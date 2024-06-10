Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Запад постепенно наращивает поставки вооружения Украине, начиная с нелетального, затем танков, ракет дальнего радиуса действия, что расценивается как эскалация ситуации.

2. Основная цель США – ослабление не только России, но и Европы как экономического конкурента путем втягивания ее в конфликт с Россией.

3. Стратегия США – медленное втягивание Европы в конфликт "маленькими шажками", чтобы прямое участие в военных действиях против России воспринималось как закономерный шаг.

4. В итоге ожидается обмен ударами между Россией и европейскими странами, поставляющими оружие и военные контингенты. США дистанцируется от конфликта.

5. Прогнозируется применение тактического ядерного оружия, что приведет к выпадению Европы из современных экономических циклов.

6. Возможен сценарий, при котором после первых ударов России по базам в Европе, она осознает риски и выйдет из конфликта, обретя нейтральный статус.

Вывод: Согласно беседе, США стремится ослабить Россию и Европу как конкурентов, втягивая Европу в прямой военный конфликт с Россией "маленькими шажками". Прогнозируется масштабная эскалация с возможным применением ядерного оружия и разрушением европейской экономики. Однако есть шанс на выход Европы из конфликта после первых ударов России, если она осознает риски.