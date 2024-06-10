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Как и зачем европейцев толкают на войну с Россией. Николай Сорокин

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:
 
1. Запад постепенно наращивает поставки вооружения Украине, начиная с нелетального, затем танков, ракет дальнего радиуса действия, что расценивается как эскалация ситуации.
 
2. Основная цель США – ослабление не только России, но и Европы как экономического конкурента путем втягивания ее в конфликт с Россией.
 
3. Стратегия США – медленное втягивание Европы в конфликт "маленькими шажками", чтобы прямое участие в военных действиях против России воспринималось как закономерный шаг.
 
4. В итоге ожидается обмен ударами между Россией и европейскими странами, поставляющими оружие и военные контингенты. США дистанцируется от конфликта.
 
5. Прогнозируется применение тактического ядерного оружия, что приведет к выпадению Европы из современных экономических циклов.
 
6. Возможен сценарий, при котором после первых ударов России по базам в Европе, она осознает риски и выйдет из конфликта, обретя нейтральный статус.
 
Вывод: Согласно беседе, США стремится ослабить Россию и Европу как конкурентов, втягивая Европу в прямой военный конфликт с Россией "маленькими шажками". Прогнозируется масштабная эскалация с возможным применением ядерного оружия и разрушением европейской экономики. Однако есть шанс на выход Европы из конфликта после первых ударов России, если она осознает риски.
Источник: https://rutube.ru/video/015af608e379d2683b689bcec5f98cd2/
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