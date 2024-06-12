Пашинян выведет Армению из ОДКБ
Пашинян заявил, что выйдет из ОДКБ когда придет время.
Пока не официально, но уже открыто.
Собственно, в этом и заключалась цель привода Пашиняна к власти.
Сдав Карабах и часть территории Армении, Пашиняну осталось выйти из ОДКБ, разместить на территории Армении войска НАТО и выдавить российскую базу в Гюмри. Если для этого потребуется еще что-то отдать Азербайджану, Пашинян все отдаст.
Это будет невосполнимая утрата безопасности России.
помнишь Игореша бился в истерике ,что мы не помогали Армении …Как увязаны Азеры и убийство раиси израилем..арабы и черные всегда предают на раз два ..что тут воспевал Пушистый -их дружбу или круговую поруку??
может размен? скорее драка за коридоры..