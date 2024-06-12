Людмила Зыкина “Прекрасное имя – Россия” (1986)
Композитор Владимир Львовский, стихи Андрея Дементьева. Поет Людмила Зыкина в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля “Россия”. Дирижер – Виктор Гридин
Главная редакция музыкальных программ, 1986 г.
#ЛюдмилаЗыкина #ПрекрасноеИмяРоссия
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Паша её любил слушать .Вот интересно -Пинк Флойд любил и её..Это голос Земли русской ,так не поют сейчас со сцены ,вернее не пропустили ,уверена ,где-то в глубинке это есть..
А кто-то ещё любил альбом Пинк Флойд “Обратная сторона Луны”.
упэртый ,не грусти ,просто не мои это- темы ,оторванные от того промежутка времени. мгновения по сути,которое суждено человеку на Земле..Я скорее заинтересуюсь этой темой:Можно ли школьникам обсуждать эмоционально заряженные темы.”.а не познать их к старости..
Например..Канада недавно позволила себе усомнится в нужности Израиля и понеслось
“2. Канада подчинена США, а для американских политиков Израиль бесконечно важен. Кроме того, еврейская диаспора на Западе плотно окучивает школы и вузы. Из этого следует, что канадским педагогам сомневаться в Израиле опасно — могут уволить и выдать волчий билет.
В России ситуация другая. Мы находимся в состоянии прокси-войны с США, а Израиль, будучи формально нейтральной по отношению к нам страной, в реальности играет одну из ключевых ролей в этой необъявленной войне. Упомяну только несколько значимых факторов:
— Израиль является настоящей Тортугой для иноагентов: у несуразно большой доли открытых предателей России есть израильский паспорт;
— начиная с 2022 года Израиль помогает проамериканским боевикам добровольцами и техникой;
— Израиль деятельно, на уровне правительства, участвует в кампании Запада по дискредитации России и русских, распространяет клевету на русскую армию;
— ряд ключевых фигур со стороны наших противников, таких как Блинкен и Зеленский, например, с полного одобрения Израиля позиционирует себя как евреи;
— Израиль агрессивно нападает на Иран и прочих наших союзников, не соблюдая при этом обычаи войны;
— Израиль является главной болевой точкой современных США.
3. Как говорили в Фидо, «хуже сионистов только антисемиты». Мы сейчас воюем против США, Канады и Израиля, однако это не значит, что по ту сторону виртуального фронта находятся чудовища, которых мы должны люто ненавидеть.
Мир не является чёрно-белым. Во-первых, и на Западе хватает порядочных людей с твёрдой моралью, которые выступают против нынешней политики своих стран. Во-вторых, системный антисемитизм в нашей стране включали уже дважды: в поздней Российской Империи и в позднем СССР. Оба раза закончилось очень плохо. Элементарный прагматизм подсказывает, что третий раз пробовать не стоит — особенно в условиях, когда многие русские евреи не только поддерживают Россию, но и доблестно воюют в рядах наших вооружённых сил.
В-третьих, у России нет постоянных врагов, а есть постоянные интересы. Мы будем враждовать с США и с Израилем только в тех областях, где это нам выгодно. А в других областях будем дружить и торговать. Это называется «Realpolitik» (реальполити́к), реальная политика.
4. Теперь о том, допустимо ли вообще дискутировать на морально заряженные темы. Так как слово «Израиль» тянет за собой слишком уж много дополнительных эмоций, рассмотрим отстранённый пример.https://olegmakarenko.ru/
Ты про Луну и демокритов,канадец про нашу редигию и попов и ни шага в сторону..