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Пашинян выведет Армению из ОДКБ

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Пашинян заявил, что выйдет из ОДКБ когда придет время.
Пока не официально, но уже открыто.
Собственно, в этом и заключалась цель привода Пашиняна к власти.
Сдав Карабах и часть территории Армении, Пашиняну осталось выйти из ОДКБ, разместить на территории Армении войска НАТО и выдавить российскую базу в Гюмри. Если для этого потребуется еще что-то отдать Азербайджану, Пашинян все отдаст.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9203213.html
Метки: армения, кавказ, нато, ОДКБ, пашинян, Россия, США
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 12506 9710
    chu 39 мин. назад

      Это будет невосполнимая утрата безопасности России.

      • 31954 27168
        маринаchu 7 мин. назад

          помнишь Игореша бился в истерике ,что мы не помогали Армении …Как увязаны Азеры и убийство раиси израилем..арабы и черные всегда предают на раз два ..что тут воспевал Пушистый -их дружбу или круговую поруку??
          может размен? скорее драка за коридоры..

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