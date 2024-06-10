Ахмадинежада не будет
Для тех, кто волновался, что сейчас на выборы президента Ирана допустят Махмуда Ахмадинежада, а он на них победит, после чего начнет корректировать политику Ирана в отношении России.
Можете не переживать, Ахмадинежада на выборы не допустили. Аятоллы текущий курс менять не планируют, поэтому Ахмадинежад не нужен. На выборах будут представлены только надежные и проверенные кандидаты.
Следующий президент Ирана так или иначе будет продолжать линию Раиси и высшего руководства Ирана во главе с аятоллой Хаменеи.
Предположу, что победитель выборов будет из лагеря консерваторов, пользующийся поддержкой Корпуса Стражей Исламской Революции и доверием рахбара.
Принципиальных изменений в
отношениях России и Ирана не будет.
Второй обьявил досрочные выборы -первый Сунак..Обычно это делает проигравший ,но чтобы не допустить полной потери власти в ухудшающихся условиях- обьявляютдосрочные.
“«Это крах его политики» — партия Макрона проиграла выборы в Европарламент, Национальное собрание распущено.Обьявлены на июль досрочные выборы в парламент”
п.с.а вот кем заменят-нацисты ?? только не лепен-она вечная подсадная утка, которая в конце продает свои голоса..