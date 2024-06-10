Боевые действия изменились бесповоротно То, что раньше было китайскими игрушками, теперь уничтожает сотни единиц бронетехники. На поле боя каждый день появляются новые виды вооружений. Работа военных корреспондентов тоже изменилась. Схема, которая работала в Сирии еще 4 года назад, теперь практически бесполезна для СВО.

Количество людей на передовой стремительно сокращается. Из-за развития беспилотных систем становится невозможным держать в окопах массы людей. Те опорники, которые раньше держала рота, теперь обороняет отделение. Эти тренды распространяются и на военкоров. Сейчас максимальное количество людей для съемок – 3 человека. Два журналиста и один проводник, которые перемещаются на одной машине. Все, что превышает эти цифры – создает излишнее внимание неприятеля и существенно повышает шансы на летальный исход.

Самая опасная часть съемок – это дорога до места назначения. FPV- дроны противника залетают на 20 км от ЛБС. Все перемещения должны быть минимизированы. Заезжать и выезжать лучше в темное время суток. Люди все чаще гибнут во время ротации, поэтому зачастую приходится идти пешком до точки эвакуации около 10 км.

Боевые действия для общества превратились в рутину. В начале СВО с руками отрывали кадры стреляющего танка, сейчас интерес к таким съемкам упал. Корреспонденты должны передавать эмоции и тонкости происходящего. Такой материал интересен зрителям, но он требует гораздо больше времени. Два или три дня – это минимум, который нужен для детальной проработки сюжета.

Если сложить все изложенное выше, то получается, что съемка хорошего репортажа – это спецоперация длиною в несколько дней. О коротких выездах на 3 часа лучше забыть, поскольку перемещаться днем крайне опасно.

Не могу не заметить, что присутствие военкора на передовой с каждым днем будет все менее обоснованно. Сейчас еще можно работать на линии фронта, но в будущем от этого придется отказаться. 4 года назад можно было ходить со штурмовиками, сейчас это выглядит безумием. Все переходят к безоператорной съемке. Со временем людей штурмовиков станет в разы меньше. Через пару лет военкор будет собирать съемки с беспилотников (наземных, надводных и прочих) и монтировать из них сюжеты. Это наше будущее и от этого не уйти. Мы уже вступили в эпоху беспилотных войн.

Александр Харченко

Комментарий редакции

1. Развитие беспилотных технологий и систем разведки рассеяло "туман войны", скрывавший дислокацию подразделений. Теперь принимаются решения о нанесении ударов не по квадратам, а по конкретным отрядам и группам, причем чем крупнее группа, тем более приоритетной она становится в качестве цели.

2. Это обстоятельство вынуждает обе стороны конфликта действовать малыми группами, чтобы снизить риски обнаружения и поражения.

3. Военные корреспонденты в этих условиях рассматриваются не как независимые журналисты, защищенные конвенциями, а как "рупор вражеской пропаганды", по которому следует наносить удары в первую очередь.

4. Пресыщение войной среди аудитории привело к тому, что обычные съемки работы военной техники больше не вызывают прежнего интереса. Теперь требуются яркие сюжеты, передающие эмоции и тонкости происходящего.

5. Военным корреспондентам необходимо вкладывать душу в свою работу, чтобы найти такие сюжеты и подать их таким образом, чтобы они запали в сердца людей, следящих за конфликтом.

Эти факторы коренным образом трансформируют профессию военного корреспондента, вынуждая их адаптироваться к новым реалиям ведения боевых действий и требованиям аудитории в условиях постоянной опасности и риска для жизни.