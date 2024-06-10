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Методы, подобные гитлеровским, устарели

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Философ Гюнтер Андерс писал следующее:
«Чтобы подавить любое восстание, не нужно действовать насильственно. Методы, подобные гитлеровским, устарели.
Достаточно создать настолько сильную коллективную обусловленность, что сама идея восстания больше не будет появляться в умах людей. Идеальным было бы формировать людей с рождения, ограничивая их врожденные биологические навыки. После этого мы продолжили бы кондиционирование, резко сократив образование, сведя его к усвоению профессиональных навыков. Необразованный человек имеет ограниченный кругозор, и чем больше его мышление ограничивается посредственными занятиями, тем меньше он способен восстать. Мы должны сделать так, чтобы доступ к науке становился все более трудным и элитарным, чтобы существовал разрыв между людьми и наукой, и чтобы информация для широкой публики не имела подрывного содержания.
Главное – без философии. Здесь мы также должны использовать силу убеждения, а не прямое насилие: мы будем массово транслировать по телевидению развлекательные программы, затрагивающие только эмоции или инстинкты. Умы будут заняты бесполезным и игривым. Удерживать ум от размышлений можно непрерывными разговорами и музыкой. Мы поставим сексуальность на первое место в списке интересов человека. Нет лучшего социального транквилизатора. В общем, мы будем делать это таким образом, чтобы устранить серьезную часть существования, высмеивать все ценное, постоянно поддерживать легкомыслие, чтобы эйфория публичности стала эталоном человеческого счастья и образцом свободы. Таким образом, обусловливание приведет к такой интеграции, что единственный страх, который нам придется поддерживать, будет заключаться в исключении из системы и, следовательно, в невозможности получить доступ к условиям, необходимым для счастья.
С массовым человеком, сформированным таким образом, нужно обращаться как с тем, кто он есть: как с коровой, и за ним нужно следить, как за стадом. Все, что ведет к апатии его ясномыслия, является общественным благом, и то, что могло бы его разбудить, нужно высмеивать, подавлять, бороться с ним. Любая доктрина, которая ставит под сомнение систему, должна быть обозначена как подрывная и террористическая, а с теми, кто ее поддерживает, будут затем обращаться как с террористами».

/Гюнтер Андерс, «Устарелость человека» 1956 год/

Комментарий редакции

Гюнтер Андерс (1902–1992) был немецким философом и писателем, известным своими критическими взглядами на технологии, массовую культуру и моральные вопросы. Его настоящие имя и фамилия — Гюнтер Зигфрид Штерн. Родился он в Бреслау, Германская империя (ныне Вроцлав, Польша), и был сыном известного психолога Вильяма Штерна. Андерс учился у таких философов, как Мартин Хайдеггер и Эдмунд Гуссерль.

Андерс был активным критиком ядерного оружия и активно участвовал в антивоенном движении. Его философия часто касается вопросов дегуманизации, вызванной технологическим прогрессом и массмедиа. В своем наиболее известном труде «Устарелость человека» («Die Antiquiertheit des Menschen»), опубликованном в 1956 году, Андерс анализирует, как технологическое развитие влияет на человеческую сущность и мораль.

Приведенный выше текст отражает основные темы, характерные для трудов Андерса. Он выражает озабоченность тем, как технологии и массмедиа могут использоваться для контроля и подавления критического мышления и восстания. Андерс предупреждает о том, что современное общество может создать условия, при которых люди станут пассивными и легко управляемыми, потеряв способность к независимому мышлению и сопротивлению.

Основные идеи, которые можно выделить из данного фрагмента:
1. Контроль через социальную обусловленность: Андерс утверждает, что восстание можно подавить не насилием, а созданием условий, при которых сама идея восстания становится невозможной.
2. Ограничение образования: Образование должно быть сведено к профессиональным навыкам, что ограничивает кругозор и способность к критическому мышлению.
3. Отчуждение от науки: Андерс предлагает сделать доступ к научным знаниям трудным и элитарным, чтобы широкая публика оставалась в неведении.
4. Массовая культура и развлечения: Использование телевидения и развлечений для отвлечения умов людей от серьезных размышлений.
5. Социальный контроль через сексуальность и легкомыслие: Сексуальность используется как способ отвлечения и контроля, а легкомыслие и публичная эйфория — как эталоны человеческого счастья.
6. Маркировка оппозиции как террористов: Любая доктрина, которая ставит под сомнение систему, должна быть обозначена как подрывная, а ее сторонники — как террористы.

Эти идеи подчеркивают мрачный взгляд Андерса на современное общество и его тревогу по поводу направлений, в которых оно развивается.

Важно отметить, что данный текст представляет собой цитату с критическим изложением определенной концепции, а не прямое одобрение или пропаганду таких идей самим автором.

Основные темы книги

В целом, книга Гюнтера Андерса «Устарелость человека» («Die Antiquiertheit des Menschen») рассматривает множество критических идей, связанных с воздействием технологий на человечество. В этом труде Андерс анализирует, как технологический прогресс изменяет восприятие и существование человека. Вот некоторые из ключевых критических идей, которые Андерс рассматривает в своей книге:

1. Устаревание человека: Центральная идея книги заключается в том, что человек становится устаревшим в эпоху стремительного технологического прогресса. Машины и технологии развиваются быстрее, чем человеческая способность к адаптации и пониманию этих изменений, что приводит к отчуждению и бессилию перед лицом этих нововведений.

2. Пропасти между производством и восприятием: Андерс описывает феномен «пропасти между производством и восприятием», утверждая, что люди не способны полностью осознать последствия своих технологических изобретений. Эта пропасть приводит к моральной и эмоциональной неспособности адекватно реагировать на глобальные угрозы, такие как ядерное оружие.

3. Технологическая колонизация человека: Андерс утверждает, что технологии не просто инструменты, которые люди используют, но и силы, которые формируют человеческую жизнь и мышление. Он рассматривает, как технологии могут колонизировать человеческую жизнь, изменяя представления о себе и мире.

4. Фетишизация и отчуждение: В своей критике Андерс исследует, как технологии становятся объектами фетишизации, где вещи и устройства приобретают большее значение, чем человеческие отношения. Это приводит к отчуждению, где люди становятся более связаны с вещами, чем друг с другом.

5. Дегуманизация через автоматизацию: Андерс анализирует, как автоматизация и механизация труда приводят к дегуманизации рабочего процесса, лишая людей творческого элемента в их работе и превращая их в придатки машин.

6. Проблема морали в технологическом обществе: Андерс подчеркивает, что в технологическом обществе традиционные моральные принципы становятся неэффективными. Новые технологии требуют новой этики, но общество не успевает за этими изменениями, что приводит к моральным дилеммам и кризисам.

7. Массмедиа и манипуляция сознанием: Он также критически рассматривает роль массмедиа в формировании общественного мнения и манипуляции сознанием. Массмедиа создают иллюзии и отвлекают людей от реальных проблем, тем самым усиливая контроль над ними.

8. Антиутопическое будущее: Андерс предупреждает о возможном антиутопическом будущем, где люди будут полностью контролируемы и управляемы технологическими системами, лишенными свободы и автономии.

Эти идеи подчеркивают глубокую обеспокоенность Андерса по поводу влияния технологий на человеческое существо и общество в целом. Его работы остаются важными для понимания критических аспектов технологического прогресса и его последствий для человечества.

Идеи Гюнтера Андерса в современном мире

В наше время идеи, высказанные Гюнтером Андерсом в книге «Устарелость человека», приобрели новое значение и актуальность в свете стремительного развития технологий и их влияния на общество. Рассмотрим, как некоторые из его критических идей реализуются в современном мире:

1. Отчуждение и контроль через нейросети: Современные нейросети и искусственный интеллект (ИИ) оказывают значительное влияние на мышление и поведение людей. Системы рекомендаций, используемые в социальных сетях и сервисах потокового вещания, формируют предпочтения пользователей, ограничивая их кругозор и усиливая эффект "эхо-камер". Люди все чаще полагаются на алгоритмы для принятия решений, что приводит к снижению самостоятельного критического мышления.

2. Виртуальные питомцы и цифровая реальность: Виртуальные питомцы и цифровые помощники стали неотъемлемой частью повседневной жизни, создавая иллюзию взаимодействия и эмоциональной связи. Эти технологии могут отвлекать людей от реальных социальных взаимодействий и углублять чувство изоляции. Виртуальная реальность и дополненная реальность также играют роль в создании альтернативных миров, в которых люди могут избегать реальных проблем и конфликтов.

3. Корпоративная эксплуатация: В современных корпорациях часто наблюдается интенсивная эксплуатация сотрудников. Концепции, такие как "гиг-экономика" и "постоянная доступность", размывают границы между работой и личной жизнью. Сотрудники вынуждены работать дольше и интенсивнее, чтобы соответствовать ожиданиям и сохранить рабочие места. Это приводит к выгоранию, стрессу и ухудшению психического здоровья.

4. Деградация образования: Образование в России и мире сталкивается с многочисленными вызовами. Сокращение финансирования, увеличение классов и уменьшение времени на изучение гуманитарных и философских дисциплин ведет к тому, что учащиеся получают узконаправленные профессиональные навыки, но не развивают критическое мышление и широкие знания. Это создает поколение, которое менее способно анализировать и понимать сложные социальные и политические процессы.

5. Манипуляция массмедиа: Массмедиа продолжают играть ключевую роль в формировании общественного мнения и манипуляции сознанием. Контроль над информационными потоками позволяет влиять на восприятие реальности, скрывая важные факты и подменяя их сенсационными новостями и развлечениями. Это усиливает чувство апатии и беспомощности среди населения, способствуя консолидации власти и контроля.

Эти тенденции подтверждают опасения Андерса по поводу дегуманизации и контроля в технологически развитом обществе. Его идеи остаются важными для анализа и критического осмысления современного мира, где технологии продолжают изменять не только внешнюю среду, но и саму сущность человеческого существования.

Источник: https://t.me/glazieview/5619
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 7449 5735
    Игорь сегодня в 11:42

      Отчуждение от науки, не образование, маркировка инакомыслящих как террористов… это про дореволюционную Россию, а потом восстание диких масс. Методы Гитлера, а в чем методы если нацизм отбросить? В диктате корпораций, приминаем профсоюзы, частника, ремесленника, мелкого торговца, все для нужд государства, рулит администрация и воротилы производства, бизнеса. Методы забыты? Прекрасно работают и никто от них не отказывается.

    • 27872 25928
      жора шапов сегодня в 12:41

        Повтор.

      • 87 79
        Пушистый сегодня в 14:07

          Г.Андерс действительно прав.
          Но, есть одно но,сам Андерс.
          Он не купился на это!
          И не один он.
          Напрашивается вопрос почему?
          Сильные мира сего не так сильны?
          Или есть, другие силы не дающие полностью закрыть сознание людей?

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