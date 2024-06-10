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Ахмадинежада не будет

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Для тех, кто волновался, что сейчас на выборы президента Ирана допустят Махмуда Ахмадинежада, а он на них победит, после чего начнет корректировать политику Ирана в отношении России.
Можете не переживать, Ахмадинежада на выборы не допустили. Аятоллы текущий курс менять не планируют, поэтому Ахмадинежад не нужен. На выборах будут представлены только надежные и проверенные кандидаты.

Следующий президент Ирана так или иначе будет продолжать линию Раиси и высшего руководства Ирана во главе с аятоллой Хаменеи.
Предположу, что победитель выборов будет из лагеря консерваторов, пользующийся поддержкой Корпуса Стражей Исламской Революции и доверием рахбара.

Принципиальных изменений в
отношениях России и Ирана не будет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9198493.html
Метки: ахмадинежад, иран, раиси, Россия
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31940 27154
    марина час назад

      Второй обьявил досрочные выборы -первый Сунак..Обычно это делает проигравший ,но чтобы не допустить полной потери власти в ухудшающихся условиях- обьявляютдосрочные.
      “«Это крах его политики» — партия Макрона проиграла выборы в Европарламент, Национальное собрание распущено.Обьявлены на июль досрочные выборы в парламент”
      п.с.а вот кем заменят-нацисты ?? только не лепен-она вечная подсадная утка, которая в конце продает свои голоса..

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