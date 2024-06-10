— Нормальная клетка организма человеческого отдаёт на нужды организма 2/3, а то и больше. А себе берёт только то, что ей надо для поддержания жизни. А сама потом умирает. Итак, клетки здоровые умирают, уступая место новым.



Биологи, медики и другие специалисты подтвердят мои слова, что на клеточном уровне мы меняемся каждый месяц по два раза. Каждый раз, как новый человек. Одни клетки умирают, другие рождаются.



Раковая клетка умирать не хочет. Она не хочет отдавать никакой энергии организму. Она хочет только брать. Всё брать из организма. И умирать она не хочет. Уступать своё место новым клеткам не хочет. Она хочет умереть вместе со всем организмом. Она хочет пожирать его и когда до конца пожрёт, вместе с ним умереть. Это поведение раковой клетки.



Если мы сравним организм с обществом, а клетку с человеком, то такой человек — это эгоист. Он думает только о себе, он говорит: «Всё — мне. Но я никому ничего не должен. Но все должны мне». Какую-то «социалочку», какую-то «гуманитарочку», там — помощь, там — защиту… Все мне должны, я никому ничего не должен. Это раковое мышление.



Если таких людей в организме много, вернее, в обществе, тогда организм болен раком. Рак разъедает плоть. Эгоистичное поведение — это типичное поведение раковой клетки.



Это считается не научным, однако специалисты говорят, что пока вы не поменяете сознание, то не исцелитесь ни от одной болезни. Онкологи говорят, что обида и зависть — это эмоционально питательная среда для возникновения раковых опухолей. Облучение и химиотерапия — всё это может помочь человеку, но обида на весь мир или на мужа, который тебя бросил, или на жену, которая тебя оставила… Это питательная энергетическая среда для того, чтобы в каком-то «слабом» органе зародилась опухоль.



Медики об это знают, но обычно не говорят об этом вслух. Они тебе не скажут: «Перестаньте обижаться или завидовать». Наши врачи ведут себя так, как будто болезни с моралью не связаны. Может быть, это и не плохо. Ведь ты приходишь к ним лечиться, а не для того, чтобы тебе мораль читали.



С другой стороны, мы понимаем, что болезни связаны с грехами. Поэтому можно считать, что рак превратился в бич, потому что мы сплошь и рядом сегодня «заражены» раковым сознанием.



Я не хочу ничего ни для кого делать, по крайней мере, бесплатно. И хочу, чтобы меня обеспечивали как можно больше и со стороны. И умирать я не собираюсь. Даже фильмы такие уже снимают — «Все умрут, а я останусь».



Это раковое сознание. Трудиться не хочу. Умирать не хочу. А как хочу? Умереть вместе со всеми.



Думаю, что в этом причина. На экологию грешить тоже можно. Кто-то скажет: а у нас выбросы в атмосферу, а у нас дымы, а у нас нефтехимические предприятия…



Слушайте, раком болеют и в высокогорных районах, где парное молоко, где хрустально чистая вода, где чистый воздух можно ложкой есть. И там тоже болеют раком. Уникальная экология. Я думаю, что связь онкологии и экологии не такая фундаментальная, как нам кажется.



Вообще раковые клетки — это такие умные клетки, которые похожи на очень хорошо организованную банду. Раковые клетки ведут себя как отряд спецназа, заброшенный в тыл противника. Когда их облучаешь или травишь химией, они ведут себя так, как диверсанты. Надевают противогазы, сбиваются в кучку и пережидают.



Когда процедура заканчивается, они потихоньку выходят из укрытия, чтобы продолжить пожирать здоровые клетки. И когда на них нападают, они защищаются или притворяются, что их убили. А потом оживают. Они слишком умно и слишком коварно ведут себя. Они ускользают от лечения. Какая-то мистика непонятная в этом есть.



Мы с вами, конечно, не врачи, и не можем до конца знать, что же в организме происходит. Но, конечно, это, в том числе, связано с раковым эгоизмом. Именно поэтому онкология является бичом современного человечества.



Старец Паисий, который сам болел раком, говорил, что эта болезнь и эти страдания дали ему больше, чем вся жизнь, проведённая на Синае и Афоне. Ещё он говорил, что Бог знает лекарство от рака, но он не открывает этого нам, потому что через эту болезнь наполняются райские обители.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

На духовном уровне можно провести параллель между развитием рака в физическом теле и проявлением греховных эгоистических наклонностей в душе человека. Как и здоровые клетки служат организму, душа призвана служить не своим эгоистическим желаниям, а высшим идеалам добра, любви и самопожертвования.

Однако, подобно раковым клеткам, алчность, гордыня, зависть и другие человеческие пороки, порожденные эгоизмом, могут начать разрастаться и пожирать душу изнутри. Если не обуздывать эти греховные наклонности духовной аскезой, они выходят из-под контроля и становятся подобны раковой опухоли, разрушающей человека.

Для сохранения духовного здоровья крайне важно культивировать в себе духовный иммунитет – способность распознавать добро и зло, питать душу добродетелями смирения, терпения, милосердия, отсекая греховные помыслы. Регулярная молитва, чтение душеполезных книг, дела милосердия являются той "здоровой духовной пищей", которая укрепляет духовные силы.

Тем не менее, даже при всех усилиях, Господь может послать человеку тяжкие болезни и скорби для его духовного очищения, как это было с многими святыми и подвижниками. Но независимо от обстоятельств, важно не ослабевать в борьбе с греховными страстями, являющимися истинной духовной раковой опухолью, губящей душу.

Лишь со смирением преодолевая собственный эгоизм и алчность ради высшей цели спасения, человек может одержать победу над духовным недугом, уподобляясь здоровым клеткам, жертвующим собой ради блага целого организма.