Кластер видеоигр в Сколково



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что скоро в России откроется первый кластер видеоигр и анимации. Запустить площадку планируют в инновационном центре Сколково уже в 2025 году. По словам чиновника, ведущие и начинающие компании-разработчики будут создавать видеоигры и анимацию любого типа и сложности. В инфраструктуру войдут современные студии звукозаписи и захвата движений, серверы для обработки графики и прочее.

На базе кластера будут проходить конференции с представителями игровой индустрии. Для молодых специалистов запустят крупную образовательную площадку, а кроме того, в Москве стартует программа «Фабрика видеоигр», направленная на развитие видеоигровой отрасли в городе.

По словам Собянина, игры столичных разработчиков затем планируют экспортировать в зарубежные страны. Московские компании смогут в дальнейшем участвовать в международных мероприятиях, где получат шанс продемонстрировать свои игры и заключить важные соглашения.

«Уверен, создание кластера поможет развитию видеоигрового туризма. И уже скоро появятся игры, место действия, сюжет и персонажи которых будут связаны с Москвой, её историей, культурой и географией», — Сергей Собянин, мэр Москвы.

В середине мая 2024 года издание «Известия» сообщило, что российская компания НТЦ ИТ РОСА создает портативную игровую консоль. В разработке находятся сразу две версии устройства — на базе архитектуры х86 и ARM. Когда именно гаджеты поступят в продажу, неизвестно.

https://media.vkplay.ru/news/2024-06-12/v-skolkovo-otkroyut-pervyj-v-rossii-klaster-videoigr/ – цинк

"Русы против ящеров" с на UE5, с лицевой анимацией и захватом движений актеров…Хм.

На деле, конечно посмотрим. смогут ли чего-то добиться на системном уровне в плане производства видеоигр. Талантливые специалисты в стране есть. Пока что отечественная отрасль лишь эпизодически радует годными продуктами.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В Сколково в 2025 году планируется открыть первый в России кластер видеоигр и анимации.

2. В кластере будут создаваться видеоигры и анимация любого типа и сложности ведущими и начинающими компаниями-разработчиками.

3. Инфраструктура кластера будет включать современные студии звукозаписи, захвата движений, серверы для обработки графики и др.

4. На базе кластера будут проходить конференции с представителями игровой индустрии, запустят образовательную площадку для молодых специалистов.

5. В Москве стартует программа "Фабрика видеоигр" для развития видеоигровой отрасли в городе.

6. Планируется экспортировать игры столичных разработчиков в зарубежные страны и участвовать в международных мероприятиях.

7. Ожидается развитие видеоигрового туризма и появление игр, связанных с Москвой, её историей, культурой и географией.

8. Российская компания НТЦ ИТ РОСА создает портативную игровую консоль на базе архитектур x86 и ARM.

Вывод:

Открытие кластера видеоигр и анимации в Сколково, запуск образовательных программ и мер поддержки отрасли призваны стимулировать развитие российской игровой индустрии, повысить её конкурентоспособность на международном рынке и привлечь молодые таланты. Однако успех этой инициативы будет зависеть от реальных системных изменений и качества создаваемых продуктов.

Ситуация в мире

На данный момент многие страны осознают важность игровой индустрии и предоставляют государственную поддержку этой отрасли в различных формах:

1. Налоговые льготы и субсидии для разработчиков игр. Например, в Канаде, Великобритании, Франции действуют специальные налоговые вычеты и кредиты для компаний, занимающихся разработкой игр.

2. Создание специальных фондов и программ финансирования. К примеру, во Франции есть Национальный фонд поддержки игровой индустрии, в Южной Корее – Фонд содействия культурным технологиям.

3. Открытие инкубаторов, акселераторов и других площадок для поддержки стартапов в игровой индустрии. Такие центры есть в Финляндии, Германии, Нидерландах.

4. Организация обучающих программ и стипендий для подготовки кадров. Канада, Великобритания, Сингапур активно инвестируют в образование игровых разработчиков.

5. Налаживание связей между индустрией, университетами и исследовательскими центрами для совместных проектов. Подобные инициативы развиты в Швеции, Польше, Нидерландах.

6. Предоставление субсидий и грантов на экспорт игр и участие в международных выставках. Такие меры используются в Южной Корее, Канаде и других странах.

Таким образом, большинство развитых стран уделяют большое внимание государственной поддержке игровой индустрии как перспективной высокотехнологичной отрасли. Россия в этом плане пока отстает, поэтому создание кластера в Сколково может стать важным шагом к развитию данной сферы.

Курс на импортозамещение

Присутствие России в развитии игрового кластера в Сколково имеет важное стратегическое значение по следующим причинам:

За последние десятилетия индустрия компьютерных игр из узкой ниши превратилась в одну из ведущих сфер мировой экономики и культуры. С распространением смартфонов игровая аудитория существенно расширилась и вышла далеко за пределы традиционного круга гиков, захватив внимание людей из самых разных сфер жизни.

В будущем эта тенденция продолжится, так как видеоигры предоставляют возможность интерактивного взаимодействия и погружения в виртуальные миры, чего не может дать традиционное телевидение. Игровая индустрия становится локомотивом развития передовых технологий: компьютерной графики, искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности.

Если Россия не сможет создавать собственные конкурентоспособные игровые продукты, отвечающие современным стандартам качества, то ее граждане будут вынуждены потреблять исключительно зарубежный контент. Это поставит страну в зависимость от иностранных разработчиков в столь важной сфере, несущей не только коммерческие, но и культурные, идеологические коды.

Развитие национальной игровой индустрии – вопрос технологического суверенитета и культурной самостоятельности России. Создание игрового кластера в Сколково при должной государственной поддержке может дать отечественным разработчикам необходимые ресурсы, инфраструктуру и возможности для прорыва на этом стремительно растущем рынке будущего. В противном случае Россия рискует остаться на обочине прогресса.