Полное выступление Путина на церемонии вручения награды Герой труда
Президент России Владимир Путин в среду, 12 июня, в Москве принимает участие в церемонии вручения медалей и других государственных наград Героя Труда Российской Федерации. Церемония проходит в День России – государственный праздник, который отмечается в честь провозглашения суверенитета 12 июня 1990 года, положившего начало конституционной реформе Российской Федерации
Интересно куда же поедут спецы автопрома Европы в Россию или США ?
или в китай-уже понаехали. и на нашем газе с нефтью заметь
Все Машка. Уйду в монастырь. Никому уже не нужен. Ты против моих вонючих китайцев. Я в черном списке и не питерский. Хотя чувствую что меня читают.
Айва и та из жалости любила. А ведь я лучший был по механике. Даже в Жодино меня прочили.
Ничего не получается.
да что ты все время ноешь -у тебя же сын. дом .мойка с березовым столиком .серебрянные ложки .еда приличная.Черный список -это признание какое ни есть .Уверена -читают..и все знают ,что ты питерский .почему здесь -непонятно .Если по молодости .как мы по распределению Главка -то это одно .а ты ?
Ой Машка, купил все таки. Взял куртку на глубокую осень. Не на синтипоне а подкладка верблюжья шерсть стеганная. Пока лето сбагривают цены в три раза.
Ща пойду возьму 0,2 и можно тогда с Игорешей поговорить о прекрасной русской литературной образе Бытия.
У них тыщщу лет одно и тоже. Как только что то есть то начинаются поиски какашек.
И методы поиска как одно и тоже тыщщу лет.
1. 3,14
2 псих.
Если ты полностью Д.Б. то ты у них хороший.
Пусть все описаюцца кипятком.