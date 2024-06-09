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План высокоскоростной магистрали

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План строительства высокскоростных магистралей в России.
И еще надо отдельную ветку в Крым.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9196361.html
Метки: инфраструктура, Россия, транспорт
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 2236 2144
    Сан Саныч час назад

      Мне почему-то казалось, что от Москвы до Адлера 1650км, а не 715км.

      До Питера и Минска расстояние почти одинаковое. Откуда большая разница по времени?

      Борис Рожин накосячил, или пытается ввести врагов в заблуждение?

    • 2236 2144
      Сан Саныч час назад

        Может быть, не стоит все дороги замыкать на Москве, есть смысл развивать другие центры? Во время ВОВ город Куйбышев (Самара) взял на себя функции столицы. Более удобно расположен, а не на западной окраине.

      • 12479 9683
        chu 42 мин. назад

          Сейчас украинцы последние волосы на ж повыдергивают от обиды.

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