, что о дружбе между Москвой и Прагой не может быть и речи. Также, по его мнению, находящиеся в Чехии украинцы могут посчитать, что попали в «российский анклав». Не нравится ему и фраза о «советско-чехословацкой дружбе», поскольку ее якобы никогда не было.

Хотя петицию подписали за все время всего 2538 человек, она вызвала бурное обсуждение сначала в средствах массовой информации, а затем — и в органах власти.

При этом Богач уточнил, что надписи о дружбе с Москвой вызывают сильные эмоции якобы у него лично.

«Меня это уже давно раздражает, и мне стыдно каждый раз, когда я прохожу мимо. Поэтому я и решил что-нибудь предпринять. Сначала я посмотрел, нет ли уже такой петиции, но ни одной не нашел и поэтому создал собственную», — заявил он.

Пресс-секретарь мэрии Праги Вит Гофман, комментируя происходящее, сначала отметил, что члены городского совета считают барельефы вопросом истории.

«Это исторический образ данного пространства, то есть часть архитектуры и художественного оформления станции, и Транспортное предприятие Праги не разделяет идеи культуры отмены», — сказал Гофман.

Богачу такая позиция властей не понравилась. Он заявил, что упоминания Москвы равнозначны упоминаниям Берлина на зданиях, возведенных в период существования Протектората Чехии и Моравии.

«Это явно прокоммунистическая надпись. В роли исторического экспоната ее можно отправить, например, в музей, но в наше время ей точно не место в публичном пространстве. Она может глубоко ранить украинцев, которые сейчас проживают в нашей стране», — сказал школьник-«активист».

Опрос, проведенный Prazska Drbna, показал, что 60% читателей издания выступают за сохранение барельефов. У местных властей начались метания. С одной стороны — здравый смысл, историческая правда и настроения обычных жителей Праги, с другой — «повесточка», западные тренды и гнев «активистов».

Муниципальный депутат Зденек Гржиб официально предложил провести «модификацию» станции, назвав при этом СССР «оккупантом», а дружбу Чехословакии с Москвой «ложью».

С первого раза депутаты принять решение не смогли. Однако, в конце концов, они пришли к «соглашению». Оформление станции полностью менять не будут, но «обновят». В частности, там планируется разместить антисоветский и русофобский стенд, объясняющий «контекст» исторического интерьера с позиции современной западной точки зрения на восточноевропейское прошлое.

Такой поступок со стороны властей Праги — это историческая подлость и лицемерие одновременно.

Государство Чехословакия было образовано в 1918 году во время распада Австро-Венгерской империи при поддержке Антанты. Особенно активно покровительствовала ему Франция, видевшая в сильной Чехословакии препятствие для реставрации монархии Габсбургов. Чтобы укрепить молодую республику ей передали богатые полезными ископаемыми и промышленно развитые территории, заселенные этническими немцами — в частности, Судеты. Современные историки спорят о том, насколько оправданным был данный шаг западных держав, но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.

Официальная Прага входила вместе с Румынией и Югославией в так называемую Малую Антанту и, несмотря на сильные позиции в обществе левоцентристов, ориентирована была на Западную Европу. С Советским Союзом Чехословакия установила дипломатические отношения только в 1934 году.

На фоне обострения политической ситуации в Берлине, СССР, Чехословакия и Франция в середине 1930-х образовали международный «треугольник». В 1935 году Москва и Прага подписали договор о военной взаимопомощи — правда, с оговоркой о том, что помощь оказывается жертве нападения в том случае, если ее поддерживает Париж.

В марте 1938 года гитлеровская Германия устроила «пробу сил», аннексировав Австрию. Англия и Франция осудили действия Третьего рейха лишь на уровне формальных нот. В Берлине это было воспринято как фактическое согласие Запада на дальнейшую экспансию рейха. Нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов назвал произошедшее «грандиозным трагическим событием» и призвал создать в Европе систему коллективной безопасности. Однако никакой практической возможности вмешаться в происходящее у СССР не было.

Увидев, что аншлюс сошел ему с рук, Гитлер переключился на Чехословакию. Местные немцы по инициативе нацистов выступили против официальной Праги. А Берлин занялся шантажом, угрожая властям Чехословакии прямым военным вмешательством, если они не будут удовлетворять политические требования судетцев. На пике обострения ситуации Москва предложила Праге помощь. Однако Польша и Румыния не дали согласия на передвижение советских войск по их территории, а власти самой Чехословакии не решились открыто обратиться к Москве за помощью, ограничившись предварительными консультациями. По итогам печально известного Мюнхенского сговора Англия, Франция и Италия одобрили аннексию части территории Чехословакии Германией, Венгрией и Польшей. Советский Союз возмущался произошедшим, и до последнего был готов помочь Праге. Но западные дипломаты передали властям Чехословакии следующее: «Если же чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне». Фактически западные «демократии» выразили готовность объединиться с Гитлером ради общей войны против потенциального союза Чехословакии и СССР.

В начале 1939 года из состава Чехословацкого государства вышла Словакия, а уверовавший в свою безнаказанность Гитлер аннексировал остатки Чехии. Богемия и Моравия были объявлены протекторатом Германии. Акции протеста, организованные сторонниками независимости Чехии осенью 1939-го, нацисты жестоко подавили. Девятерых студенческих лидеров они казни, сотни активистов отправили в концлагеря.

Нацисты уничтожили свыше 75 тыс. чешских евреев и от 70 до 100 тыс. словацких. Сотни тысяч чехов были вывезены на принудительные работы в Германию. После покушения на начальника Главного управления имперской безопасности Третьего рейха Рейнхарда Гейдриха гитлеровцы полностью уничтожили посёлки Лидице и Лежаки.

До оккупации Чехословакия имела один из мощнейших в мире военно-промышленный комплекс. В 1938-1939 годах все это перешло под контроль Гитлера. Огромная доля оружия, с которым вермахт в дальнейшем атаковал Советский Союз, была произведена именно в оккупированной Чехословакии.

Значительная часть населения страны долгое время не решалась оказывать активного сопротивления оккупантам. Ведущей силой, пытавшейся организовывать противодействие нацистам, была местная компартия. По-настоящему массовой борьба с гитлеровцами стала только в 1944-1945 годах. В Словакии произошло национальное восстание, а жители Чехии начали активно вступать в подпольно-партизанские организации.

Основную роль в освобождении Чехословакии от нацистов сыграла Красная армия. Свои жизни при этом отдали около 140 тысяч советских воинов. Свыше 440 тысяч получили ранения.

Армия США, для сравнения, потеряла в Чехословакии 116 человек. Зато 14 февраля 1945 года 62 самолёта ВВС США B-17 Flying Fortress сбросили на густонаселенные жилые кварталы Праги 52 тонны взрывчатки. Были разрушены 93 уникальных исторических здания, погиб 701 мирный житель. 11 тыс. человек остались без крыши над головой. Ни один немецкий военный объект при этом не пострадал.

Осенью 1945 года Советский Союз полностью вывел свои войска из Чехословакии, предоставив населению страны самостоятельно решать свою судьбу.

Президент Чехословакии Эдвард Бенеш, официально принявший в 1938 году Мюнхенские соглашения и отказавшийся от сопротивления Третьему рейху, после возвращения в Прагу в 1945 году подписал декрет о лишении этнических немцев и венгров чехословацкого гражданства. При этом, живущих в республике немцев обязали носить специальные повязки, у них конфисковали транспорт, им запретили появляться в общественных местах, ходить по тротуарам, иметь радио и телефоны, менять место жительства и публично общаться по-немецки. В дальнейшем три миллиона немцев и венгров из Чехословакии были депортированы. 18 тыс. из них при этом погибли. Многие — подверглись издевательствам и изнасилованиям.

Так, в ночь с 18 на 19 июня 1945 года группа чехословацких силовиков во главе с бывшим гитлеровским коллаборационистом из организации Глинкова Гарда лейтенантом Каролем Пазуром остановила в моравском городе Пршеров поезд, на котором передвигались немецкие беженцы. Из состава высадили 71 мужчину, 120 женщин и 74 ребёнка в возрасте от восьми месяцев. Всех их убили и закопали в братской могиле. Расследование убийство было начато по требованию советской военной администрации. Чехословацкий суд сначала приговорил Пазура к семи годам лишения свободы, затем увеличили ему срок до 20 лет, но уже вскоре организатор расстрела вышел на свободу по амнистии. Во время Брюннского марша смерти (выселения немецких стариков, женщин и детей из города Брно) погибли свыше 5,2 тыс. человек. В целом, историки насчитывают около десяти подобных инцидентов. Зачастую их инициаторами были те, кто в прошлом сами сотрудничали с гитлеровскими оккупантами.

«Воевать» с безоружными гражданскими оказалось значительно проще, чем дать отпор вермахту. Причем на Западе не очень любят лишний раз вспоминать о том, что все это происходило под руководством вполне «рукопожатного» в США и Великобритании Бенеша, сбежавшего из своей страны в 1938 году сначала в Англию, а затем — в Соединенные Штаты, и вернувшегося в Чехословакию в 1945-м, чтобы возглавить освобожденное Красной армией государство.

По словам историков, в послевоенное время Бенеш сочувствовал так называемым демократическим силам, но не хотел обострять отношения с могущественными коммунистами, поэтому старался избегать участия в публичных дискуссиях между ними.

На парламентских выборах 1946 года левые просоветские партии победили в Чехословакии с большим отрывом. Это было осознанным выбором местного населения в ситуации, когда советские войска уже давно покинули территорию страны.

В 1948 году «демократы» при моральной поддержке США попытались захватить власть в Чехословакии, спровоцировав политический кризис. Их министры покинули состав коалиционного правительства, в который входили представители всех крупных партий. Однако 14 министров из 26 остались на своих местах. Население страны в этой ситуации оказало массовую поддержку просоветским политикам. Около 100 тыс. людей, несмотря на 25-градусный мороз, вышли на массовую демонстрацию в поддержку Компартии. А 2,5 млн рабочих приняли участие в просоветской забастовке. В итоге Социал-демократическая партия выступила за союз с коммунистами, а в Народной и Национально-социалистической партиях сместили ориентированных на Запад руководителей. Бенеш был вынужден утвердить новый состав правительства, в котором усилились позиции коммунистов.

Вне всякого сомнения, СССР поддерживал чехословацких единомышленников. Однако с какой стати сегодня кто-то пытается называть «оккупацией» события, устроенные гражданами самой же Чехословакии? Не Иосиф Сталин, а сами чехи и словаки голосовали за левые партии на выборах, выходили на демонстрации и бастовали. Причем даже после событий 1948 года в Чехословакии сохранилась многопартийность и многоукладность экономики.

Петиция от «школьника Богача», запущенная уже в наши дни, выглядит, как хорошо продуманная провокация. «Активный молодой человек» подсознательно должен вызывать у широкой аудитории больше доверия, интереса и сочувствия, чем прожженные политиканы с хорошо заметным брюссельско-вашингтонским шлейфом.

Но качественная проработка устроенной «старшеклассником» пиар-акции указывает на то, что за плечом у него, скорее всего, стояли «умные дяди», и что цели у мероприятия — более далеко идущие, чем просто смена декора в метро.

Резкое усиление позиций чтущих свою историю адекватных политических сил в соседней Словакии, очевидно, напрягло западные элиты, и заставило их активизировать в Восточной Европе действия по выстраиванию виртуальной реальности, не имеющей ничего общего с реальным прошлым. А для внедрения ложных нарративов в массовое сознание яркие акции, вроде раскручивания бессодержательной, но необычной петиции от имени старшеклассника, достаточно эффективны. Выбор подставного субъекта тем более удачен, что серьезный историк или политик, который вступит в публичную дискуссию со школьником, хоть и окажется трижды прав, но будет смотреться глупо. Информационно-психологическая война против нашего прошлого продолжается, и с каждым годом она принимает все более изощренные формы.

Специально для «Столетия»

Святослав Князев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Петиция 16-летнего школьника Яна Богача с требованием убрать с пражской станции метро "Андел" "коммунистический декор", посвященный дружбе Чехословакии и СССР, спровоцировала идеологический конфликт.

2. Большинство жителей Праги (60%) выступают за сохранение исторических барельефов на станции, но власти решили разместить там антисоветский стенд с "современной западной точкой зрения" на историю.

3. Автор обвиняет западные страны в предательстве Чехословакии в 1938 году, когда они одобрили ее расчленение Гитлером, и в нежелании помогать против нацистов из страха перед союзом с СССР.

4. СССР сыграл решающую роль в освобождении Чехословакии от нацистов, потеряв около 140 тысяч советских солдат.

5. После войны президент Бенеш санкционировал этнические чистки и депортацию немцев из Чехословакии, что сопровождалось многочисленными зверствами.

6. На выборах 1946 года в Чехословакии победили просоветские левые партии, которых поддержало большинство населения.

7. События 1948 года, когда коммунисты усилили свои позиции в правительстве, произошли при массовой поддержке граждан Чехословакии, а не в результате оккупации СССР.

8. Петиция Богача расценивается как информационно-психологическая провокация Запада с целью внедрить ложные нарративы об истории в массовое сознание.

Вывод: Статья критикует попытки современных властей Чехии переписать историю под влиянием Запада, принизить роль СССР в освобождении страны от нацизма и представить просоветский выбор чехословацкого народа после войны как "оккупацию". По мнению автора, это является исторической подлостью и лицемерием, игнорирующим реальные факты.