Курс победы над войнами
Виктор Алексеевич на встрече в центральном исполкоме ОД "Донецкая Республика".
Приглашаю присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».
Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew?utm_source=ytch&utm_medium=organic&utm_campaign=tarif_apr#tarif
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Человек должен жить по-божески, не причиняя вреда себе, окружающим людям и природе.
2. Курение, алкоголь и другие вредные привычки – это безбожное поведение, разрушающее здоровье и духовность человека.
3. Воспитание детей должно начинаться задолго до рождения – с подготовки будущих родителей. Каждый ребенок – божественное чудо.
4. Запад ведет гибридную войну против России, используя разрушение традиционных ценностей и генное оружие (алкоголь, табак и др.)
5. Отказ от вредных привычек позволит России победить в этой войне, сохранить свою цивилизацию и народ.
6. Донбасс должен стать застрельщиком движения за здоровый образ жизни в России.
Вывод: Лектор призывает отказаться от курения, алкоголя и других пагубных привычек как безбожного и разрушительного для человека и народа поведения. Он видит в этом ключ к сохранению традиционных ценностей, победе над гибридной войной Запада и процветанию России как духовной цивилизации. Донбасс должен возглавить это движение в масштабах страны.
Паразиты так не думают. Давно.