Вы будете смеяться, но Российская Федерация действительно выплатит членский взнос в изощрённо русофобское Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и продолжит с ним работать.

Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в Правительстве РФ вопросы цифровой экономики, инноваций, связи, СМИ, молодёжной политики, культуры, туризма и спорта.

"В октябре 2005 года была принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Её цель — содействие предотвращению применения запрещённых препаратов на всех спортивных соревнованиях. В 2006 году Российская Федерация ратифицировала эту конвенцию, поэтому, как и другие её участники, обязана платить ежегодные взносы на финансирование Всемирного антидопингового агентства. Мы — ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях", – заявил Чернышенко.

Уверенно так заявил. С чрезвычайно довольным выражением лица.

Напомним. Заместитель министра спорта Андрей Фёдоров 8 мая на заседании Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту жаловался, что WADA под разными предлогами отказывается принимать от России взнос за 2023 год ("Мы мучаемся уже несколько месяцев со взносом в WADA — то счёт не тот, то деньги грязные, то ещё что-то. Каждый раз ищется новая причина"). Наталья Паршикова, заместитель руководителя секретариата вице-премьера Чернышенко, заверила тогда же, что Россия делает всё со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу.

То есть не просто заплатим, а заплатим вопреки всему!

Военный историк Евгений Норин: "Есть в этом что-то эротичное, такая, знаете, бдсм-практика финдом: ты скидываешь бабло, а тебя унижают. Ещё там пробирки с мочой как-то фигурируют".

Политолог Вадим Трухачёв: "Есть новости, которые можно комментировать только матом. Одна из них — Россия выплатит взнос в WADA". РИА Катюша: "Стоит ли рассказывать, сколько потратила сил и наших денег эта самая ВАДА, чтобы максимально оскорбить и унизить Россию, выдавить её из спорта. Но разве это повод, чтобы прекратить их финансировать? Разве это повод, чтобы отказаться от их и создать своё, совместно с другими странами, антидопинговое агентство, которое про допинг, а не политику? Нет, как можно, хозяин обидится и больше никогда не пригласит за стол. А ведь для нас главная цель — не Победа и развитие страны, а чтобы обратно за стол пригласили. И чтобы уважали. Понять бы за что ещё можно уважать бесхребетных".

Военкор Дмитрий Стешин: "Успех, РФ всучила сраколюбцам из WADA свои 1 млн 340 тыс. долларов. Вопрос — зачем? Чтобы под белым флагом выступать? Получается, что так. Особенно выпукло эта новость заиграла после прочтения поста Александра Картавых о сибирской деревне, где всей общиной собирают воюющим землякам на РЭБ. Здорово, правда? У меня тоже есть такая история. Посидел я денёк на передке, в логове авиаштурмовиков на Марьинском направлении. В подвал ссыпался во время обстрелов, иногда так терпел, к стеночке прижавшись, а стеночка-то ходуном ходит — дом пятиэтажный уже завалили, кстати. И обозревал я хозяйство ребят — штабель батарей, выносы, связь — всё чётко. И работают чётко, при мне в люк «Брэдли» сброс закинули, например. И я всё-таки спросил: «Пацаны, а что из этого добра вам выдала Родина?», и повисла МХАТовская пауза. Потому что ничего не дала, могла бы, но этой ****** WADе дай, мигрантам дай, «день прокисшего варенья» проведи и «фестиваль плова». Не остаётся на войну… Выполз я ночью с этих позиций, и пошёл в свой донецкий дом — пацанам на «мавики» собирать. И собрали! За пять часов, и всё закупили и давно уже на фронт отвезли, и «Леопард» этим «мавиком» долбали… Что тут можно сказать: «Два мира — два Шапиро». Уже один раз в новейшей истории такой расклад хреновенько закончился, видать мало было, повторение — мать учения?" Военкор Герман Куликовский: "Дмитрий, а я объясню, почему некоторым нашим чиновникам от спорта так важна Страпониада и всё то, что окружает Большой спорт. Мавики-дроны-РЭБ — это всё не просто для них чужое и чуждое, это в прямом смысле слова их ужас. Этот самый ужасный (ужасный для них) настоящий патриотизм перечеркнул всё то, к чему они стремились, забравшись в тёплое местечко профессиональных патриотов от спорта. Потому любыми путями, через любые унижения, они будут проситься на Страпониаду, платить дань ссущему им на лицо, лишь бы не выпасть из этого тёплого местечка. Будут через свои говорящие головы рассказывать (особенно смешно это будет слушать парням на фронте), что выступление без флага, без гимна, без упоминания страны и всего прочего, что придумает мировая спортивная жаба, — это абсолютно нормально и патриотично. Живут, под собой не чуя страны, да и не их это страна по большому счёту, тут они работают, мечтая о коктейльной вечеринке Страпониады".

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия выплатит ежегодный членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), несмотря на его антироссийскую позицию.

2. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия как ответственная страна обязана платить взнос согласно обязательствам по конвенции ЮНЕСКО.

3. WADA неоднократно отказывалось принимать взнос от России под разными предлогами.

4. Многие критикуют решение платить взнос организации, которая дискриминирует и унижает Россию в спорте.

5. Высказываются мнения, что российским чиновникам важнее остаться в "тёплом местечке" профессионального спорта, чем защищать интересы страны.

Вывод:

Статья критически оценивает решение российских властей выплатить членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство, несмотря на его антироссийскую позицию и дискриминационную политику. Многие эксперты и общественные деятели считают это решение унизительным для России и призывают создать альтернативную организацию, которая будет действовать в интересах страны, а не политизировать спорт. Критики полагают, что чиновники от спорта больше заботятся о сохранении своих привилегий в международном спортивном сообществе, чем об отстаивании национальных интересов России.

Важно понимать, что чиновники в сфере спорта действуют в рамках своих полномочий и функций, возложенных на них государством. Выплата членского взноса во Всемирное антидопинговое агентство является обязательством России по конвенции ЮНЕСКО, которое они вынуждены выполнять в соответствии с законодательством.

С одной стороны, для самих чиновников проявление инициативы по смене курса и разрыву отношений с WADA чревато потерей рабочих мест и привилегий в международном спортивном сообществе. С другой стороны, они не получают жестких указаний и рекомендаций от высшего руководства страны кардинально менять вектор в этом вопросе.

Кроме того, есть российские спортсмены, готовые мириться с унижениями и выступать под нейтральным флагом, лишь бы иметь возможность участвовать в соревнованиях. Пока политика государства в отношении Запада строится на попытках найти компромиссы и диалог, возлагать всю ответственность только на региональных чиновников было бы некорректно.

Ситуация сложная и неоднозначная. Требуется всесторонний анализ и взвешенный подход на высшем уровне для выработки единой стратегии в спортивной сфере, учитывающей как интересы страны, так и права спортсменов.

Для полного разрешения такой неоднозначной и противоречивой ситуации необходима четкая государственная воля и политическое решение о выходе России из прозападных антироссийских организаций, подобных WADA. Только при наличии соответствующего курса высшего руководства страны региональные чиновники и спортивные функционеры получат возможность действовать без оглядки на возможные негативные последствия для своего статуса в международных спортивных структурах.

Следующим логическим шагом должно стать создание альтернативных спортивных организаций совместно со странами-союзниками России. Это позволит российским спортсменам выступать на крупных соревнованиях без унижений и дискриминации, защищая интересы и достоинство нашей страны.

Пока такой консолидированной государственной позиции не будет сформировано, подобные неоднозначные ситуации, когда региональные власти вынуждены лавировать между юридическими обязательствами, политическими реалиями и своими карьерными интересами, будут возникать вновь и вновь. Это создает предпосылки для внутренних конфликтов и недопонимания в обществе. Только жесткая принципиальная линия руководства страны может поставить окончательную точку в этом вопросе.