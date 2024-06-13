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Курс победы над войнами

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Виктор Алексеевич на встрече в центральном исполкоме ОД "Донецкая Республика".
Приглашаю присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».
Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew?utm_source=ytch&utm_medium=organic&utm_campaign=tarif_apr#tarif

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Человек должен жить по-божески, не причиняя вреда себе, окружающим людям и природе.

2. Курение, алкоголь и другие вредные привычки – это безбожное поведение, разрушающее здоровье и духовность человека.

3. Воспитание детей должно начинаться задолго до рождения – с подготовки будущих родителей. Каждый ребенок – божественное чудо.

4. Запад ведет гибридную войну против России, используя разрушение традиционных ценностей и генное оружие (алкоголь, табак и др.)

5. Отказ от вредных привычек позволит России победить в этой войне, сохранить свою цивилизацию и народ.

6. Донбасс должен стать застрельщиком движения за здоровый образ жизни в России. 

Вывод: Лектор призывает отказаться от курения, алкоголя и других пагубных привычек как безбожного и разрушительного для человека и народа поведения. Он видит в этом ключ к сохранению традиционных ценностей, победе над гибридной войной Запада и процветанию России как духовной цивилизации. Донбасс должен возглавить это движение в масштабах страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pnzm1C2LOAg
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