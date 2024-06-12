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Полное выступление Путина на церемонии вручения награды Герой труда

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Президент России Владимир Путин в среду, 12 июня, в Москве принимает участие в церемонии вручения медалей и других государственных наград Героя Труда Российской Федерации. Церемония проходит в День России – государственный праздник, который отмечается в честь провозглашения суверенитета 12 июня 1990 года, положившего начало конституционной реформе Российской Федерации 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BHGWBZ1cgrE
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 12506 9710
    chu четыре часа назад

      Интересно куда же поедут спецы автопрома Европы в Россию или США ?

      • 31954 27168
        маринаchu четыре часа назад

          или в китай-уже понаехали. и на нашем газе с нефтью заметь

          • 12506 9710
            chuмарина четыре часа назад

              Все Машка. Уйду в монастырь. Никому уже не нужен. Ты против моих вонючих китайцев. Я в черном списке и не питерский. Хотя чувствую что меня читают.
              Айва и та из жалости любила. А ведь я лучший был по механике. Даже в Жодино меня прочили.
              Ничего не получается.

              • 31954 27168
                маринаchu три часа назад

                  да что ты все время ноешь -у тебя же сын. дом .мойка с березовым столиком .серебрянные ложки .еда приличная.Черный список -это признание какое ни есть .Уверена -читают..и все знают ,что ты питерский .почему здесь -непонятно .Если по молодости .как мы по распределению Главка -то это одно .а ты ?

                  • 12506 9710
                    chuмарина час назад

                      Ой Машка, купил все таки. Взял куртку на глубокую осень. Не на синтипоне а подкладка верблюжья шерсть стеганная. Пока лето сбагривают цены в три раза.
                      Ща пойду возьму 0,2 и можно тогда с Игорешей поговорить о прекрасной русской литературной образе Бытия.
                      У них тыщщу лет одно и тоже. Как только что то есть то начинаются поиски какашек.
                      И методы поиска как одно и тоже тыщщу лет.
                      1. 3,14
                      2 псих.
                      Если ты полностью Д.Б. то ты у них хороший.
                      Пусть все описаюцца кипятком.

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