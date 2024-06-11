Когда я смотрела этот фильм в отрочестве, мне казалось, что передо мной – экспериментальное действо, где актёры взаимодействуют с реальными пацанами, которые …не знают, что снимается кинолента. Особенно это заметно в начале, где ребятам задаются вопросы из серии: «Ты смог бы ударить человека?»

Тогда у нас не было понятия «реалити-шоу», но по ощущениям было именно что-то подобное. Мол, это настоящий летний лагерь для трудновоспитуемых юношей, и всё там взаправду. Потом возникало сомнение – нет, всё же это игровое пространство.

Это и есть Искусство – когда изображаемый мир представляется то выдумкой, то «взаправду». Перед нами фильм Динары Асановой «Пацаны» (1983) о воспитанниках спортивно-трудового лагеря для заблудших душ. Сценарий создал её постоянный соавтор Юрий Клепиков.

На главную роль Асанова пригласила Валерия Приёмыхова, чей талант она, по сути, раскрыла. В роли пацанов – …реальные пацаны, найденные по школам и ПТУ. Итак, пятнадцатилетнего Володю Киреева (а выглядит он куда как моложе) собираются посадить на два года, но дают ему отсрочку на один год.

К слову, при таком варианте, если осуждённый ведёт себя хорошо в течение этого года, его могут освободить от ответственности. Считается, что исправился и нет смысла наказывать. В зале суда – Павел Антонов, начальник спорт-труд-лагеря, который забирает Володю к себе на лето.

Мальчишка смотрит волчонком, но Антонов – это гуру для таких, как он. «Каждому пацану нужен мужик, которому он мог бы сказать ‘ты’», – убеждён педагог, и хорошо, если это отец, а если его нет или папаша такой, как у Киреева, то есть пьёт, дерётся, водит каких-то баб?

Собственно, в этом фильме очень много роскошных цитат о воспитании. У Павла нет педагогического образования, что подчёркивается, но есть дар от Бога, а бывает отсутствие того дара, что мы и наблюдаем у заместителя Антонова – модного и красивого Олега Павловича (Евгений Никитин).

Этот презирает оступившихся ребят, считая, что их надо дрессировать и прессовать по полной. Да, их надо прессовать, но делать это так, как Антонов – последовательный продолжатель дела Антона Макаренко (тут прямо-таки игра слов – Антонов адепт Антона).

В Советском Союзе бытовала мысль, что из любого воришки и бродяги можно сделать человека разумного. В принципе, если нет мозговых нарушений, то да, можно. Но даже в тогдашней криминологии был тезис о том, что есть люди, не могущие жить в обществе и склонные к преступной деятельности. Они, увы, неисправимы.

…У Антонова всё получается, но бывают и срывы намеченной программы, ибо мальчики-то не подарок. Они всё равно взрывные, шебутные, многие – озлоблены и чуть что готовы затеять драку. А некоторые, как красавчик Зайцев, ещё и подлые. Но и с такими надо работать.

Антонов верит, что всё возможно. Он стал батей для огромного числа парней, лишённых простого счастья, и оттого озлобившихся. Он может орать – его всё равно любят, потому что он любит сам. Каждому даёт шанс. Каждого считает хорошим, потому что все мы рождаемся светлыми.

И в финале, когда Володя крадёт ракетницу, чтобы из неё застрелить своего отца-пoдонка, все пацаны дружно бегут спасать своего друга от непоправимого шага… В этот момент – слёзы. Потому что главное в том воспитании – доказать, что человек – человеку не волк.

Галина Иванкина

Комментарий редакции

Основные выводы из статьи:

1. Фильм "Пацаны" режиссера Динары Асановой (1983) поднимает важную тему воспитания трудных подростков в духе идей А.С. Макаренко.

2. Центральный персонаж фильма – начальник спортивно-трудового лагеря Павел Антонов (В. Приемыхов), который с душевной теплотой и пониманием подходит к исправлению оступившихся ребят, в противовес своему заместителю, предпочитающему жесткие методы.

3. Главная идея фильма – убежденность в том, что из любого трудного подростка можно воспитать полноценного человека, если относиться к нему с любовью и верой в его потенциал, несмотря на срывы и проступки.

4. Финал фильма, когда пацаны объединяются, чтобы отговорить друга от преступления, символизирует силу доброго воспитательного воздействия и товарищества, доказывая, что "человек человеку – не волк".

5. Фильм подчеркивает важность наставничества, поддержки и проявления отцовской любви к детям, лишенным этого в родной семье.

Кракто о методах А.С. Макаренко:

А.С. Макаренко был выдающимся советским педагогом и писателем, который разработал инновационную систему воспитания трудных подростков. Основные принципы его педагогических методов:

1. Труд как основа воспитательного процесса. Макаренко считал, что только через производительный труд можно воспитать в детях чувство ответственности, дисциплины и коллективизма.

2. Организация жизни воспитанников в форме детского самоуправления. Созданные им "производственные коллективы" формировали у подростков навыки самостоятельности и ответственности.

3. Метод параллельного педагогического воздействия – индивидуальная работа с каждым воспитанником при одновременном формировании коллектива как целого.

4. Системность требований и четкий распорядок дня с обязательным сочетанием труда, учебы и досуга.

5. Развитие перспективных линий и романтики жизни – вовлечение детей в интересные совместные проекты и мероприятия.

6. Метод взрывов – периодическое обострение требований, мобилизующее волю воспитанников.

7. Отказ от физических наказаний, акцент на общественное мнение коллектива и товарищескую взаимопомощь.

8. Личный пример педагога, его требовательность к себе и искреннюю заботу о воспитанниках.

Макаренко доказал, что даже самые трудные дети могут быть успешно перевоспитаны методами уважения, коллективного сплочения и целенаправленного созидательного труда.