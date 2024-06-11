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Почему Пушкин — наше всё, или Как Хрущёв промахнулся с Солженицыным | Евгений Спицын

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Историк Евгений Спицын рассказывает о малоизвестных вопросах развития системы советского образования, освещает эпизоды культурно-политического противостояния различных «партий» внутри советской интеллигенции и партноменклатуры, а также подтверждает актуальность литературного наследия Александра Сергеевича Пушкина в наши дни.

Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Во времена Сталина существовала плата за обучение в старших классах школ, техникумах и вузах (за исключением целевого набора), что позволяло отсеивать людей, неспособных к учебе.

2. Система оплаты труда в СССР была высокодифференцированной, передовики производства и рационализаторы получали очень высокие зарплаты и премии.

3. Александр Солженицын изначально поддерживался властями, его произведения публиковались с подачи Хрущева для разоблачения "сталинских преступлений". Однако позже ему было отказано в присуждении Ленинской премии.

4. Многие деятели культуры и науки в эпоху перестройки и после распада СССР изменили своим убеждениям и предали советские идеалы ради выгоды.

5. Пушкин в своих произведениях отражал квинтэссенцию русскости и глубокие патриотические чувства.

Вывод: В беседе подчеркивается важность образования, справедливой оплаты труда и патриотизма для советской системы. Также критикуется предательство части интеллигенции в отношении советских идеалов. Пушкин представлен как образец истинного русского патриота и гения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0fAY0KZV060
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