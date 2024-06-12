▫️ Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ. Все назначенные объекты поражены.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Липцы, Тихое, Избицкое, Жовтневое, Волчанск, Старица Харьковской области.

Отражены шесть контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 17-й бригады национальной гвардии Украины.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». За сутки уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, три пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 105-мм гаубицу М101 производства США.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 33-й, 41-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Артема, Катериновка и Курахово Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 144-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Прогресс, Новгородское, Калиново, Воздвиженка Донецкой Народной Республики.

Отразили семь контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии Украины, 123-й и 102-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское, Пятихатки, Степовое Запорожской области и Львово Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две 155-мм гаубицы М777 производства США.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда «Ольха», а также 61 беспилотный летательный аппарат.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25620 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16319 танков и других боевых бронированных машин, 1335 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10372 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22486 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России