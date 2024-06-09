Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Мне почему-то казалось, что от Москвы до Адлера 1650км, а не 715км.
До Питера и Минска расстояние почти одинаковое. Откуда большая разница по времени?
Борис Рожин накосячил, или пытается ввести врагов в заблуждение?
Скорее “девочки дизайнеры” из msk1.ru
Может быть, не стоит все дороги замыкать на Москве, есть смысл развивать другие центры? Во время ВОВ город Куйбышев (Самара) взял на себя функции столицы. Более удобно расположен, а не на западной окраине.
Сейчас украинцы последние волосы на ж повыдергивают от обиды.