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Встреча с военкорами и военблогерами

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Встреча прошла в конструктивной обстановке. Можно отметить присутствие на встречи куратора телевизора из АП Громова.
По заявлениям присутствующих – до нового министра довели мнение со стороны военного Телеграма, в том числе и по злободневным вопросам.
Министерство обороны сообщило, что по итогам встречи с военкорами будет дан ряд поручений. То есть не просто поговорили, а будут некие практические последствия разговора.

По поводу вопросов.

1. Меня там не было.
2. Меня туда не приглашали.
3. Если запросы снизу доведенные до министра через военкоров и военблогеров приведут к каким-то практическим изменениям по ряду известных проблемных вопросов, то значит встреча прошла не зря.
4. Если практические последствия будут, значит такие встречи надо проводить в качестве дополнительного канала обратной связи.
5. Относительно вопросов "А зачем такие встречи министру? Он и так все знает." Знает. Это просто еще один дополнительный канал информации.
Чем больше каналов информации, тем лучше. Информацию из разных каналов можно сопоставлять и потом уточнять для себя, где врут, где приукрашивают, где лакируют и т.д. Если будет считать, что это ему не надо, такие встречи проводить не будут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9200426.html
Метки: белоусов, военкоры, мо рф, фотографии
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 12491 9695
    chu 59 мин. назад

      И сейчас уже такое проводить смысла нет.
      Россия русских защитила. Более уже не надо и более Россия не сможет.
      Надо укрепить оборону, и готовиться к худшему.

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      • 31940 27154
        маринаchu 14 мин. назад

          Это все англия гадит .. “Украина захочет вести террористическую деятельность в России, если Россия победит в Украине или получит какую-либо победу. Я думаю, что Украина проведет контрповстанческую кампанию внутри России, и это будет гораздо более разрушительным, чем все, что мы видели на линии фронта”, – заявил Драммонд.

          По его словам, эта “деятельность будет включать в себя бомбардировки школ, бомбардировку инфраструктуры… она начнется всерьез, если Зеленскому будет навязано какое-либо мирное соглашение”.

          “Они сейчас абсолютно точно планируют подобные нападения. Без вопросов. Я думаю, что это страшнее для Путина, чем обычная война, потому что, если украинцы развяжут эту террористическую кампанию в России, он очень быстро потеряет власть, потому что люди скажут: “Вы не сделали достаточно, чтобы остановить это”, – считает британский эксперт.
          Они будут перемалывать хохлов -это на руку *ж/саксов*.Жаль .что хохлы трусят и не поднимаю фронт против них.Неужто все они воюют против русских ,а Россия с ж/саксами..Странная война..после сво будет куча.млн обижена на рФ -одним мало ударили ,другим ,что замирились,третьим ,что родные погибли,четвертые потеряли бизнесы ..вечер у соловьва -Соловьев Маркову :”сегодня у тебя отобрали опять что-то”?Марков :”ничего,скоро вернемся -все отберу назад”Чувствуешь-чьи активы при любом раскладе,не эта цель ..у простых хохлов, как не было ,так и не будет денег для приобретения остановленных заводиков .Но они же упэрты ,как и наши здесь в своим мнениях ошибочных..НО АГЛ будет “хорошим полицейским “для них..

          • 12491 9695
            chuмарина только что

              Ты не читаешь что я пишу.
              Россия уже ничего по Украине сделать не сможет, и больше ничего там делать не будет.
              Далее может быть применено тактическое. Спецоперацию нужно прекратить.

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