С друзьями и близкими, которые являются атеистами, нужно общаться нормально.

Потому что они — люди. Потому что если бы привести человека к вере входило в наши обязанности и было бы нашим делом, то мы бы всех взяли и затащили в веру.



Сам Павел в своё время был безбожником и ярым гонителем христианства. Кто бы мог представить, что через пару дней сам Господь возьмёт этого гонителя к себе и превратит его в самого большого труженика?



Блаженного Августина лет до сорока штормило и носило то в одну секту, то в другую. Мама бедная за него плакала и молилась, чтобы он Бога узнал. И он узнал Бога.

И когда узнал, так много потрудился, и церковь от него много пользы получила.



Поэтому наши сегодняшние друзья-атеисты, даст Бог, будут атеистами не навсегда. И общаться с ними нужно по-человечески на полезные темы, не раздражая друг друга.

Если темы религии их раздражают, не говорите с ними об этом.



Как говорит апостол Павел, духи пророческие пророкам повинуются. Это говорит о том, что если вы человек набожный, верующий, и вам приятно про Господа поговорить, то вы сами решайте, как лучше сделать.

Потому что, если человек по-настоящему верующий, то он может о Господе говорить, а может и не говорить.



А есть такие люди, которые о Господе не говорить не могут.

Куда ни придут, начинают проповедовать и учить всех подряд.

Так и хочется сказать: подожди, попробуй помолчать. Если ты молчать не можешь, это означает, что твоя вера неправильная.



Потому что если ты имеешь дух пророчества, то дух пророчества пророку повинуется. Я могу говорить, и могу не говорить. Я должен понимать, где я должен говорить, где — не должен говорить. Надо уметь различать.



И очень опасными являются люди, которые не могут различать. И везде дуют в одну и ту же дуду. Если я верующий, то это не значит, что я больше ни о чём говорить не могу. Я могу со своим другом говорить про рыбалку, про кино, про спорт, про политику… Это нормально. Разве нужно только про веру говорить?



Про веру нужно говорить тогда, когда нужно. Когда нельзя молчать.



Нельзя создавать такие ситуации, когда неверующие люди, будут нас, верующих, обходить стороной.

Чтобы не сказал человек: «Я его боюсь. К нему как ни придёшь, он сядет тебе на уши и грузит, и грузит, и грузит. Я больше к нему ходить не буду».



Нельзя так себя вести с людьми, которые пока ещё не пришли к Богу.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. К друзьям-атеистам нужно относиться нормально, по-человечески, так как они тоже люди.

2. Нельзя навязывать веру насильно, каждый должен прийти к ней сам.

3. Многие великие люди, такие как апостол Павел и Августин Блаженный, ранее были атеистами, но со временем обрели веру.

4. С атеистами следует общаться на полезные темы, не раздражая друг друга разговорами о религии, если они их раздражают.

5. Верующий человек должен уметь различать, когда нужно говорить о вере, а когда лучше промолчать.

6. Нельзя постоянно проповедовать и навязывать свои убеждения, это может оттолкнуть людей.

7. Верующие должны вести себя так, чтобы неверующие не избегали их общества из-за навязчивости.

Вывод:

Как нельзя ждать созревания плодов раньше положенного времени, так и нельзя требовать от людей преждевременного духовного созревания и обретения веры. Каждому человеку предначертан свой путь к Богу, и только Ему одному ведомы испытания и препятствия, которые необходимо пройти для достижения этой цели. Поверхностному же человеку, стремящемуся сделать других "такими, как он", невозможно увидеть и осознать этот путь.

Вместо того, чтобы пытаться навязывать свои убеждения и требовать от людей того, что им пока недоступно, следует в первую очередь работать над собственным духовным совершенствованием. Говорить о вере стоит только тогда, когда человек сам проявит интерес и задаст соответствующие вопросы. Гораздо более эффективным будет дарить окружающим любовь, свет и поддержку, чтобы они, видя этот пример, сами захотели достичь такого же внутреннего состояния и духовной зрелости.