Андрей Фефелов: Имя им легион
Уход со сцены западной цивилизации происходит в муках и корчах. Порождение ехидны — транснациональный бездушный западный глобализм оказался нежизнеспособным химерическим монстром. Под напором "обстоятельств непреодолимой силы" глобализм начинает разрушаться и сползать в небытие. Очень скоро тяжёлые обломки этой новой Вавилонской башни упадут на головы её проектировщиков, навеки похоронив их под дымящейся кучей строительного мусора. Провозглашённый Френсисом Фукуямой всемирный триумф либерализма, кстати, как и "тысячелетний рейх" фюрера, оказался пустышкой. Короткой остановкой на пути движения исторического процесса, а вовсе не торжественным прибытием такового в конечный пункт назначения. "Конец истории" действительно наступил, но это был конец западной истории. Ныне закат Европы, поразивший Шпенглера в 1918 году, близится к финалу. Скоро на месте роскошного заката останется одна только туманная мгла и кучка пепла.
Русский мир — геополитический антипод Европы, её преемник в цивилизационной эстафете, её непоседливый ученик, её безусловный могильщик. Столкновения России с Западом всегда имели фатальный оттенок. Наполеон двинул на Русь свою Великую армию всего лишь ради принуждения Александра к соблюдению условий континентальной блокады. В результате случились события немыслимые и страшные. Французский император узрел сначала огненное море вместо Москвы, а затем бесконечную ледяную дорогу, усеянную окоченевшими трупами его солдат. Это был крах наполеоновской эпохи.
Гитлер, потренировавшись на кошках в Арденнах, решил осуществить стремительный блицкриг на Восток, дабы обеспечить себе надёжный тыл в грядущем противостоянии с Великобританией (правда, у бесноватого Адольфа были и другие задумки в отношении России — он хотел разделить её на части и превратить в славянский аналог британской Индии). В итоге он получил Сталинград — самую страшную и кровавую битву в истории человечества, унёсшую миллион человеческих жизней, — а в дальнейшем полный разгром и расчленение Германии.
Оба эти нашествия носили интернациональный характер. Вместе с Наполеоном помимо французов в Россию вторглись "двунадесять языков" — германские, итальянские, голландские, швейцарские, испанские и польские войска. В Сталинградской битве на стороне вермахта также сражались итальянцы, французы, венгры, хорваты и прочие румыны.
Почему объединённая Европа всегда идёт войной на Россию, и не важно уже, под какими радужными знамёнами это происходит?
Никто не отменял конфликт торговых интересов, борьбу за ресурсы, тему маркировки границ, религиозные и идеологические противоречия. Отстаивание прав гомосексуалистов, защита столь ценной для мира украинской идентичности, вопрос о запрете на пуканье коров — вероятно, всё это очень важно для западных обществ. Но в этом ли глубинная причина деятельной ненависти Запада к России?
Передача Украине дальнобойных систем поражения и официальное разрешение бить по целям в глубине территории России делает отдельные страны НАТО прямыми участниками конфликта на Украине. "Хитрая стратегия" Запада варить русскую лягушку медленно, постепенно наращивая количественные и качественные показатели своей вовлечённости в данный конфликт свидетельствует о мелкотравчатости мышления стратегов. При таких раскладах царевна-лягушка может громко квакнуть, что наверняка произойдёт в самое ближайшее время. Это будет не просто очень громкий звук, это будет гиперзвук!
Запад удобно устроился: два с половиной года воюет с Россией Украиной. Но тот, кто принимает там решения, явно увлёкся.
Поскольку нехватка в ВСУ личного состава ведёт к проседанию фронта и неизбежному его обрушению, то, помимо проведения на Украине тотальной мобилизации с понижением возрастного ценза, стратеги Запада мечтают закинуть в страну контингенты из других государств — членов НАТО.
Президент Макрон беспрерывно болтает про Французский легион, который якобы вот-вот выдвинется в Одессу.
Польский лидер грозит ввести на Западную Украину польскую регулярную армию.
Так называемый Интернациональный легион территориальной обороны Украины и без того набит иностранцами. В него входит Грузинский национальный легион, легион "Свободная Россия", полк имени Кастуся Калиновского, батальон имени Джохара Дудаева и прочее экстремистское и террористическое запрещённое в РФ отребье. Также там служат в товарном количестве наёмники из США, Великобритании, ЕС, Канады, Южной Кореи и Чили.
Россия — сверхдержава. Одна из трёх, на сегодняшний день. Её таковой сделал Иосиф Сталин. Но и славные его предшественники потрудились. В качестве оных следует назвать прежде всего модернизаторов и собирателей земель Ивана Грозного и Петра Великого.
В ХХ веке был создан атомный щит России. В ХХI веке он был модернизирован и снабжён самыми передовыми системами доставки ядерных зарядов. Так что ещё одно имя имеет все основания быть помещённым в короткий список отцов Отечества.
Логика жизни подсказывает: сверхдержавы не проигрывают! Влезая по уши в конфликт на Украине, Запад программирует прямое столкновение России и НАТО. Элиты Запада рискуют всем. Никакие скальные бункеры на острове Мадейра не помогут… Почему это происходит, в чём тайна?
Нам говорят, что Запад невольно втянулся в конфликт, что-де общественное мнение не простит действующим политикам поражения в противостоянии с Россией, якобы поэтому они идут на эскалацию. Но это объяснение никуда не годится.
На самом деле речь идёт о такой важной категории как цивилизационное лидерство. Именно русская цивилизация ждёт своего часа, стоит следующей во всемирно-исторической очереди, дышит Западу в затылок.
Возвышение русской самобытной цивилизации означает неизбежный и бесповоротный крах Запада. Ибо сам Запад смог вырасти и состояться после и за счёт гибели греко-римского мира.
Максимилиан Волошин в 1919 году написал пророческие строки, посвящённые России.
Каждый, коснувшийся дерзкой рукою, —
Молнией поражён:
Карл под Полтавой, ужален Москвою,
Падает Наполеон.
Помню квадратные спины и плечи
Грузных германских солдат —
Год… и в Германии русское вече:
Красные флаги кипят.
Кто там? Французы? Не суйся, товарищ,
В русскую водоверть!
Не прикасайся до наших пожарищ!
Прикосновение — смерть.
Андрей Фефелов
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Уход западной цивилизации происходит в муках и конвульсиях, глобализм разрушается.
2. "Конец истории" Фукуямы оказался концом западной истории, а не триумфом либерализма.
3. Россия – геополитический антипод и могильщик Европы, ее преемник в цивилизационной эстафете.
4. Столкновения России с объединенной Европой всегда носили фатальный характер (Наполеон, Гитлер).
5. Запад удобно воюет с Россией "руками Украины", но рискует прямым столкновением с РФ.
6. Возвышение русской цивилизации означает неизбежный крах Запада, как некогда Запад вырос за счет гибели греко-римского мира.
Вывод:
Статья утверждает, что уходящая западная цивилизация неизбежно будет сменена возвышающейся русской цивилизацией, которая является ее преемницей и могильщиком. Попытки Запада воевать с Россией "чужими руками" на Украине рискуют перерасти в прямое столкновение цивилизаций, исход которого предрешен – крах Запада, как когда-то пал античный мир.
Пропетлял.
“Почему объединённая Европа всегда идёт войной на Россию, и не важно уже, под какими радужными знамёнами это происходит?”
Может ответите, Жора? Прямо, без мудрежа.
газета проханова -отсюда и пафос
В нынешнем саммите Бильдербергского Клуба приняли участие не только генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, но и, как ни удивительно, беглый “нанореформатор” Анатолий Чубайс. О чём на этот раз говорили участники одного из самых влиятельных закрытых клубов в мире?
В то время как детище Чубайса — госкорпорация “Роснано” (100% её акций принадлежат государству) вновь заявила о риске банкротства, сам её “отец-основатель”, который ранее объявил себя “британским учёным” и профессором Лондонской школы экономики, а затем создал Центр российских исследований в Израиле (мол, намерен прогнозировать “будущее России”), принял участие в съезде так называемого Бильдербергского клуба. Это сходка самых влиятельных представителей международных корпораций, а также включённых в их орбиту политиков.
Среди ключевых тем обсуждения — русская спецоперация на Украине (перспективы и варианты развития событий), усиление роли Китая и отдельно — будущие войны. По сути, в Мадриде вырабатывались схема и план действий в отношении России. И не зря главным приглашённым политиком стал генсек НАТО Йенс Столтенберг, периодически примеряющий на себя роль главного “антирусского ястреба”, а в список участников был включён министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который просто по статусу никак не мог бы претендовать на присутствие в таком закрытом клубе. И — позвали Чубайса. Зачем, спрашивается?
Они знают все секреты..”
п.с. может засланный казачек .даром что ли его проводили через таможни.чтобы улетел..
Вы до сих пор не поняли что,о вас как людях никто из них не думает!
Но, вы все думаете о них.
Политика не для людей.Люди как масса для политики.Вас грабят, вами управляют не давая опомниться.
Но, если,кто то ,желает вам помочь как,человеку то, за это плату просят. Прям нонсенс человечности.
И что, странно но, вам это ,в привычное дело поставили как бы, так и должно быть.
На вас ездят ,вы это понимаете, обсуждая но, ничего не меняется
Удивительно.
Вы все о людях, да о людях, товарищ Пушистый. Пожалели бы себя.
Жалеть себя? В это,время когда, никого не жалеют.Какой смысл? Выживаю как и вы все.Вот задумываюсь иногда для чего это?
Если, есть варианты буду рад услышать.
теория маркса устарела -больше нет классов -есть гражданское общество с соц.рейтингами ..биометрией и обязательной вакцинацией ,СМИ ,Тик Токами в скором времени..Поэтому ,спасение утопающих дело рук самих утопающих..делайте побольше детей..кто-то да зацепится за жизнь..
Если вдруг совсем уж взбунтуетесь .вам заранее испекут красивого ленюНавального и уведут в др.сторону ,спустить пар..Постиндустриальное общество -не хапнул в 90гг,значит езжай в Европу на небольшое СТО еще успеешь заработать..
Очень хорошее замачание.Скажу больше,верное.Я могу уехать . Действительно возможность есть. А, ты Марина что,будешь в это время делать?
Ну,менять в конце концов что то,надо?
мне ничего делать уже не нужно -у меня был красивый недолгий бал, потом неплохая работа с Россией..А сегодня :
“Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу. А.Ахматова
сегодня закрыла первую баночку в этом году щавля..
Щавелевый суп обожаю!
Не долгий бал? Это значит что то,случилось.Что,могу только предполагать.Но, как правило потеря близкого.Если, было полное взаимопонимание то, возобновить с другими это сложно.Ну,а зачем в политику вдалась? Это все равно не успокоит и не развеет.
Всё что,могу предложить вряд-ли устроит. Ты же,во многое не веришь и по своему права.
К тому же, возможно какие-то грани себе поставила и ждёшь что,их кто то,поломает.
Не вариант если,до сих,пор не пришло.
Ломай сама!
боже упаси -женщина в политике смешна ,как мин -если она там, то это обычно использованная прости/ка..Да, еще видела дурнушек не реализованных по предназначению или отработанные в др.отраслях материалы.
Никакой политики -это любопытство -как они варганят (мужики .с деньгами) эту самую политику..
Как я прожила девять лет,многие и дня не жили -так все знакомые говорят мне и я это видела -в лучшем случае добрая ,надежная сделка..Время пробежало ,я работала ,я даже в отпуск без желания уходила ,любила самолет -он мог быстро далеко унести и смена яркая картинки на противоположную,отрывало голову от работы..И этот этап окончен ,я больше от скуки здесь маленько дурачюсь..
Пока георцинты не распустились, то нужно идти в пивной ларек, потому что кошка не придет.
Это ты так со мной дружишь?
https://youtu.be/qkF_B4QXYRE?si=VvcFhJ0DY0RoMuFI
Я только с Мариной. Пока она не согласится.
А ,что рядом никого нету?
Вдруг разочаруешься увидив воочию.
Женщины народ своеобразный.На словах одно на деле другое.
Но,пусть тебе повезет.
Я не против друг.
Рядом я только дом обещал. Обещаю еще много друзей. Рядом с домом хороший транспорт. Большего не могу. Для большего посмотреть надо.
Дом это здорово тоже,мечтаю о нём.
Но, друзей с возрастом много не будет.Сам со временем это понял.
Максимум до трёх. У меня двое осталось.Один думает как и я в одном направлении другой по простой жизни умный человек.
Я ими дорожу.А, знаешь почему?
Нет у них бытового интереса ко мне.
Общение только,для души!
Тянет быть,рядом и все. Жены сдружились.Никто ни кому не завидует.Таких мало.
Это по молодости много.
Каждый имел свой интерес в компании.
Теперь ,совсем другое.
Не хвались что,у тебя много друзей это настораживает.
Нет много друзей Чу нет.
Будь осторожен.
Из,вас хоть,кто то,пробовал выйти из этого?
На что ви намекаете?
А, что, ты усмотрел в этом?
Достойный ответ на вопрос.
Андрей Фефелов продолжает дело отца. И это хорошо.
“Уход со сцены западной цивилизации происходит в муках и корчах. Порождение ехидны — транснациональный бездушный западный глобализм оказался нежизнеспособным химерическим монстром…” Мон восхищен.