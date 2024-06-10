Уход со сцены западной цивилизации происходит в муках и корчах. Порождение ехидны — транснациональный бездушный западный глобализм оказался нежизнеспособным химерическим монстром. Под напором "обстоятельств непреодолимой силы" глобализм начинает разрушаться и сползать в небытие. Очень скоро тяжёлые обломки этой новой Вавилонской башни упадут на головы её проектировщиков, навеки похоронив их под дымящейся кучей строительного мусора. Провозглашённый Френсисом Фукуямой всемирный триумф либерализма, кстати, как и "тысячелетний рейх" фюрера, оказался пустышкой. Короткой остановкой на пути движения исторического процесса, а вовсе не торжественным прибытием такового в конечный пункт назначения. "Конец истории" действительно наступил, но это был конец западной истории. Ныне закат Европы, поразивший Шпенглера в 1918 году, близится к финалу. Скоро на месте роскошного заката останется одна только туманная мгла и кучка пепла.

Русский мир — геополитический антипод Европы, её преемник в цивилизационной эстафете, её непоседливый ученик, её безусловный могильщик. Столкновения России с Западом всегда имели фатальный оттенок. Наполеон двинул на Русь свою Великую армию всего лишь ради принуждения Александра к соблюдению условий континентальной блокады. В результате случились события немыслимые и страшные. Французский император узрел сначала огненное море вместо Москвы, а затем бесконечную ледяную дорогу, усеянную окоченевшими трупами его солдат. Это был крах наполеоновской эпохи.

Гитлер, потренировавшись на кошках в Арденнах, решил осуществить стремительный блицкриг на Восток, дабы обеспечить себе надёжный тыл в грядущем противостоянии с Великобританией (правда, у бесноватого Адольфа были и другие задумки в отношении России — он хотел разделить её на части и превратить в славянский аналог британской Индии). В итоге он получил Сталинград — самую страшную и кровавую битву в истории человечества, унёсшую миллион человеческих жизней, — а в дальнейшем полный разгром и расчленение Германии.

Оба эти нашествия носили интернациональный характер. Вместе с Наполеоном помимо французов в Россию вторглись "двунадесять языков" — германские, итальянские, голландские, швейцарские, испанские и польские войска. В Сталинградской битве на стороне вермахта также сражались итальянцы, французы, венгры, хорваты и прочие румыны.

Почему объединённая Европа всегда идёт войной на Россию, и не важно уже, под какими радужными знамёнами это происходит?

Никто не отменял конфликт торговых интересов, борьбу за ресурсы, тему маркировки границ, религиозные и идеологические противоречия. Отстаивание прав гомосексуалистов, защита столь ценной для мира украинской идентичности, вопрос о запрете на пуканье коров — вероятно, всё это очень важно для западных обществ. Но в этом ли глубинная причина деятельной ненависти Запада к России?

Передача Украине дальнобойных систем поражения и официальное разрешение бить по целям в глубине территории России делает отдельные страны НАТО прямыми участниками конфликта на Украине. "Хитрая стратегия" Запада варить русскую лягушку медленно, постепенно наращивая количественные и качественные показатели своей вовлечённости в данный конфликт свидетельствует о мелкотравчатости мышления стратегов. При таких раскладах царевна-лягушка может громко квакнуть, что наверняка произойдёт в самое ближайшее время. Это будет не просто очень громкий звук, это будет гиперзвук!

Запад удобно устроился: два с половиной года воюет с Россией Украиной. Но тот, кто принимает там решения, явно увлёкся.

Поскольку нехватка в ВСУ личного состава ведёт к проседанию фронта и неизбежному его обрушению, то, помимо проведения на Украине тотальной мобилизации с понижением возрастного ценза, стратеги Запада мечтают закинуть в страну контингенты из других государств — членов НАТО.

Президент Макрон беспрерывно болтает про Французский легион, который якобы вот-вот выдвинется в Одессу.

Польский лидер грозит ввести на Западную Украину польскую регулярную армию.

Так называемый Интернациональный легион территориальной обороны Украины и без того набит иностранцами. В него входит Грузинский национальный легион, легион "Свободная Россия", полк имени Кастуся Калиновского, батальон имени Джохара Дудаева и прочее экстремистское и террористическое запрещённое в РФ отребье. Также там служат в товарном количестве наёмники из США, Великобритании, ЕС, Канады, Южной Кореи и Чили.

Россия — сверхдержава. Одна из трёх, на сегодняшний день. Её таковой сделал Иосиф Сталин. Но и славные его предшественники потрудились. В качестве оных следует назвать прежде всего модернизаторов и собирателей земель Ивана Грозного и Петра Великого.

В ХХ веке был создан атомный щит России. В ХХI веке он был модернизирован и снабжён самыми передовыми системами доставки ядерных зарядов. Так что ещё одно имя имеет все основания быть помещённым в короткий список отцов Отечества.

Логика жизни подсказывает: сверхдержавы не проигрывают! Влезая по уши в конфликт на Украине, Запад программирует прямое столкновение России и НАТО. Элиты Запада рискуют всем. Никакие скальные бункеры на острове Мадейра не помогут… Почему это происходит, в чём тайна?

Нам говорят, что Запад невольно втянулся в конфликт, что-де общественное мнение не простит действующим политикам поражения в противостоянии с Россией, якобы поэтому они идут на эскалацию. Но это объяснение никуда не годится.

На самом деле речь идёт о такой важной категории как цивилизационное лидерство. Именно русская цивилизация ждёт своего часа, стоит следующей во всемирно-исторической очереди, дышит Западу в затылок.

Возвышение русской самобытной цивилизации означает неизбежный и бесповоротный крах Запада. Ибо сам Запад смог вырасти и состояться после и за счёт гибели греко-римского мира.

Максимилиан Волошин в 1919 году написал пророческие строки, посвящённые России.

Каждый, коснувшийся дерзкой рукою, —

Молнией поражён:

Карл под Полтавой, ужален Москвою,

Падает Наполеон.

Помню квадратные спины и плечи

Грузных германских солдат —

Год… и в Германии русское вече:

Красные флаги кипят.

Кто там? Французы? Не суйся, товарищ,

В русскую водоверть!

Не прикасайся до наших пожарищ!

Прикосновение — смерть.

Андрей Фефелов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Уход западной цивилизации происходит в муках и конвульсиях, глобализм разрушается.

2. "Конец истории" Фукуямы оказался концом западной истории, а не триумфом либерализма.

3. Россия – геополитический антипод и могильщик Европы, ее преемник в цивилизационной эстафете.

4. Столкновения России с объединенной Европой всегда носили фатальный характер (Наполеон, Гитлер).

5. Запад удобно воюет с Россией "руками Украины", но рискует прямым столкновением с РФ.

6. Возвышение русской цивилизации означает неизбежный крах Запада, как некогда Запад вырос за счет гибели греко-римского мира.

Вывод:

Статья утверждает, что уходящая западная цивилизация неизбежно будет сменена возвышающейся русской цивилизацией, которая является ее преемницей и могильщиком. Попытки Запада воевать с Россией "чужими руками" на Украине рискуют перерасти в прямое столкновение цивилизаций, исход которого предрешен – крах Запада, как когда-то пал античный мир.