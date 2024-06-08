Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области.

За сутки отражено шесть контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Семеновка и Уманское Донецкой Народной Республики.

Отразили пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 121-й бригады территориальной обороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марьевка Днепропетровской области.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании и две 152 -мм гаубицы Д-20.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 104 районах.

▫️ Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельная ракета «Нептун», а также 71 беспилотный летательный аппарат.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 610 самолетов, 275 вертолетов, 25397 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16294 танка и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10208 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22355 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России