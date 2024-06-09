При изучении современной геополитики не покидает ощущение сборища непуганых идиотов, в принципе не понимающих возможных последствий своих действий и сложности стоящих перед ними задач. Представители поколения современных лидеров считают себя самыми умными, но неспособны даже минимально рефлексировать действия противников, рассматривая последних более тупой версией себя. Пока происходит внутривидовая борьба с такими же, правильность картины мира подтверждается. Однако, при столкновении с сильными внешними вызовами (противостояние Запада и России), их игры превращаются в примитивные, легко просматриваемые интриги, без каких-либо сложных построений, хотя бы двухходовок.

Находящееся у власти поколение элиты в большей части стран мира, но в первую очередь в Европе, представлено хитрыми, продуманными, коварными, но неумными и даже глупыми индивидами. Эти люди способны на реализацию действий и планов при условии, что базовые принципы, законы и отношения в мире неизменны. В меняющихся условиях они просто не способны адаптировать и изменить модели своего мышления и поведения. В последние годы, по мере нарастания катастрофических изменений в мире, их планы и действия перестали давать желаемый результат, позволяя лишь очень ограниченно стабилизировать ситуацию.

Всё это ведёт в перспективе к гибели не только их самих, но и всего с ними связанного. Однако, в лучших традициях "глупости и отваги", современные лидеры стран и этнических систем, относящихся к зрелому по возрасту поколению, рвутся в бой. Можно было бы подождать следующего поколения лидеров и руководителей, но там всё ещё хуже – инфантильные инициативные идиоты, у которых глупость и отвага дополнены пубертатным поведением, а перверсии и извращения возведены в культ, хотя многим уже за 30 лет.

После чтения романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева может сложиться неверное и искаженное представление о предопределённости, естественности, цикличности и повторяемости одних и тех же процессов в каждом поколении. Исходя из этого, легко прийти к отсутствию необходимости воспитания детей и внуков, ведь любое нововведение можно легко вписать в естественный процесс различия молодого поколения. Не нужно волноваться и что-либо делать, дескать в наше время тоже много чего было, нужно лишь подождать и всё само образуется, молодёжь перебесится и повзрослеет. В этой логике любое сумасбродство и глупость становятся нормой, в результате апелляции к указанному литературному сюжету.

Происходит подмена труда недеянием. По такой схеме взросление и формирование индивида должно происходить не в результате сложных, слабопрогнозируемых и трудоёмких процессов воспитания, труда, становления и т.д., а естественным путём. Нужно лишь убрать давление, ничего не делать, не мешать природе и обществу. Подобный подход приводит не к копированию благополучных, целеустремленных и энергичных родителей, а появлению в следующем поколении бездельников, тунеядцев, тупиц, наркоманов и просто «золотой молодежи». Не удивительно, что значимая часть современной психологии так и работает, исходя из наличия априорной 100% вины родителей за все проблемы, как результат взросления и социализации индивида, отрицая тем самым его собственную личность и волю.

Понимание проблемы отцов и детей может совпадать с романом И.С. Тургенева, но оба поколения должны оставаться частью единого интеллектуального и культурно-цивилизационного пространства, сохраняя преемственность и естественность развития, без сильного чуждого влияния. Тогда многие процессы и циклы действительно будут совпадать, а формы молодежного бунта будут выстраиваться в непрерывную диалектическую субкультурную линию. Однако, современное западное общество разделено по поколениям разрывами преемственности культуры и интеллекта.

Если сравнивать сложность мышления, логику и творческий подход разных поколений для одних и тех же возрастов, то получится картина сильнейшей деградации и отупения, старики могли знать меньше мусорной информации, но они умели абстрактно и системно думать. Современная молодёжь наоборот. Именно следствие этого мы наблюдаем в современной геополитике Запада, когда наверху практически не осталось думающих людей, пришедшие им на смену могут быть по-крестьянски хитры, но бессильны против любого профессионального торговца, не говоря уже про мыслителя.

Среди западных элит и руководителей ещё остаются представители старшего поколения, не по возрасту, а по онтологии, но они выкинутся на периферию принятия решений. Представьте, идёт военный совет, на котором всё решают представители зрелого поколения, их подбадривает неадекватная молодёжь, и тут голос берет один из немногих стариков. Который пытается объяснить и достучаться, что предлагаемый план ведёт к полной катастрофе, нужны резкие и болезненные шаги. Он апеллирует к своему опыту и сложности происходящего, но всё впустую. Его из уважения выслушают, поставят пометку – "сошёл с ума", и оставят план без изменений, ведь слабоумие и отвага.

Так и в современной Европе, немногие понимающие отодвинуты от рычагов и неспособны вернуться, в силу возраста и малых сил. Они сами виноваты, что воспитали такие поколения детей и внуков, и теперь с тоской и болью смотрят, как уверенные в себе идиоты ведут всё к катастрофе. Им остаётся лишь спрятаться в дальний угол, подальше от основного направления удара, надеяться и молиться, чтобы беда пришла по касательной. Их слабая надежда на будущее Европы хоть в каком виде – старые противники: русские и британцы, ведь в ином случае придут враги-неоварвары. Выбор между очень плохим и просто ужасным, но ничего иного нет.

Остатки консервативных элит, интеллектуалов, властей, духовенства, промышленников и т.д. будут готовы к переговорам, когда наступит катастрофа. Они были бы счастливы начать разговор уже сейчас, но их собственные дети и внуки не позволят, уничтожив "выживших из ума" и не понимающих, что ещё пару шагов и Европа достигнет небывалого успеха и величия. России не нужно спешить, время работает на нас, чем позже начнём переговоры с последними думающими европейцами, тем меньше придётся учитывать их желания и интересы, которые отличаются от наших.

В части нашего образования, поколение 15-30 лет мы потеряли из-за ЕГЭ, а вот следующее будем спасать, прогоняя через стрессы и приучая к логике, ещё пару лет и до него руки дойдут. Любые попытки начать собес и нытьё про кадровый состав министерств, будут вызывать перевод в состав читателей, так как по-другому научить абстрагироваться и смотреть шире не выйдет. Текст о другом.

И, да, забавно, но слабоумие и отвага во внешней политике у европейских лидеров и властей сочетаются со слабоумием и трусостью во внутренней политике, дуракам легко даются сложные решения…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Современные европейские лидеры не понимают возможных последствий своих действий и не способны рефлексировать действия противников.

2. Поколение нынешней европейской элиты состоит из хитрых, но неумных и глупых людей, способных действовать только в неизменных условиях.

3. Следующее поколение лидеров ещё хуже – инфантильные идиоты с извращенным поведением.

4. Существует разрыв преемственности культуры и интеллекта между поколениями на Западе, приводящий к деградации мышления.

5. Немногие оставшиеся думающие европейцы старшего поколения отодвинуты от власти и не могут повлиять на катастрофический курс.

6. Чем позже Россия начнет переговоры с этими последними думающими европейцами, тем меньше придется учитывать их интересы.

7. В российском образовании поколение 15-30 лет во многом потеряно из-за ЕГЭ, но следующее будет спасаться путем стрессов и обучения логике.

Вывод: Статья рисует мрачную картину упадка интеллектуального потенциала европейских элит и приближающейся катастрофы из-за неспособности нынешних лидеров адекватно оценивать ситуацию. Автор считает, что России лучше не торопиться с переговорами, так как с каждым годом ослабевающая Европа будет вынуждена принимать все более невыгодные для нее условия.